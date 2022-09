Dans une usine d’emballage de la banlieue de Montréal, des travailleurs de 35 pays travaillent à la chaîne, clouant et assemblant des caisses pour l’expédition.

L’entreprise, Creopack, compte environ 100 employés, dont 60 % sont nés dans des pays autres que le Canada. L’entreprise en cherche activement davantage.

Les efforts pour embaucher localement ont été infructueux.

“Cela peut prendre six mois pour trouver une personne”, a déclaré le vice-président de Creopack, Jean-Sébastien Comtois. L’entreprise a payé des dizaines de milliers de dollars et a traversé près de trois ans de formalités administratives pour attirer des travailleurs étrangers temporaires, pour n’en embaucher que 12, dont six ne sont pas encore arrivés.

Comtois affirme que la pénurie de main-d’œuvre nuit à ses perspectives de développement d’entreprise et il appelle les partis politiques du Québec à faire tout ce qui est nécessaire pour attirer plus de personnes sur le marché du travail.

Son expérience est tout sauf isolée, affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de l’Association des Manufacturiers et Exportateurs du Québec. Proulx estime que les fabricants de la province ont perdu 18 milliards de dollars au cours des deux dernières années en raison de la pénurie de main-d’œuvre.

Selon Véronique Proulx, la présidente-directrice générale de l’Association des manufacturiers et exportateurs du Québec, le manque de main-d’œuvre oblige plusieurs manufacturiers à refuser des commandes lucratives. (Bénédicte Brocard)

“Cela ralentit vraiment leur capacité de croissance. Cela affecte leur compétitivité. De nombreux fabricants refusent des commandes ou abandonnent des clients parce qu’ils ne trouvent tout simplement pas les travailleurs dont ils ont besoin”, a-t-elle déclaré.

Et avec une population vieillissante, une économie en plein essor et un taux de natalité en baisse, la pénurie de main-d’œuvre devrait s’aggraver, selon le Conseil du patronatle plus important regroupement d’employeurs au Québec.

Le président du groupe, Karl Blackburn, a déclaré que cette tendance laissera 1,4 million d’emplois à pourvoir d’ici 2030.

Proulx et Blackburn demandent aux partis politiques du Québec d’augmenter le nombre d’immigrants.

Aucune fête assez prometteuse : Blackburn

Aucun des partis ne promet une augmentation de l’immigration aussi importante que ce que propose Blackburn, d’un maximum de 50 000 sous la CAQ à 80 000 annuellement.

Le Parti libéral du Québec (PLQ) et Québec solidaire se rapprochent le plus du Conseil du patronatla chef du PLQ Dominique Anglade promettant d’augmenter le nombre d’immigrants à 70 000 par année.

Selon Québec solidaire, la province pourrait en accueillir autant ou plus : entre 60 000 et 80 000. Le Parti québécois demande de réduire le nombre d’immigrants.

La Coalition Avenir Québec — le parti le plus susceptible de former le prochain gouvernement, dirigé par le premier ministre sortant François Legault — affirme que le Québec ne peut pas accueillir plus d’immigrants qu’il n’en accepte actuellement, soit 50 000 par année. Le Parti conservateur du Québec affirme qu’il maintiendrait également les niveaux d’immigration à peu près au même niveau.

La question est de savoir combien d’immigrants le Québec peut-il absorber sans risquer son identité francophone?

Blackburn rejette les inquiétudes concernant la langue française en péril au Québec comme “pas un vrai débat”.

“La meilleure façon d’intégrer [immigrants] passe par le lieu de travail », a déclaré Blackburn. « Et nous avons suffisamment de places pour pouvoir intégrer avec succès l’immigration.

Karl Blackburn, président du Conseil du Patronat, a déclaré que la meilleure façon d’intégrer les nouveaux arrivants dans la société québécoise est par le biais de la main-d’œuvre. (Radio-Canada/Lisa-Marie Fleurent)

Au pied levé – mais dire?

Le sujet de l’immigration revient souvent lors des campagnes québécoises, et le débat peut vite tourner mal.

La semaine dernière, interrogé sur le plan du gouvernement fédéral visant à faire venir 450 000 nouveaux immigrants au Canada chaque année, Legault a déclaré que l’intégration des immigrants est un «défi», en partie parce que les Québécois ont certaines valeurs, et “l’extrémisme” et la “violence” peuvent se produire si ce n’est pas fait avec soin .

Les remarques de Legault ont suscité la colère de ses adversaires, qui les ont qualifiées de clivantes et blessantes.

Quelques heures après avoir fait ses commentaires, Legault a publié une déclaration disant qu’il “ne voulait pas associer l’immigration à la violence”, et il était désolé si ses propos “créaient de la confusion”.

Mais le chroniqueur de La Presse, Yves Boisvert, a déclaré que les propos du chef de la CAQ, bien qu’improvisés, sont conformes à la façon dont il a parlé de l’immigration dans le passé.

“Cela va dans le sens de ce que François Legault a dit, ressenti ou exprimé à bien des égards, dans des lois ou des décisions politiques”, a déclaré Boisvert à l’émission de CBC. Radio Midi La semaine dernière.

Le chef de la CAQ s’est présenté sur une plate-forme de réduction des niveaux d’immigration de 20%, en 2018.

Lors de son premier mandat, Legault a imposé un soi-disant « test des valeurs ” sur les nouveaux arrivants, et le projet de loi 21, adopté en 2019, interdit aux fonctionnaires en position d’autorité, y compris les enseignants, de porter des signes religieux au travail.

Boisvert a déclaré que Legault parle de l’immigration comme s’il s’agissait d’un «mal nécessaire» en raison du vieillissement de la population québécoise et de la nécessité de reconstituer la main-d’œuvre.

“Mais il préfère ne pas avoir d’immigration. Ce n’est pas ce qu’il dit, mais c’est l’esprit du parti.”

François Legault, le chef de la Coalition Avenir Québec, a déclaré qu’il s’était mal exprimé lorsqu’il avait lié l’immigration à «l’extrémisme» et à la «violence». Il s’est excusé pour sa déclaration. (Ryan Remiorz/La Presse Canadienne)

Quel est le nombre magique ?

Les niveaux réels d’immigration permanente au Québec se situent entre 40 000 et 50 000 par année au cours des dernières années, mais en fait, la province accueillera près de 70 000 immigrants cette année dans le but de combler la grave pénurie de main-d’œuvre qui est devenue si évidente au plus fort de la Pandémie de covid19.

Les économistes et les démographes ne peuvent dire exactement combien d’immigrants résoudraient la pénurie de main-d’œuvre au Québec. Cependant, un rapport de 2019 de l’Institut du Québec, un groupe de réflexion associé au Conference Board du Canada et à l’école de gestion HEC Montréal, a effectué des simulations pour tenter de répondre à cette question.

Il a constaté que des niveaux plus élevés d’immigration contribuerait grandement à la croissance économique mais plus d’immigrants ne résoudront pas à eux seuls la crise de la main-d’œuvre au Québec.

« Quel que soit le scénario, il semble que toutes les simulations montrent que l’immigration seule ne pourra pas annuler complètement l’impact du vieillissement des populations », écrivent les auteurs.

Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec, s’est engagé à porter le nombre annuel de nouveaux arrivants au Québec à 70 000 s’il est élu premier ministre. Québec Solidaire dit pouvoir en accueillir entre 60 000 et 80 000 par année. (Paul Chiasson/La Presse Canadienne)

« Bien que l’immigration ait des impacts démographiques et économiques généralement positifs sur l’économie québécoise, les modèles montrent clairement qu’il n’y a pas un nombre optimal d’immigrants que le Québec devrait accueillir chaque année, ce qui, comme une solution magique, compenserait les effets d’une population vieillissante. .”

C’est une piètre consolation pour Comtois, le vice-président de Creopack, dont l’entreprise a dépensé un million de dollars pour automatiser ses machines d’emballage, en partie parce qu’il ne trouve pas suffisamment de travailleurs. Pour lui, le débat politique sur le plafonnement des niveaux d’immigration est plus que frustrant.

Les membres de son équipe ont voyagé jusqu’au Cameroun et aux Philippines à la recherche de plus de travailleurs. Il a obtenu les permis nécessaires, aidé les nouveaux arrivants à trouver un logement et essayé de faciliter leur intégration d’innombrables autres façons.

“Nous avons besoin d’immigrants dans la population active”, conclut-il, “et ce sera bon pour notre pays, c’est sûr.”

Tout ce dont il a besoin, c’est que quiconque est élu le 3 octobre parvienne à la même conclusion – et agisse.