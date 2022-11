Alors que la participation de Zakir Naik augmente, qui est le prédicateur de la télévision islamique “interdit” recherché en Inde ?

Alors que la Coupe du monde de football débute, le prédicateur islamique controversé et fugitif indien Zakir Naik est sur le point de tenir des pourparlers religieux au Qatar, selon les médias sociaux. L’arrivée de Naik au Qatar a été annoncée sur Twitter par Faisal Alhajri, un hôte du réseau sportif qatarien Alkass.

“Le prédicateur Sheikh Zakir Naik est présent au Qatar pendant la Coupe du monde et donnera de nombreuses conférences religieuses tout au long du tournoi”, a déclaré samedi sur Twitter Al Arabiya News, citant Faisal Alhajri, présentateur de la chaîne sportive publique qatarie Alkass.

#ZakirNaikun prédicateur islamique indien controversé qui fait face à des accusations de blanchiment d’argent et de discours de haine en Inde, est arrivé à #Qatar avant la Coupe du monde où il donnera des conférences religieuses tout au long du tournoi, selon les publications sur les réseaux sociaux.https://t.co/gyzLoXjS9j– Al Arabiya anglais (@AlArabiya_Eng) 19 novembre 2022

La Coupe du monde de football a débuté lundi au Qatar au stade Al Bayt, situé à environ 35 kilomètres de Doha. Selon Alhajri, Naik, qui est un fugitif recherché par les autorités indiennes, donnera de nombreuses conférences religieuses tout au long de la compétition.

Pourquoi Zakir Naik est-il un fugitif indien ?

Un rapport de Mint a déclaré que l’Inde avait interdit la Fondation de recherche islamique (IRF) de Naik au cours de la seconde moitié de 2016 au motif qu’il avait incité et soutenu les membres du groupe dans leurs efforts pour semer l’inimitié, l’hostilité et d’autres sentiments défavorables parmi diverses communautés religieuses. et groupes. Naik a émigré en Malaisie après avoir quitté l’Inde.

Un rapport du PTI en 2018 a déclaré que la Malaisie avait exclu l’expulsion de Naik à moins qu’il n’enfreigne les lois malaisiennes. Naik détient le statut de résident permanent dans le pays, ajoute le rapport.

Puis, en mars 2022, l’IRF islamique a été déclarée association illégale et par conséquent interdite pendant cinq ans par le ministère de l’Intérieur de l’Union. Selon la notification du MHA, les pourparlers du fondateur de l’IRF, Zakir Naik, étaient répréhensibles car il avait fait l’éloge de terroristes connus.

Lorsque Theresa May était ministre de l’Intérieur au Royaume-Uni, elle l’a également interdit après avoir fait l’éloge d’Oussama ben Laden et déclaré que “tous les musulmans devraient être des terroristes”.

Que disait la récente notification MHA ?

La notification poursuit en indiquant que le fondateur de l’IRF a également plaidé pour la conversion forcée des jeunes à l’islam, soutenu les attentats-suicides et publié des commentaires offensants insultants pour les autres religions et contre les hindous, les dieux hindous et d’autres religions.

La notification a poursuivi: “Naik a davantage inspiré les jeunes musulmans et les terroristes en Inde et à l’étranger pour exécuter des crimes terroristes.”

En outre, il a déclaré que des actes illégaux de l’IRF, de ses partisans et de ses membres ont été observés au Gujarat, au Karnataka, au Jammu-et-Cachemire, au Jharkhand, au Kerala, au Maharashtra et à l’Odisha.

Un rapport de l’ANI a déclaré que le solliciteur général avait soumis devant le tribunal antiterroriste qu’il existe de nombreuses preuves dans le dossier que Zakir Naik tend toujours la main à ses partisans en Inde en diffusant ses enseignements par le biais de vidéos et en prononçant des discours et des conférences provocateurs qui sont partagées via diverses plateformes de médias sociaux.

La notification du MHA indiquait également que les preuves présentées au tribunal par un haut fonctionnaire du gouvernement sous scellés démontrent que les administrateurs de l’IRF, en particulier Zakir Naik, continuent de se rendre dans les pays du Golfe pour collecter des fonds et ont créé des fiducies, des ONG et des sociétés écrans, toutes qui sont utilisés uniquement pour radicaliser les gens, en particulier les jeunes musulmans.

« Ces activités constituent une forme d’invasion symbolique mais manifestée par la perpétuation délibérée de la haine dans la communauté par l’IRF et ses dirigeants. Par conséquent, les éléments susmentionnés montrent qu’il existe des motifs suffisants pour considérer l’IRF comme une association illégale », avait ajouté la notification.

Interdictions de télévision pour la paix

Le télévangéliste a également fondé le Peace TV Network. Malgré les interdictions dans plusieurs pays, le réseau a atteint 200 millions de téléspectateurs, selon des rapports.

Peace TV appartient à Lord Productions Limited et Club TV détient la licence de Peace TV Urdu. Les deux ont Universal Broadcasting Corporation Limited comme société mère qui appartient à Naik. Le «réseau de télévision par satellite à but non lucratif» diffuse des programmes gratuits en anglais, en bengali et en ourdou depuis Dubaï.

Son réseau Peace TV est interdit non seulement en Inde mais aussi au Bangladesh, au Canada, au Sri Lanka et au Royaume-Uni.

En 2020, l’organisme britannique de surveillance des médias Ofcom avait infligé une amende de 3 00 000 livres au réseau de télévision Peace de Naik pour avoir diffusé des «discours de haine» et des contenus «hautement offensants» dans le pays, selon un rapport de PTI. Le régulateur basé à Londres pour les services de communication au Royaume-Uni a infligé une amende de 2 00 000 livres aux titulaires de licence de Peace TV Urdu et de 1 00 000 livres de Peace TV pour avoir enfreint ses règles de diffusion.

“Nos enquêtes ont révélé que les programmes diffusés sur Peace TV Urdu et Peace TV contenaient des propos haineux et des contenus hautement offensants, qui dans un cas étaient susceptibles d’inciter au crime”, a-t-il déclaré.

«Nous avons conclu que le contenu représentait de graves manquements au respect de nos règles de diffusion, ce qui justifiait des amendes. L’Ofcom a infligé aujourd’hui une amende de 2 00 000 livres à Peace TV Urdu et de 1 00 000 livres à Peace TV pour avoir enfreint nos règles de diffusion », a déclaré l’Ofcom dans un communiqué.

Les controverses de Naik

Plus de 20 personnes ont été tuées dans l’attaque terroriste de Dacca en 2016, dont 17 étrangers. Lors des attentats à la bombe de Pâques au Sri Lanka trois ans plus tard, en 2019, environ 250 personnes ont été tuées, dont 45 enfants et 40 ressortissants étrangers. Les deux fois, les organisations terroristes et les individus qui se sont attribués le mérite des crimes ont fait référence à Naik comme une forme d’inspiration, a déclaré le rapport Times Now.

Alors que certains ont affirmé que ses entretiens les avaient inspirés, d’autres qui ont ensuite rejoint l’EI ont déclaré que le prédicateur controversé les avait attirés vers l’organisation terroriste la plus meurtrière du Moyen-Orient. Zahran Hashim, le chef du National Thowheeth Jama’ath, qui était responsable des attentats à la bombe au Sri Lanka, avait complimenté Naik et demandé ce que les musulmans sri lankais pourraient faire pour l’aider.

Naik a nié avec véhémence toute implication dans ces événements.

Naik au Qatar

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient Naik entrant sur les lieux alors qu’il était escorté par des bénévoles. Le cinéaste Zain Khan et d’autres comptes de médias sociaux réputés ont également rendu public l’histoire. Naik s’est rendu au Qatar à l’invitation de l’administration.

Suite à une querelle diplomatique en juin sur les remarques d’un ancien membre du BJP contre le prophète Mahomet, la participation de Naik à la Coupe du monde devrait ébouriffer les plumes. Doha, ainsi qu’un certain nombre de pays musulmans comme l’Arabie saoudite, Oman et les Émirats arabes unis, s’étaient opposés aux remarques de l’ancien député du BJP, Nupur Sharma.

Le parti avait rapidement suspendu Sharma de son poste.

