En mars, la NFL a apporté des changements radicaux à ses règles de coup d’envoi dans le but d’augmenter le nombre de retours de coup d’envoi tout en atténuant le risque d’un taux élevé de blessures graves. Bien qu’il soit trop tôt pour émettre des jugements concrets, les résultats de la pré-saison indiquent que le nombre de retours de coup d’envoi pourrait augmenter considérablement cette saison.

Lors d’une conférence de presse axée sur la santé et la sécurité lundi, la NFL a annoncé que le taux de retour des coups d’envoi après deux semaines de pré-saison est d’environ 78 %. En 2023, le taux de retour des coups d’envoi pendant la saison régulière n’était que de 21,8 % selon TruMedia.

Le taux de retour des coups d’envoi est généralement plus élevé en pré-saison, car les équipes cherchent à affiner leur stratégie et à donner plus de répétitions aux espoirs de l’effectif des équipes spéciales, mais il y a quand même eu une hausse notable. De 2020 à 2023, le taux moyen de retour des coups d’envoi en pré-saison n’était que de 54,7 %.

La NFL ne dispose pas encore de données sur les blessures liées aux retours de coup d’envoi, il n’est donc pas possible de dire si la règle a réussi à éviter que les joueurs se blessent plus fréquemment.

« De toute évidence, la taille de l’échantillon est très importante », a déclaré lundi le médecin en chef de la NFL, le Dr Allen Sills. « Rien n’a encore été remarqué. Il n’y a pas eu de résultats inhabituels au cours des deux premières semaines en termes de taux de blessures ou de types de blessures, mais c’est évidemment quelque chose que nous continuerons à suivre de près. »

La moyenne des retours de coup d’envoi en pré-saison a été de 25 yards, contre 23 yards la saison dernière. Il y a eu 39 retours de coup d’envoi de 30 yards ou plus en pré-saison, contre seulement 97 la saison dernière. Encore une fois, la taille de l’échantillon est petite, mais cela indique qu’il y aura plus de jeux explosifs sur les retours de coup d’envoi cette année.

« Nous avons vu beaucoup plus de coups de pied retournés, nous avons vu des coups de pied plus dynamiques – ce qui signifie de gros jeux – et nous avons vu une plus grande répartition des points de départ des attaques », a déclaré lundi Jeff Miller, vice-président exécutif de la NFL, santé et sécurité des joueurs.

Une autre différence majeure a été la position moyenne de départ des équipes sur le terrain après les coups d’envoi. En 2023, la position moyenne de départ sur le terrain des équipes après les retours de coups d’envoi ou les touchbacks était leur propre ligne de 25,2 yards. Lors de la pré-saison 2024, ce chiffre correspond à la ligne de 28,1 yards de l’équipe.

Étant donné que les touchbacks ont pour résultat que le ballon est placé sur la ligne des 30 yards de l’équipe qui reçoit, cela soulève la question de savoir si les équipes se contenteront simplement de touchbacks dans le but d’éviter de laisser passer des retours explosifs. Le taux de touchback en pré-saison n’est que de 19 %, ce qui est nettement inférieur au taux de 73 % de la saison régulière de l’année dernière, mais cela pourrait changer une fois la saison régulière commencée.

Lorsqu’on lui a demandé si la NFL pourrait modifier la règle du coup d’envoi pour instaurer une pénalité plus sévère pour les touchbacks avant le début de la saison régulière, la ligue a laissé la porte ouverte.

« Il s’agit d’un changement de règle d’un an, nous prévoyons donc d’évaluer cela tout au long de la saison », a déclaré lundi Dawn Aponte, directrice administrative de la NFL. « Au fur et à mesure que les choses progressent au cours de la pré-saison, il est très possible que nous voyions des changements à l’approche de la saison régulière. Nous continuerons de surveiller cela. … Il y a encore beaucoup de choses à voir à l’approche de la saison régulière. »

Il est rare que la NFL modifie ses règles pendant la saison régulière, mais Aponte n’a pas complètement exclu la possibilité que la ligue modifie ses nouvelles règles de coup d’envoi.

« Notre objectif est toujours de mettre en place la règle à l’approche de la saison. Je ne dis jamais jamais – ce sont des gens au-dessus de mon niveau qui décident de cela – mais c’est l’objectif », a déclaré Aponte. « Nous continuerons à l’évaluer tout au long de la saison. Et tout ce qui a besoin d’être clarifié, je pense que cela sera rendu public en temps voulu. »

(Photo : Jaiden Tripi/Getty Images)