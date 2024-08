Alors que la nouvelle année scolaire débute, le système UT approuve un budget de 30,9 milliards de dollars pour l’exercice 2025

Le système UT et ses 14 institutions ont approuvé un budget de 30,9 milliards de dollars pour le prochain exercice financier qui débutera le 1er septembre – une augmentation de 9,3 % des dépenses, soit 2,6 milliards de dollars de plus que l’année précédente – bien que le système s’attende à générer 32 milliards de dollars de revenus, ce qui lui laisse 1,1 milliard de dollars de bénéfice.

Le conseil d’administration du système a approuvé jeudi le budget, qui devrait générer 2,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 9,6 %, de revenus supplémentaires par rapport à l’année précédente, selon une présentation de Derek Horton, le directeur du budget du système UT.

La croissance du budget reflète les gains réalisés par le système au cours de l’année écoulée, a déclaré Horton, en particulier dans les activités de recherche et de soins de santé. Les établissements de santé, dont cinq font partie du système, représentent près de 70 % des revenus et des dépenses budgétisés du système, en grande partie en raison des revenus liés aux hôpitaux et aux cliniques. Les programmes universitaires dépendent davantage des programmes parrainés par le gouvernement fédéral, les États et les collectivités locales, des frais de scolarité et des fonds de l’État pour leurs revenus.

Les revenus du système devraient être constitués de 14,5 milliards de dollars provenant des frais d’hôpitaux et de cliniques, de 6,6 milliards de dollars de programmes parrainés par le gouvernement fédéral et l’État et de 2,9 milliards de dollars de crédits de l’État, ainsi que de revenus d’investissement, de dons, d’activités éducatives et d’entreprises.

La majorité des dépenses budgétaires sont liées aux coûts du personnel, a déclaré Horton, et on s’attend à ce que les institutions, en particulier le personnel médical, procèdent à davantage d’embauches l’année prochaine. Les frais de déplacement, d’entretien et d’exploitation ainsi que les bourses d’études et de recherche constituent les deuxièmes plus gros coûts du système. La recherche, les hôpitaux et l’enseignement représentent les secteurs de croissance les plus importants, a déclaré Horton.

Pour célébrer le 31e anniversaire de Mooov-In, le campus UT de l’Université du Texas à Austin accueille les nouveaux étudiants et les anciens étudiants le vendredi 23 août 2024. Alors que les étudiants des universités du Texas commencent à se préparer à retourner à l’école pour une nouvelle année, le système de l’Université du Texas a approuvé jeudi un budget de 30,9 milliards de dollars pour l’exercice 2025 pour ses institutions, dont UT-Austin.

L’UT-Austin dispose d’un budget de fonctionnement de 4,27 milliards de dollars pour l’exercice 2025, soit une augmentation de 452 millions de dollars par rapport à l’année précédente. Les dépenses devraient augmenter de 367,7 millions de dollars. Horton a déclaré que les marges des institutions du système se sont améliorées par rapport à l’année dernière.

L’approbation du conseil désigne également 41,2 millions de dollars provenant des obligations du Fonds universitaire permanent pour les projets budgétaires de bibliothèque, d’équipement, de réparation et de réhabilitation ; 35,8 millions de dollars pour le programme de science, de technologie et de rétention ; et 20 millions de dollars provenant du programme de prêt interne du système ou d’autres sources disponibles pour financer les programmes du campus, a déclaré la vice-présidente Janiece Longoria lors de la réunion.

L’administration du système UT bénéficiera également d’une augmentation budgétaire de 8,1 %, qui s’élève désormais à 213,9 millions de dollars, en grande partie liée aux terrains universitaires, aux avantages sociaux et à la gestion des risques, a déclaré Horton.

Le système emploie 122 000 personnes, forme environ un tiers de tous les étudiants de premier cycle au Texas et confère la moitié des diplômes de médecine de l’État, a déclaré Horton.

Horton a déclaré que le budget de fonctionnement du système UT l’année dernière était trois fois plus important que celui du deuxième plus grand système universitaire du Texas. Au cours de l’exercice 2023, le système a enregistré le montant le plus important de dépenses de recherche au Texas et le deuxième plus important à l’échelle nationale, soit 4,3 milliards de dollars.

Cet article a été publié à l’origine sur Austin American-Statesman : L’Université du Texas approuve le budget de l’exercice 2025