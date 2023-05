Alors que la montée des océans menace NYC, une étude documente un autre risque : la ville coule

NEW YORK (AP) – Si la montée des océans ne vous inquiète pas suffisamment, ajoutez ceci aux risques auxquels New York est confrontée : la métropole s’enfonce lentement sous le poids de ses gratte-ciel, de ses maisons, de son asphalte et de l’humanité elle-même.

De nouvelles recherches estiment que la masse continentale de la ville s’enfonce à un rythme moyen de 1 à 2 millimètres par an, ce que l’on appelle «l’affaissement».

Ce processus naturel se produit partout lorsque le sol est comprimé, mais l’étude publiée ce mois-ci dans la revue Earth’s Future a cherché à estimer comment le poids massif de la ville elle-même précipite les choses.

Plus d’un million de bâtiments sont répartis dans les cinq arrondissements de la ville. L’équipe de recherche a calculé que toutes ces structures totalisaient environ 1,7 billion de tonnes (1,5 billion de tonnes métriques) de béton, de métal et de verre – environ la masse de 4 700 bâtiments de l’Empire State – appuyant sur la Terre.

Le taux de compression varie dans toute la ville. Les gratte-ciel de Midtown Manhattan sont en grande partie construits sur de la roche, qui se comprime très peu, tandis que certaines parties de Brooklyn, du Queens et du centre-ville de Manhattan sont sur un sol plus meuble et s’enfoncent plus rapidement, a révélé l’étude.

Bien que le processus soit lent, le chercheur principal Tom Parsons de l’US Geological Survey a déclaré que certaines parties de la ville finiraient par être sous l’eau.

« C’est inévitable. Le sol descend et l’eau monte. À un moment donné, ces deux niveaux se rencontreront », a déclaré Parsons, dont le travail consiste à prévoir les événements dangereux des tremblements de terre et des tsunamis aux changements progressifs du sol en dessous de nous.

Mais pas besoin d’investir dans des gilets de sauvetage pour l’instant, a assuré Parsons.

L’étude note simplement que les bâtiments eux-mêmes contribuent, bien que progressivement, à l’évolution du paysage, a-t-il déclaré. Parsons et son équipe de chercheurs sont parvenus à leurs conclusions en utilisant l’imagerie satellitaire, la modélisation des données et de nombreuses hypothèses mathématiques.

Il faudra des centaines d’années – précisément quand on ne sait pas – avant que New York ne devienne la version américaine de Venise, qui s’enfonce dans la mer Adriatique.

Mais certaines parties de la ville sont plus à risque.

« Il y a beaucoup de poids là-bas, beaucoup de monde là-bas », a déclaré Parsons, se référant spécifiquement à Manhattan. « L’élévation moyenne dans la partie sud de l’île n’est que de 1 ou 2 mètres (3,2 ou 6,5 pieds) au-dessus du niveau de la mer – elle est très proche de la ligne de flottaison, et c’est donc une grave préoccupation. »

Parce que l’océan monte à un rythme similaire à celui de la terre qui s’enfonce, le changement climatique de la Terre pourrait accélérer la chronologie de la disparition de certaines parties de la ville sous l’eau.

« Cela ne signifie pas que nous devrions arrêter de construire des bâtiments. Cela ne veut pas dire que les bâtiments eux-mêmes en sont la seule cause. Il y a beaucoup de facteurs », a déclaré Parsons. « Le but était de le signaler à l’avance avant que cela ne devienne un problème plus important. »

Déjà, la ville de New York risque d’être inondée en raison de tempêtes massives qui peuvent faire gonfler l’océan à l’intérieur des terres ou inonder les quartiers de pluies torrentielles.

Les inondations qui en résulteraient pourraient avoir des conséquences destructrices et mortelles, comme l’ont démontré le super ouragan Sandy il y a dix ans et les restes encore puissants de l’ouragan Ida il y a deux ans.

« D’un point de vue scientifique, il s’agit d’une étude importante », a déclaré Andrew Kruczkiewicz, chercheur principal à la Climate School de l’Université Columbia, qui n’a pas participé à la recherche.

Ses conclusions pourraient aider à informer les décideurs politiques lorsqu’ils élaborent des plans en cours pour combattre, ou du moins prévenir, les marées montantes.

« Nous ne pouvons pas rester assis et attendre qu’un seuil critique d’élévation du niveau de la mer se produise », a-t-il déclaré, « car attendre pourrait signifier que nous manquerions de prendre des mesures d’anticipation et de préparation ».

Les New-Yorkais comme Tracy Miles peuvent être incrédules au début.

« Je pense que c’est une histoire inventée », a déclaré Miles. Il repensa en regardant les voiliers dansant dans l’eau bordant le centre-ville de Manhattan. « Nous avons une quantité excessive de gratte-ciel, d’immeubles d’habitation, de bureaux d’entreprise et d’espaces commerciaux. »

New York n’est pas le seul endroit qui coule. San Francisco exerce également une pression considérable sur le sol et les failles sismiques actives de la région. En Indonésie, le gouvernement se prépare à un possible retrait de Jakarta, qui s’enfonce dans la mer de Java, pour construire une nouvelle capitale sur les hauteurs d’une toute autre île.

Bobby Caina Calvan, Associated Press