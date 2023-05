Alors que la menace d’une guerre nucléaire grandit, le soutien militaire du Canada à la Corée du Sud est « très clair », selon le commandant de la force

Non loin de la frontière difficile entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, le bruit des coups de feu résonne à travers les collines. Les troupes en tenue de combat crient, le matériel lourd gronde.

Aujourd’hui, ce terrain est un terrain d’entraînement. Mais chaque soldat américain ici sait qu’un jour prochain, cela pourrait être un champ de bataille. Un nouveau front dans une guerre de Corée qui a été interrompue par un armistice il y a 70 ans, mais qui n’a jamais officiellement pris fin.

« Nous sommes dans un environnement où les choses peuvent devenir super tendues », a déclaré le sergent-chef de l’armée américaine. Justin Wilson. « Les choses sont déjà tendues, et elles pourraient encore s’aggraver. »

À Pyongyang, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s’est engagé le mois dernier à étendre son arsenal de missiles nucléaires croissant pour le rendre plus « offensif », et les médias d’État ont menacé de l’utiliser en réponse aux exercices militaires « frénétiques » en Corée du Sud.

À la base d’entraînement américaine près de Pocheon, les soldats s’entraînent à charger et à tirer des mitrailleuses en quelques secondes, à viser des mortiers et à lancer des grenades à main. D’autres apprennent à soigner les blessés sous le feu.

Invoquant le cri de guerre de son escouade, Wilson a déclaré que les 28 500 soldats américains stationnés en Corée du Sud étaient prêts à « se battre ce soir » – ou à tout moment – contre le Nord.

Les troupes de l’armée américaine apprennent à appliquer les premiers secours dans des conditions de combat dans un camp d’entraînement près de Pocheon, en Corée du Sud, le 20 avril, alors que les forces américaines se préparent à une éventuelle attaque nord-coréenne. (Saša Petricic/CBC)

Si l’on en vient à cela, le Canada pourrait aussi être dans le vif du sujet, disent des officiers des Forces canadiennes basés en Corée — une continuation de l’engagement initial du pays dans ce conflit.

« C’est très clair », a déclaré le colonel Martin Corriveau, le Canadien le plus haut gradé ici. « Si quelque chose se produit qui perturbe ou détruit cette paix et cette sécurité ici, le Canada s’est engagé à soutenir et à aider. »

Au début des années 1950, le Canada s’est joint à une coalition dirigée par les États-Unis qui combat sous l’égide des Nations Unies pour repousser une attaque nord-coréenne contre le Sud. Le Nord était soutenu par la Chine et l’Union soviétique.

du Canada contribution à la force de l’ONU était l’une des plus importantes, avec 26 000 soldats en service. En trois ans de combats, 516 sont morts.

Canadiens en patrouille

Le Commandement de l’ONU (UNC) est toujours basé en Corée du Sud et patrouille toujours dans la zone démilitarisée qui chevauche la frontière avec le Nord. Neuf soldats canadiens y sont affectés.

Par un après-midi ensoleillé récemment à la base de l’armée américaine Camp Humphreys, ils ont visité le mémorial de ceux qui sont morts en combattant avec l’UNC – une carte en pierre de la péninsule coréenne avec deux soldats qui en sortent.

« Nous nous sommes battus pour cela et nous restons », a déclaré un soldat canadien à un autre.

Le mémorial de la base de l’armée américaine Camp Humphreys comprend une carte en pierre de la péninsule coréenne avec deux soldats qui en sortent. (Saša Petricic/CBC)

Mais toute guerre de Corée aujourd’hui serait très différente de celle d’origine, impliquant peut-être armes nucléaires de la Corée du Nord : des engins tactiques plus petits dirigés contre la Corée du Sud ou des missiles balistiques intercontinentaux qui Kim pourrait être capable de s’adapter aux ogives nucléaires et viser l’Amérique du Nord.

Depuis le début de 2022, Pyongyang a tiré plus de 100 missiles d’essai dans les mers autour de la péninsule, et même dans les eaux japonaises .

« En Corée du Sud, nous sommes désormais des otages nucléaires », a déclaré Cheon Seong-whun, ancien secrétaire à la stratégie de sécurité du président sud-coréen.

« Une situation entièrement nouvelle »

Il soutient que la Corée du Sud doit maintenant envisager d’avoir des armes nucléaires sur son propre sol pour contrer celles de l’autre côté de la frontière – soit des systèmes développés localement, soit des systèmes américains basés en permanence dans le Sud.

Une récente enquête d’opinion publique a montré qu’une majorité de Sud-Coréens soutiennent cette approche, d’autant plus que Séoul est à proximité des armes conventionnelles et nucléaires du Nord. À moins de 200 kilomètres du principal centre de lancement de Pyongyang, certains des plus hauts immeubles de bureaux de Séoul ont des batteries de défense aérienne sur leurs toits.

« C’est une situation entièrement nouvelle et nous devons développer une nouvelle stratégie », a déclaré Cheon, avec un message pour les forces étrangères qui aident à défendre la Corée du Sud.

Les gens regardent un écran de télévision montrant une émission d’actualités avec des images d’archives d’un test de missile nord-coréen dans une gare de Séoul le 13 avril 2023. La Corée du Nord a tiré un missile balistique le 13 avril, a déclaré l’armée de Séoul, incitant le Japon à émettre brièvement un demander un abri avertissement aux habitants de la région nord d’Hokkaido. (Jung Yeon-je/AFP/Getty Images)

« Vous êtes une organisation conventionnelle. Maintenant, malheureusement, la Corée entre dans l’ère nucléaire. Vous devez vous adapter pour devenir une organisation orientée vers le nucléaire. Êtes-vous prêt ? »

La communauté mondiale a tenté de convaincre et de contraindre Kim à abandonner son accumulation nucléaire, avec récemment avertissements de représailles de la Maison Blanche selon laquelle « il n’y a pas de scénario dans lequel le régime de Kim pourrait utiliser des armes nucléaires et survivre ».

L’ancien président américain Donald Trump a menacé le dirigeant nord-coréen de « feu et fureur » s’il utilisait des armes nucléaires, mais il s’est également rencontré et a échangé ce qu’il a appelé des « lettres d’amour ». Rien de tout cela n’a fonctionné – pas les menaces, les platitudes ou les négociations – et les années de sanctions économiques sévères de l’ONU non plus.

Pression sur les États-Unis

Aujourd’hui, les États-Unis sont confrontés à la pression de la Corée du Sud pour aller de l’avant avec leur propre arsenal nucléaire, ce que le président américain Joe Biden veut éviter de peur de déclencher une course aux armements dans la région.

Lors d’un sommet à Washington il y a deux semaines, Biden a promis d’envoyer des sous-marins nucléaires en visite en Corée du Sud et une défense mutuelle « à toute épreuve ». En retour, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré que Séoul mettrait en attente l’idée de développer ses propres capacités.

Ensemble, a déclaré Yoon, les deux pays répondraient « rapidement, de manière écrasante et décisive, en utilisant toute la force de l’alliance, y compris les armes nucléaires des États-Unis » en cas d’attaque.

Séoul se sent particulièrement vulnérable à une attaque de la Corée du Nord, située à moins de 200 kilomètres de la principale base de lancement de missiles du Nord. (Saša Petricic/CBC)

Mais à chaque lancement d’essai dans le Nord – et certainement si Kim va de l’avant avec un attendu essai nucléaire souterrain, son septième depuis 2006 – la pression sur Yoon pour des armes plus puissantes dans le Sud va augmenter.

Il est peu probable que cela dissuade la Corée du Nord de son programme nucléaire, a déclaré Nam Sung-wook, ancien conseiller du Service national de renseignement sud-coréen et expert régional à l’Université de Corée.

« Sans armes nucléaires, la dynastie Kim Jong-un ne survivra pas. »

Nam a déclaré que Kim avait tellement investi dans cette préoccupation nationale et craignait trop que l’abandon des armes nucléaires ne rende la Corée du Nord vulnérable aux attaques de la même manière que l’Ukraine est devenue une cible russe après avoir renoncé à ses armes nucléaires qu’il ne peut pas reculer.

Un accord pour suspendre les sanctions pourrait ralentir le programme, a déclaré Nam, mais cela ne se terminera pas.

D’autres soutiennent qu’une toute nouvelle approche est nécessaire.

Des membres de groupes civiques sud-coréens participent à un rassemblement contre une visite prévue du Premier ministre japonais Fumio Kishida à l’Assemblée nationale à Séoul le 4 mai. De hauts responsables sud-coréens et japonais ont discuté du renforcement des relations et de la coordination des réponses à la menace nucléaire et antimissile de la Corée du Nord menaces lors d’une réunion à Séoul avant le sommet des dirigeants. (Ahn Young-joon/Associated Press)

« Les sanctions et la pression militaire ont échoué. Isoler la Corée du Nord a été un désastre », a déclaré Kim Nyeong-uk, un transfuge du Nord il y a 20 ans. Il dirige maintenant le North Korea Development Institute, un groupe de réflexion de Séoul.

« Nous devons les accepter comme faisant partie de la communauté mondiale et ouvrir un vrai dialogue. »

Sinon, le Nord et le Sud continueront à s’armer, a-t-il dit, risquant un conflit asiatique plus meurtrier.