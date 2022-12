Alors que la neige commence à tomber dans le comté de McHenry, il est recommandé d’éviter les déplacements inutiles – Shaw Local

Pour voir la liste des fermetures et des annulations, cliquez ici.

Les rigueurs de l’hiver ont provoqué des fermetures dans tout le comté de McHenry jeudi, ainsi que des interventions d’urgence des services des travaux publics et l’achat de biens nécessaires pour se replier.

La poudrerie devrait continuer à voyager dangereusement vendredi, et les températures inférieures à zéro, qui devraient se maintenir jusqu’au week-end, pourraient provoquer des ruptures d’aqueduc et éventuellement rendre le sel inutile.

Une rupture de conduite d’eau a été la façon dont Steve Wirch, directeur des opérations sur le terrain du département des travaux publics de la ville de McHenry, a commencé son jeudi matin.

La rupture a été rapidement réparée, a déclaré Wirch. Il était plus préoccupé par la préparation de l’événement de neige à venir.

Le directeur des travaux publics de Marengo, Rob Lamz, a déclaré qu’il espérait que personne n’aurait à travailler dessus par ce temps, mais si cela se produit, sa ville est prête. Dès 16h30, son vœu avait été exaucé.

Ce n’était pas la neige qui l’inquiétait outre mesure jeudi, car les totaux d’accumulation attendus ont chuté au fil de la semaine.

«Ce qui m’inquiète, ce qui sera un problème plus important que la neige, c’est la façon dont elle souffle. Ce sera un problème », a déclaré Wirch.

Les parties rurales du comté sont toujours préoccupantes lorsque la neige et le vent commencent, a déclaré Lamz. La neige entrante, qui est légère, pourrait créer des problèmes de visibilité car les vents violents la fouettent.

Cela, combiné aux congères de neige, qui se forment également à cause du vent et de la neige légère, pourrait s’avérer dangereux sur les routes rurales, a déclaré Lamz. Les travailleurs de Marengo voyaient la neige dériver sur les routes qui avaient été dégagées auparavant.

Un chasse-neige déneige et sale South Crystal Lake Road à McHenry alors que la neige tombe le jeudi 22 décembre 2022, alors qu’une tempête hivernale frappe le nord de l’Illinois. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Les zones urbaines peuvent également s’avérer problématiques, en raison du trafic élevé, a déclaré Austin Creasy, superviseur de la maintenance des transports de la division du comté de McHenry. Quoi qu’il en soit, le ministère exhorte les gens à donner aux autres véhicules et aux camions de chasse-neige de l’espace pour travailler.

“N’encombrez pas la charrue”, a déclaré Creasy.

McHenry possède également quelques zones plus ouvertes et rurales – où le vent peut causer plus de problèmes de dérive et de visibilité – notamment les routes Bull Valley, Curran et Barreville.

Crystal Lake utilise un mélange de saumure et de sel pour traiter ses rues urbaines, a déclaré le directeur des travaux publics Mike Magnuson. Son département en utilise moins dans les zones plus ouvertes et rurales pour tenter de garder la route sèche.

“Si nous avons beaucoup de vent et de dérive, nous essayons de ne pas (le) trop mouiller … et de laisser la neige souffler dessus”, a déclaré Magnuson.

McHenry utilise un mélange de saumure de chlorure de calcium pour traiter ses rues contre la glace. Le mélange de sel – même un mélange de sel traité chimiquement – ne fonctionne vraiment bien qu’au-dessus de zéro degré.

“En dessous de 10 [degrees], c’est vraiment lent » de travailler dans la fonte des glaces, a déclaré Wirch. Faire voyager des véhicules sur le sel peut aider à le réchauffer et à faire fondre la glace, mais cela ne signifie pas non plus que les gens devraient être dehors par temps prévu, a-t-il ajouté.

“Nous préférons que les gens restent jusqu’à ce que ce soit fini”, a déclaré Wirch.

Lamz a déclaré que Marengo prévoyait de couper son sel avec une saumure pour l’aider à mieux faire face aux conditions. Mais il y a des limites, car le mélange dans des conditions qui se détériorent pourrait geler sur la route, provoquant une accumulation. Dans certains cas, il est préférable d’avoir simplement la neige légère et capable de s’envoler plutôt que de lui donner quelque chose à quoi s’accrocher.

Une fois que le temps descend en dessous de moins 6 degrés, même cela n’est pas très utile, a déclaré Creasy.

“Quand vous arrivez à ce point, ce n’est pas efficace du tout ou très, très minime”, a déclaré Creasy.

Cette semaine, la quincaillerie McHenry Ace au 4520 W. Crystal Lake Road aidait ceux qui se préparaient à se réfugier jusqu’à ce que le temps se dégage.

Le directeur Gary Morley a déclaré que les gens avaient commencé à venir lundi pour acheter du sel, des pelles, des souffleuses à neige et même quelques générateurs avant la tempête.

Une fois les températures glaciales arrivées – c’était prévu jeudi soir – Morley s’attendait également à voir plus de personnes préoccupées par le gel potentiel des tuyaux dans leurs maisons.

« Je ne pense pas que les totaux de neige seront aussi importants que ce que nous disons. C’est la poudrerie et le froid glacial qui arrivent. Je m’attendais à vendre beaucoup d’appareils de chauffage supplémentaires », a déclaré Morley.

Il a recommandé aux résidents de laisser ouvertes les portes des armoires sous les éviers et, s’ils en ont besoin, de placer un radiateur à l’extérieur de l’armoire pour éviter les éventuels tuyaux gelés.

S’assurer que les clients obtiennent le bon produit de sel pour leurs trottoirs et allées est également important, a déclaré Morley.

“Achetez le bon produit. Il existe des sels chimiques qui fondent à des températures beaucoup plus basses que le sel gemme. En dessous de zéro [degrees], le sel gemme ne va pas faire fondre la glace et la neige. Mais le bon sel, chlorate de calcium ou de magnésium, [will]”, a déclaré Morely.

Les épiceries sont également occupées, les acheteurs achetant non seulement de la nourriture pour leurs dîners de Noël, mais s’approvisionnant également en produits de base avant la tempête.

Angelo Ingrao, propriétaire d’Angelo’s Fresh Market à McHenry, n’a pas pu répondre au téléphone lorsqu’un journaliste a appelé.

“Les lignes sont à la porte et Angelo dormira au magasin ce soir”, a déclaré Claudia Demarco, qui a pris l’appel.