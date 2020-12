Des secours sont peut-être en cours sous la forme de vaccins produits en masse, mais le COVID-19 continue de ravager les communautés du monde entier, le nombre de morts dans le monde atteignant environ 1,5 million, laissant les vivants les pleurer et continuer.

Dans une morgue espagnole, trois roses rouges et une croix en bois ornaient le cercueil simple d’une personne tuée par le coronavirus avant d’être incinérée.

À la périphérie de la capitale iranienne, Téhéran, des personnes en deuil masquées ont prié sur le corps d’une autre victime alors qu’elles se tenaient sous les arcades plongeantes d’un cimetière qui a du mal à faire face à la pandémie.

Et au Monténégro, le corps de l’évêque Amfilohije de l’Église orthodoxe serbe gisait lors d’un enterrement de masse à cercueil ouvert dans le temple principal orné de la capitale après avoir contracté le virus et décédé.

Même si les morts sont honorés, la célébration des rites, des rituels et des traditions met souvent l’accent sur la protection des vivants par la mise à distance sociale.

À Sedro-Wooley, Washington, les sœurs Garcia ont évité leur habituelle fête de Thanksgiving à laquelle participaient des dizaines de personnes, livrant plutôt de la nourriture à des proches répartis le long de 50 km de l’autoroute North Cascades pour qu’ils puissent dîner séparément chez eux tout en participant à un appel téléphonique de groupe.

Des services religieux en l’honneur de Saint-André dans le village roumain d’Ion Corvin; à une Indienne qui a prié sur une tombe le jour de la Toussaint à Kolkata; aux chrétiens orthodoxes éthiopiens qui ont allumé des bougies pour demander la paix; beaucoup portaient des couvertures faciales pour essayer d’empêcher la propagation du virus.

Les masques étaient également la règle lors d’un rassemblement interconfessionnel près de Washington Square Park à New York, alors que les bouddhistes, les juifs, les musulmans et les chrétiens chantaient et priaient dans une démonstration de solidarité post-électorale; ils étaient moins fréquents lors des manifestations des partisans du président Donald Trump, comme celle devant le Michigan State Capitol où une femme tenait un grand crucifix en l’air en priant avec d’autres manifestants.

Celles-ci et d’autres font partie des meilleures images religieuses de l’AP de novembre.

L’histoire continue

___

Suivez le journalisme visuel AP:

Instagram: https://www.instagram.com/apnews

Images AP sur Twitter: http://twitter.com/AP_Images

Blog AP Images: http://apimagesblog.com