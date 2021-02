Alors que la pandémie restreint les rassemblements publics, les Canadiens fabriquent des patinoires dans leur propre arrière-cour

Alors que les autorités sanitaires restreignent les rassemblements publics et autres activités sociales, plus de Canadiens que jamais adhèrent à une vieille tradition hivernale – la patinoire.

Felix Rheaume se tient sur une grande patinoire qui occupe presque toute sa cour à Montréal, patins aux pieds et bâton de hockey à la main.

« Nous sommes dans notre bulle familiale, nous respectons les règles de santé publique et nous nous amusons en même temps », a-t-il dit, prêt à frapper une rondelle sur le terrain lisse de 20 pieds sur 16 pieds (six mètres sur cinq). de glace.

Les patinoires permettent aux Canadiens de patiner et de jouer au hockey sur glace – le passe-temps national du pays – tout en évitant tout contact personnel au-delà de leur famille immédiate et de leurs amis pendant la pandémie de Covid-19.

La plus jeune fille de Rheaume, à proximité, portant un casque rose vif et un pantalon de ski rembourré, fait un coup de pied en avant et tombe immédiatement avant d’éclater de rire, sous le regard de ses frères et sœurs.

Le nombre de patinoires extérieures familiales dans la seule province du Québec a doublé par rapport aux hivers passés pour atteindre plus de 1 550, selon les données recueillies par Stéphane Kirouac, professeur d’électronique.

Le joueur de 56 ans gère un site Web en français depuis 2003 intitulé «Construire une patinoire extérieure est facile».

« Pendant la pandémie, le nombre de patinoires a explosé », a-t-il déclaré à l’AFP, ajoutant qu ‘ »un tiers de ces personnes n’ont aucune expérience de la construction d’une patinoire ».

Ce ne sont pas seulement les patinoires, mais aussi les passionnés de patinoires qui sont de plus en plus nombreux: un groupe Facebook où des photos et des conseils sont partagés a vu son adhésion passer de 800 personnes en septembre à plus de 7 000 actuellement.

« C’est la première année que nous faisons ça », a déclaré Rheaume, 35 ans, expliquant que « c’est assez simple, c’est fait en une demi-journée. »

Il a estimé le coût de sa patinoire à environ 250 $ CAN (200 $ US) pour l’eau et les matériaux.

Les patinoires sont construites directement sur l’herbe ou sur une toile ou une feuille de plastique. Les bords sont formés de planches et de l’eau est ajoutée petit à petit pour qu’elle puisse geler pendant plusieurs jours.

Avec trois enfants à la maison, Rheaume a été séduit par la simplicité de cette activité de plein air, avec la patinoire située à quelques pas de sa maison où il fait du télétravail depuis des mois.

« Cela nous a permis de faire des trucs avec les filles, de sortir, de prendre l’air et de bouger tout en restant en conformité avec le (dernier) verrouillage », at-il expliqué.

Ses filles, âgées de trois, 11 et 12 ans, ne patinaient qu’occasionnellement avant la pandémie, mais vont maintenant sur la glace dans la cour arrière deux fois par semaine.

« En raison de Covid-19, nous ne voulons pas aller dans un endroit où il y a trop de monde, comme cela peut parfois être à l’étang gelé dans le parc ou sur une patinoire publique », a-t-il déclaré.

«C’est vraiment le meilleur moment pour le faire», a déclaré Simon Bedard, un amateur de hockey de 28 ans qui a construit sa première patinoire en décembre avec l’aide de voisins.

La patinoire est devenue un lieu de rencontre, notamment le week-end, ce qui permet aux gens de rester en contact tout en respectant la distance sociale.

«En temps normal, je ne pense pas que nous aurions pensé à cela», a déclaré Bedard. C’était une «idée spontanée» née de l’isolement pendant la pandémie.

« Certainement, j’ai l’intention de répéter l’expérience l’année prochaine », a déclaré Rheaume, ajoutant qu’il était surpris que l’enthousiasme de sa famille pour la patinoire ne se dissipe pas rapidement après quelques tours.