Alors que la pauvreté chez les aînés augmente, les ressources peuvent aider les aînés en difficulté

Demander des prestations alimentaires

Selon les experts, de nombreuses personnes âgées ne profitent pas de toute l’aide alimentaire à leur disposition. Un 2015 étude ont constaté que moins de la moitié des personnes âgées éligibles participaient au programme fédéral d’aide à la nutrition supplémentaire, ou SNAP. “Pour les personnes âgées, il y a généralement beaucoup d’incompréhension au sujet du programme et beaucoup de stigmatisation, et malheureusement, cela empêche les personnes de demander de l’aide”, a déclaré Josh Protavice-président des politiques publiques chez MAZON : Une réponse juive à la faim. L’argent supplémentaire peut être très utile pour les retraités à revenu fixe : la prestation mensuelle maximale pour un ménage d’une personne est de 250 $. Épiceries, détaillants en ligne et marchés agricoles accepter les fonds. SNAP a des règles autour combien vous pouvez posséder d’actifs et gagner un revenu pour obtenir l’aide, et les chèques de sécurité sociale sont pris en compte. Néanmoins, certaines dépenses, y compris votre loyer et les frais de garde d’enfants, peuvent être déduites, et les experts disent que toute personne qui soupçonne qu’elle pourrait être éligible devrait appliquer.

Le ministère de l’Agriculture des États-Unis a également le Programme d’alimentation complémentaire de produits de baseen vertu duquel certaines personnes à faible revenu de plus de 60 ans ont droit à un colis alimentaire mensuel contenant des fruits, des légumes, des fromages et plus encore. Pendant ce temps, les retraités couverts par un régime de santé Medicaid peuvent avoir droit à de la nourriture gratuite via Les repas de maman. Et certains plans de santé Medicare Advantage offrent des prestations de repas dans le cadre du programme pour les personnes récemment sorties d’un hôpital ou souffrant d’une maladie chronique. Les repas sont généralement livrés toutes les deux à trois semaines et comprennent des plats comme le steak Salisbury, les pâtes et les boulettes de viande et le poulet aigre-doux. Les gens peuvent informer le programme de toute allergie et ils s’adaptent aux régimes adaptés aux végétariens ainsi qu’aux personnes atteintes de certaines conditions comme le cancer ou le diabète. Un porte-parole de Mom’s Meals a recommandé aux personnes âgées qui pensent pouvoir bénéficier des repas gratuits de contacter un représentant de Medicaid ou de Medicare.

Obtenez de l’aide pour l’assurance maladie et les frais de médicaments

Les coûts élevés de l’assurance maladie et des ordonnances peuvent peser lourdement sur les revenus des retraités. Heureusement, certains peuvent être admissibles à une aide pour leurs primes mensuelles en vertu de la Programme d’épargne-maladiea dit Caitlin Donovanporte-parole de la National Patient Advocate Foundation, une organisation à but non lucratif qui aide les patients à accéder aux soins de santé et à les payer. “Si vous êtes admissible, vos primes, franchises et quotes-parts seront couvertes, ce qui constituerait un énorme soulagement financier pour quiconque”, a déclaré Donovan. De plus, les personnes inscrites à Medicare Part D, qui couvre les ordonnances, devraient vérifier si elles sont admissibles à Aide supplémentaire. Ce programme peut réduire les coûts liés à vos médicaments. L’avantage peut valoir plus de 5 000 $ par an, a déclaré Donovan. Il existe également un certain nombre d’organismes de bienfaisance qui aident les personnes âgées à payer leurs frais de soins de santé. Par exemple, à Copays.org vous pouvez demander des fonds à affecter aux quotes-parts, aux primes, aux franchises et aux médicaments en vente libre. La National Patient Advocate Foundation a un répertoire des ressources financières dans lequel vous pouvez rechercher une aide locale pour tout, de soins dentaires aux services de fin de vie.

Autres options …

Bien que vous deviez avoir un revenu extrêmement faible pour être admissible, certains retraités seront admissibles au programme de revenu de sécurité supplémentaire, un programme sous condition de ressources pour les personnes de plus de 65 ans ou handicapées. En décembre dernier, plus de 2,5 millions de personnes percevaient à la fois la Sécurité Sociale et le paiement complémentaire, qui peut aller jusqu’à 841 $ un mois pour un particulier. Vous pouvez faire une demande auprès de l’administration de la sécurité sociale site Internet ou en appelant le 800-325-0778. Pour plus d’aide, le Conseil national sur le vieillissement a un “bilan des prestations” site Web où vous pouvez découvrir plus de 2 000 ressources disponibles pour les personnes âgées en difficulté par code postal. Le conseil a également un guide appelé Vous avez donné, maintenant économisezy compris des informations sur les prestations les plus généreuses qui aident les personnes âgées à faire face à des dépenses telles que leur facture de téléphone et leurs impôts fonciers.