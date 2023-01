Alors que la nouvelle année commence, les frappes aériennes et les coupures de courant deviennent monnaie courante à Kyiv

Les clients discutent dans Avangarden Gallery & Wine Bar à Kyiv. Alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie entre dans une nouvelle année, les habitants de la capitale ukrainienne vivent une double vie, pris entre un vernis de normalité et le traumatisme de la guerre. (Ed Ram pour le Washington Post)

KYIV, Ukraine – Deux jours après qu’un missile russe a tué son amie proche le soir du Nouvel An, Daria Khizhchuk était de retour à son poste d’attente dans un restaurant italien haut de gamme de la capitale ukrainienne. Son quart de travail passa dans un état second; elle a rempli les commandes des clients bavards sur le pilote automatique alors qu’elle était rongée par le chagrin.

“C’était le pire”, a déclaré Khizhchuk. “Malheureusement, c’est comme ça. Il y a deux mondes.

“C’est comme ça que ça doit être”, a-t-elle ajouté. “C’est notre dernier hiver comme ça. L’année prochaine, nous serons libres.

Alors que Kyiv s’installe dans son premier hiver depuis l’invasion de la Russie en février dernier, les habitants font face aux dures réalités de la guerre acharnée : une menace constante de frappes aériennes, des coupures de courant régulières, des craintes d’attaque nucléaire.

Ils continuent aussi. Les studios de danse et les salons de manucure sont ouverts – ayant appris à fonctionner avec des lumières à piles même lorsque les attaques russes contre les infrastructures ont coupé le courant. Les cafés et restaurants, fonctionnant souvent avec des groupes électrogènes, sont pleins à craquer.

La résilience des habitants de Kyiv est la preuve que le président russe Vladimir Poutine a largement échoué dans ses plans visant à rendre la vie insupportable en privant leurs maisons et leurs entreprises de chaleur et d’électricité cet hiver.

Ces derniers jours, l’amélioration des défenses aériennes ukrainiennes et la réparation des infrastructures endommagées par les frappes russes ont fourni aux civils une alimentation constante pour la première fois depuis des semaines. L’augmentation de la connectivité a remonté le moral. Le caractère aléatoire du réseau électrique signifiait souvent que c’était au hasard de savoir qui pouvait allumer ses lumières et qui ne le pouvait pas, créant parfois une gêne entre les nantis et les démunis.

Olena Baibina, 50 ans, avait autrefois un travail régulier de nettoyage de maisons autour de Kyiv. Cela s’est asséché lorsque nombre de ses fidèles clients ont fui la capitale au début de la guerre. Mais récemment, alors même que certains travaux reprenaient, les coupures de courant l’empêchaient d’utiliser un aspirateur ou une machine à laver. Les pannes d’eau ont ajouté à sa lutte.

Par rapport aux pires scénarios, de nombreux Ukrainiens considèrent les pannes de courant comme un inconvénient gérable. Mais pour Baibina, cela signifiait qu’elle pouvait à peine gagner assez d’argent pour survivre. “Je devrais rentrer chez moi, car comment puis-je travailler comme ça?” dit-elle.

Avec la menace de nouvelles attaques qui se profilent, les entreprises se préparent à des jours plus sombres à venir. Beaucoup ont acheté des générateurs pour s’assurer qu’ils peuvent continuer à fonctionner en cas de pannes prolongées. Le gouvernement ukrainien a installé des «points d’invincibilité» alimentés par des générateurs dans des espaces autour de la capitale, où les résidents peuvent se réchauffer et recharger leurs appareils. La plupart des gens essaient de limiter leur consommation d’électricité inutile pour éviter de surcharger le réseau avant les jours les plus froids de l’hiver.

Un après-midi récent, Khizhchuk et d’autres amis ont aidé Serhiy Kaharlytskiy, 42 ans, dont la femme, Iryna, a été tuée lors de l’attaque du Nouvel An, à nettoyer ce qui restait de leur maison. La neige tombait et ils essayaient de récupérer ce qu’ils pouvaient de la maison avant que le temps ne s’aggrave.

Kaharlytskiy a grimpé à travers l’épave et a émergé tenant une photo encadrée de lui tenant sa femme le jour de leur mariage en 2010. Le couple et leur fils de 10 ans ont survécu à 10 mois de guerre de la Russie contre l’Ukraine pour devenir des victimes alors que l’année arrivait. un proche.

“En une seconde, j’ai perdu ma femme, ma voiture et ma maison”, a déclaré Kaharlytskiy. “La seule chose qui me reste, c’est mon fils.”

Pourtant, même dans son chagrin, il a dit qu’il ne reprochait pas aux autres d’essayer de savourer un certain sens de la normalité tant qu’ils le pouvaient. “Si ma femme n’était pas morte, je pourrais aussi être en train de boire un cocktail au coin de la rue”, a-t-il déclaré.

De la colline où se trouvait autrefois sa maison, on pouvait voir des skieurs et des snowboarders zigzaguer dans la neige sur une piste de ski urbaine à proximité, alors même que des sirènes de raid aérien avertissaient d’une autre attaque possible.

Lorsqu’on lui a demandé si elle craignait une grève dans la région, Daria Nadolgo, qui apprenait à faire du snowboard pour la première fois ce jour-là, a répondu : “J’ai plus peur de tomber ici.”

Se distraire avec un passe-temps, a-t-elle dit, est “bon pour notre santé mentale”.

Tous les Ukrainiens ne le voient pas ainsi.

Baibina, la femme de ménage, vit dans un quartier défavorisé de Kyiv. Alors que certains habitants de la capitale profitent de la vie nocturne et embrassent le retour relatif à la normalité par rapport au début de l’invasion, elle a du mal à joindre les deux bouts.

« Les garçons sont coincés dans des tranchées, gelant et mourant, et vous faites ça ? Pendant que je travaille pour quelques sous pour acheter du pain et de l’eau, tu te permets ça ? dit-elle. “Il y a une guerre qui se passe.”

Mia Willard, 24 ans, une Ukrainienne américaine qui vit sur la rive gauche de Kyiv, étudie en ligne à l’Université de Floride centrale. La guerre a changé ses priorités, la majeure partie de son temps étant désormais consacrée au travail humanitaire. Mais elle sait qu’elle doit encore terminer ses devoirs en ligne, même lorsqu’elle passe des semaines sans alimentation stable.

« J’allais dormir chaque fois que nous n’avions pas d’électricité », dit-elle. Lorsque le courant revenait, elle se précipitait pour recharger ses appareils et télécharger toutes les lectures dont elle avait besoin pour le cours. Elle s’asseyait sur le sol d’un supermarché voisin transformé en point d’invincibilité pour profiter de la puissance de son générateur. Une fois, elle a travaillé toute la nuit dans le bureau du groupe de réflexion politique international où elle travaille de l’autre côté de la ville pour terminer une mission à temps.

Elle sait que ses camarades de classe aux États-Unis ne vivent pas dans des conditions similaires. “Je ne peux pas imaginer la vie en dehors d’une zone de guerre”, a-t-elle déclaré. “C’est gênant mais pas si terriblement mauvais.”

Kyrylo Trembovetskyi, 26 ans, travaille pour une société Internet ukrainienne. Son bureau a acheté des générateurs et des batteries supplémentaires pour s’assurer que leurs routeurs ne perdent pas la connexion.

“Je commence à m’habituer à ces circonstances”, a-t-il déclaré. “Quand on pense à se lasser de tout cela, je pense aux garçons à l’avant.”

Daryna Polishchuk, 19 ans, est une étudiante qui coupe les cheveux à temps partiel dans un petit salon d’un marché d’un quartier de la rive gauche. Lors d’une récente attaque, elle a entendu des sirènes et des booms mais avait deux clients qui l’attendaient. Elle n’a pas fermé la boutique et n’est pas rentrée chez elle avant de s’être occupée d’eux. “Je devais les finir”, a déclaré Polishchuk. “Je ne peux rien faire [about the attack] en tous cas.”

Ici, les gens s’accrochent à la routine, explique Ihor Kostetskiy, professeur de danse à Kyiv.

En novembre, alors que les sirènes des raids aériens retentissaient et que des frappes frappaient la capitale, il a dit à ses étudiants de rester dans leurs abris. Puis, vers 18 heures, les sirènes se sont arrêtées. Il était dans l’atelier, écrivait-il à ses élèves, si quelqu’un voulait passer. Après une journée de bombardements russes intenses, 10 personnes se sont présentées pour danser.

“Je pense que c’est un excellent exutoire pour les émotions débordantes”, a déclaré Kostetskiy.

Depuis les frappes qui ont tué des civils le soir du Nouvel An, a-t-il dit, encore plus d’étudiants l’ont contacté pour s’inscrire. « ‘Je veux vraiment danser’ », a-t-il dit, lui a écrit un étudiant potentiel. « ‘Je ne veux pas reporter. Il n’y a pas de meilleur moment que maintenant.

Guerre en Ukraine : ce que vous devez savoir Le dernier: Le cessez-le-feu déclaré unilatéralement par Moscou – qui n’a apporté aucun signe de pause dans les combats au cours des 36 heures où il était censé être en place – a pris fin tôt dimanche. Les deux parties ont échangé le blâme pour les bombardements en cours, qui menaçaient de gâcher les célébrations de Noël orthodoxes des deux côtés. Le pari de la Russie : Le Post a examiné la voie de la guerre en Ukraine et les efforts occidentaux pour s’unir pour contrecarrer les plans du Kremlin, à travers des entretiens approfondis avec plus de trois douzaines de hauts responsables américains, ukrainiens, européens et de l’OTAN. Photos: Les photographes du Washington Post sont sur le terrain depuis le début de la guerre. Voici quelques-uns de leurs travaux les plus puissants. Comment vous pouvez aider : Voici comment ceux aux États-Unis peuvent soutenir le peuple ukrainien ainsi que ce que les gens du monde entier ont fait don. Lisez notre couverture complète de la Guerre Russie-Ukraine. Es-tu sur Telegram ? Abonnez-vous à notre chaîne pour les mises à jour et la vidéo exclusive.