Alors que la menace chinoise grandit en Asie, le Japon va ouvrir un bureau de liaison de l’OTAN pour contrer Pékin

TOKYO – Dans une démarche sans précédent, le Japon a pris des mesures pour ouvrir un bureau de liaison de l’OTAN à Tokyo, renforçant ainsi sa position avec l’Occident et contre la Chine.

L’ambassadeur du Japon aux États-Unis a récemment annoncé son intention d’ouvrir un bureau de liaison de l’OTAN à Tokyo. Le Japon, qui s’est principalement appuyé sur les États-Unis pour sa sécurité nationale depuis la Seconde Guerre mondiale, a récemment pris des mesures pour renforcer sa défense nationale et renforcer ses liens de sécurité avec les nations occidentales.

L’ancien vice-ministre japonais de la Défense et membre de la Chambre des représentants du Japon, Kenji Wakamiya, a déclaré à Fox News Digital l’importance du renforcement des liens du Japon avec l’OTAN.

« L’alliance américano-japonaise a été au cœur de l’approche du Japon en matière de sécurité nationale. En réponse à l’évolution du climat international, je pense qu’il est d’une grande importance de construire un réseau de sécurité à multiples facettes en approfondissant la coopération avec l’OTAN, en particulier en Europe, tout en maintenant l’alliance américano-japonaise au cœur de notre politique de sécurité nationale. »

L’OTAN APPELLE LE JAPON ET LES AUTRES DÉMOCRATIES À SE DÉFENDRE CONTRE LA MENACE DE LA CHINE À L’ORDRE INTERNATIONAL

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida prévoit également de rencontrer ses homologues de Corée du Sud, d’Australie et de Nouvelle-Zélande lors du sommet de l’OTAN en Lituanie à partir de cette semaine. Selon un rapport du Journal Yomiuri Shimbun.

« Comme pour l’approfondissement des liens avec l’OTAN, l’approfondissement des liens avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud renforcera le réseau de sécurité dans l’océan Indien, la mer de Chine méridionale, la mer de Chine orientale et l’océan Pacifique », a déclaré Wakamiya. « Il est d’une grande importance pour le Japon de renforcer ces liens. »

« Je pense que les pays qui tentent de changer le statu quo par la force ne devraient pas être confrontés à un seul pays, mais devraient être dissuadés en construisant un réseau de sécurité à plusieurs niveaux pour fournir un filet de sécurité plus large. »

Bien que le Premier ministre Kishida ait déclaré que le Japon ne prévoyait pas de rejoindre l’OTAN, le Japon renforce ses liens avec l’organisation défensive multilatérale depuis plus d’un an maintenant. Kishida est devenu le premier dirigeant japonais à prendre la parole au siège de l’OTAN en juin 2022 et s’est coordonné avec l’OTAN pour transporter par avion des fournitures d’urgence vers la Turquie plus tôt cette année.

La Chine a pris note de la volonté du Japon d’étendre ses liens avec l’OTAN en établissant un bureau de liaison à Tokyo. En réponse à l’annonce de l’idée d’un bureau de liaison de l’OTAN à Tokyo, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré : « L’Asie-Pacifique n’accueille pas la confrontation de groupe, n’accueille pas la confrontation militaire », selon Reuters.

LES ÉTATS-UNIS, LE JAPON ET L’AUSTRALIE FINANCERONT UN PROJET DE CÂBLE SOUS-MARIN POUR LUTTER CONTRE L’INFLUENCE DE LA CHINE DANS LA RÉGION INDO-PACIFIQUE

Lance Gatling de Nexial Research, un planificateur stratégique retraité de l’armée américaine au Japon et ancien officier de liaison du département américain de la Défense auprès du bureau d’état-major interarmées des forces d’autodéfense japonaises, a déclaré à Fox News Digital qu’une coopération japonaise plus étroite avec l’OTAN est un moyen d’aider à dissuader la Chine.

« En 2022, l’OTAN a spécifiquement cité la Chine comme un » défi systémique « dans son dernier concept stratégique et a invité le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande et l’Australie au sommet de l’OTAN, les citant comme des » partenaires indo-pacifiques « .

Gatling a noté que le dialogue du Japon avec la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande est « en soi une sorte d’étape symbolique mais significative s’il est suivi de mesures d’engagement, de complexité et de difficulté croissants » et que « les bureaux de liaison aident à planifier et à coordonner de telles activités. »

L’AUGMENTATION DU BUDGET DE LA DÉFENSE DU JAPON FAIT UNE DIFFÉRENCE DANS LA DISSUASION EN CHINE, « PAS DE DISCUSSION SÉRIEUSE » SUR LES NUKES

Le Japon se voit dans un voisinage de plus en plus dangereux avec la Chine, la Corée du Nord et la Russie à sa porte. Le sommet du G-7 au Japon en mai s’est concentré sur les menaces posées par la Chine et la Russie, a rapporté Fox News à l’époque. Le Japon partage une frontière maritime avec la Russie au-dessus d’Hokkaido, la préfecture la plus septentrionale du Japon.

La Corée du Nord a également violé la souveraineté territoriale japonaise en lançant des missiles. Le mois dernier, la Corée du Nord a lancé deux missiles balistiques dans la mer du Japon.

Le Japon a considérablement augmenté son budget de défense en 2022 et a annoncé en février qu’il achèterait 400 missiles de croisière tomahawk aux États-Unis. Cela s’ajoutait à la décision du Japon de travailler plus étroitement avec les États-Unis, l’OTAN et d’autres pays occidentaux.

Gatling a déclaré que le Japon étant plus proactif sur le front de la défense nationale est « clairement dans l’intérêt des États-Unis [and] du Japon lui-même. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Le Japon a le consensus pour rechercher une capacité de contre-attaque », a déclaré Gatling. « Jusqu’ici, il n’achetait que des armes compatibles avec un rôle purement défensif, ce qui signifie que les forces américaines étaient entièrement responsables de toutes les mesures offensives si elles étaient ordonnées. Maintenant, avec les forces d’autodéfense adoptant des armes de contre-attaque à longue portée, en cas d’urgence, Le Japon et les États-Unis peuvent se partager les missions de contre-attaque. »

« C’est clairement dans l’intérêt des États-Unis et, je dirais, du Japon lui-même », a ajouté Gatling. « Je pense que le large soutien nécessaire pour parvenir à un consensus japonais pour adopter une telle posture est un événement majeur dans la défense nationale japonaise qui renforce la sécurité du Japon et des États-Unis. »