Alors que la menace de la limite de la dette se profile, Wall Street et Washington n’ont que des plans approximatifs

Au cours du mois précédant le relèvement du plafond de la dette à l’été 2011, les obligations d’État à court terme, appelées bons, ont rapidement perdu de la valeur, poussant leur rendement – ​​indicatif du coût d’emprunt du gouvernement pendant trois mois – à une forte hausse. Les cours des actions ont chuté et le rendement du Trésor à 10 ans a évolué dans la direction opposée, en partie parce qu’il était toujours considéré par les investisseurs comme un endroit sûr pour garer leur argent.

Mais il n’y a pas eu de véritable défaut de paiement en 2011. La seule fois où les États-Unis n’ont pas payé une facture, c’était en 1979, mais c’était après la conclusion d’un accord et en raison d’un problème technique.

Certains investisseurs ont commencé à envisager une protection au cas où les États-Unis reviendraient sur leurs dettes cette fois-ci. Un trader de BNP Paribas a récemment envoyé à certains investisseurs les prix des swaps sur défaillance de crédit américains, qui offrent une certaine assurance en échange d’une petite prime, remboursant tout l’argent qu’ils perdent si le gouvernement ne les paie pas à temps. Une telle liste de prix est rare, l’intérêt pour la protection de la dette américaine étant généralement faible compte tenu de l’improbabilité d’un défaut. Le prix de ces contrats a augmenté régulièrement au cours des six derniers mois, ce qui implique une probabilité plus élevée, bien qu’encore faible, d’un dépassement du plafond de la dette.

Priya Misra, responsable de la stratégie des taux mondiaux à la TD, a déclaré que si les analystes et les investisseurs réfléchissaient à la possibilité d’une catastrophe du plafond de la dette, elle n’avait vu que peu ou pas de transactions sur les marchés de la dette en prévision. Les incertitudes sont encore vastes et de nombreux investisseurs pensent qu’un compromis finira par être trouvé, une complaisance que Mme Misra considère comme déplacée.

“La situation politique est similaire”, a-t-elle dit, “mais les marchés financiers sont beaucoup moins liquides”.

Il y a un précédent récent pour un effondrement. Les échanges sur le marché du Trésor se sont effondrés en 2020, au début de la pandémie de coronavirus, alors que les investisseurs ont rapidement vendu certains types de dette publique et déclenché une réaction en chaîne de dumping d’actifs, un chaos qui ne s’est arrêté qu’à la suite de l’intervention de la Fed.

Si les marchés connaissent une nouvelle catastrophe causée par le débat sur la limite de la dette, la Fed pourrait à nouveau atténuer les dégâts. Les responsables de la banque centrale ont prévu un éventuel défaut de paiement en 2011 et 2013, et les transcriptions de ces réunions présentent un livre de jeu approximatif et peu attrayant.