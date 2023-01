Alors que la nouvelle sous-variante Omicron se répand, l’OMS soutient le port du masque sur les longs vols

Les pays devraient envisager de recommander aux passagers de porter des masques sur les vols long-courriers pour contrer la dernière sous-variante d’Omicron compte tenu de sa propagation rapide aux États-Unis, ont déclaré mardi des responsables de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En Europe, la sous-variante XBB.1.5 du virus qui cause le COVID-19 est détectée en nombre faible mais croissant, ont déclaré des responsables de l’OMS/Europe lors d’un point de presse.

Les passagers devraient être invités à porter des masques dans les environnements à haut risque tels que les vols long-courriers, a déclaré Catherine Smallwood, responsable des urgences de l’OMS pour l’Europe, ajoutant: “Cela devrait être une recommandation émise aux passagers arrivant de n’importe où où le COVID- 19 transmission.”

XBB.1.5 – la sous-variante d’Omicron la plus transmissible qui ait été détectée jusqu’à présent – ​​représentait 27,6% des cas de COVID-19 aux États-Unis pour la semaine se terminant le 7 janvier, ont déclaré des responsables américains de la santé.

On ne sait toujours pas si XBB.1.5 provoquera sa propre vague d’infections dans le monde. Les vaccins actuels continuent de protéger contre les symptômes graves, l’hospitalisation et la mort, selon les experts.

Un passager portant un masque facial se prépare à monter à bord d’un avion à l’aéroport de Bruxelles à Zaventem, en Belgique, sur cette photo de juin 2020. (Francisco Seco/Associated Press)

“Les pays doivent examiner la base de preuves pour les tests avant le départ”, a déclaré Smallwood, notant qu’il était crucial de ne pas se concentrer exclusivement sur une zone géographique particulière.

Si une action est envisagée, a-t-elle déclaré, “notre avis est que les mesures de voyage devraient être mises en œuvre de manière non discriminatoire”.

Cela ne signifie pas que l’agence a recommandé des tests pour les passagers en provenance des États-Unis à ce stade, a-t-elle déclaré.

Les mesures qui peuvent être prises comprennent la surveillance génomique et le ciblage des passagers en provenance d’autres pays tant que cela ne détourne pas les ressources des systèmes de surveillance nationaux. D’autres comprennent des systèmes de surveillance des eaux usées autour des points d’entrée, comme les aéroports.

La variante des préoccupations conduira à sauter dans les cas

XBB.1.5 est encore un autre descendant d’Omicron, la variante la plus contagieuse – et désormais dominante à l’échelle mondiale – du virus qui cause le COVID-19. C’est une ramification de XBB, détectée pour la première fois en octobre, qui est elle-même un recombinant de deux autres sous-variantes d’Omicron.

Les inquiétudes concernant le XBB.1.5 alimentant une nouvelle vague de cas au Canada, aux États-Unis et au-delà sont en hausse en même temps qu’une augmentation des cas de COVID en Chine, après que le pays se soit éloigné de sa politique “zéro COVID” la dernière fois mois.

Selon les données rapportées par l’OMS au début du mois, une analyse du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a montré une prédominance des sous-lignées Omicron BA.5.2 et BF.7 parmi les infections acquises localement.

De nombreux scientifiques – y compris de l’OMS – pensent que la Chine sous-déclare probablement l’étendue réelle de son épidémie.

Plus d’une douzaine de pays – dont le Canada et les États-Unis – exigent des tests COVID des voyageurs en provenance de Chine.