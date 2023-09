Alors que la marine canadienne arrive au Japon, Tokyo entame le plus grand renforcement militaire depuis la Seconde Guerre mondiale

Un tiers de la flotte de frégates du Pacifique de la Marine royale canadienne est en visite au Japon. Attention, ce ne sont que deux vaisseaux.

En revanche, la marine japonaise est bien plus importante et son gouvernement se lance dans sa plus grande frénésie de dépenses militaires depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le Japon a récemment annoncé un plan de modernisation de 433 milliards de dollars visant à transformer ses forces armées en une force régionale majeure, en achetant des missiles capables de frapper la Chine et ses navires et en garantissant que le Japon devienne la première puissance mondiale. troisième dépense en matière de défense (après les États-Unis et la Chine).

Cette augmentation de 65 pour cent des dépenses signifiera que le Japon atteindra l’objectif de consacrer 2 pour cent de son PIB à la défense au plus tard en 2027.

Les navires de la Marine royale canadienne NCSM Ottawa et Vancouver à Yokosuka, au Japon, le 31 août. Le Canada a accru sa présence dans l’Indo-Pacifique, avec de nouveaux plans visant à déployer au moins trois navires chaque année dans la région, à mesure que la portée et l’influence de la Chine dans la région s’agrandit. (Vente Lyza/CBC)

Mais derrière ces deux mesures – le Canada envoie des navires dans la région et l’investissement militaire du Japon – se cache une réaction contre l’influence de la Chine, qui compte désormais environ 355 navires et sous-marins dans sa marine, ce qui en fait la plus grande au monde en termes de taille.

« Le Japon essaie vraiment de s’assurer qu’il a suffisamment de capacités pour se défendre », a déclaré Yuki Tatsumi, directeur du programme Japon au Stimson Center, un groupe de réflexion sur les affaires étrangères à Washington.

Il s’agit avant tout de garantir que le Japon soit capable de répondre aux menaces chinoises contre ses îles éloignées et ses eaux territoriales – ainsi que de faire face à la possibilité d’une confrontation plus large impliquant Taïwan.

Il y a aussi le défi persistant du régime nord-coréen, doté de l’arme nucléaire, qui tire des missiles balistiques vers les eaux territoriales du Japon.

Les soldats américains et japonais travaillent régulièrement ensemble dans la région Indo-Pacifique, notamment à Hijudai, au Japon, le 20 février 2023, lors de l’exercice Iron Fist, un exercice bilatéral annuel. (Marcos A. Alvarado/DVIDS)

Comment une invasion de Taïwan pourrait toucher le Japon

Si la Chine devait agir militairement contre Taïwan, le président américain Joe Biden a déclaré que les États-Unis interviendraient.

Les forces américaines les plus proches, dont des dizaines de navires de la marine américaine, se trouvent dans de vastes bases militaires américaines au Japon.

Si la Chine voulait les arrêter, les analystes estiment que cela pourrait frapper le Japon.

« Toute éventualité à travers le détroit de Taiwan », a déclaré Tatsumi, « dégénérera rapidement en une situation où la sécurité nationale du Japon sera menacée ».

Il existe également des tensions historiques et des conflits territoriaux entre le Japon et la Chine qui ont parfois impliqué leurs armées.

Mais la Chine est désormais dans une position beaucoup plus forte, a déclaré Ken Jimbo, professeur à la faculté de gestion politique de l’Université Keio de Tokyo.

« En 2005, le budget de la défense japonais et le budget de la défense chinois étaient presque égaux. Aujourd’hui, la Chine dépense quatre ou cinq fois plus que nous. C’est un énorme changement. »

La marine japonaise, forte de 150 navires, représente moins de la moitié de celle de la Chine, mais l’achat prévu de 1 500 missiles à longue portée aux États-Unis lui donnerait la capacité de couler des navires chinois jusqu’à Taïwan.

« Nous devons envoyer le message stratégique à la Chine selon lequel le prix qu’elle paierait serait élevé », a déclaré Jimbo.

Une affiche de recrutement au Camp Asaka à Tokyo défend les forces militaires japonaises. Le pays dépensera 433 milliards de dollars sur cinq ans pour acheter des missiles, développer de nouveaux avions de combat et accroître la taille de son armée. (David Common/CBC)

Le Japon travaille également avec les pays européens au développement de nouveaux avions de combat, à la construction de drones à longue portée et à l’augmentation de la taille de ses forces armées dans le cadre de son plus grand renforcement militaire depuis la Seconde Guerre mondiale.

D’autres pays, dont le Canada, ont renforcé leur présence navale en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taiwan. En langage diplomatique, cela s’appelle des patrouilles de liberté de navigation – en d’autres termes, des exercices destinés à envoyer un message à la Chine selon lequel d’autres pays sont investis dans la région et ont l’intention de maintenir leurs opérations dans l’arrière-cour de la Chine.

Le NCSM Ottawa et le NCSM Vancouver, des frégates de la Marine royale canadienne, sont tous deux dans la région indo-pacifique pour un déploiement prolongé, alors que le Canada déplace plus fréquemment ses navires de guerre vers la région en réponse à l’influence croissante de la Chine.

« Le Canada augmente considérablement sa présence militaire dans la région pour soutenir un Indo-Pacifique libre, ouvert et inclusif où prévalent les règles internationales », a déclaré le ministre de la Défense, Bill Blair, au moment du départ des navires du Canada le mois dernier.

Au musée Shinbudai Kinen Kaikan de Tokyo, un journal de 1941 annonce l’attaque de Pearl Harbor et que la guerre a été déclarée aux États-Unis. Jusqu’à récemment, le musée était fermé au grand public, le Japon hésitant à commémorer son passé militaire. (David Common/CBC)

Changement majeur pour un pays pacifiste

En annonçant cet investissement majeur, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a décrit le pays comme étant à un « tournant de l’histoire ».

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais vaincus furent contraints par les Alliés de dissoudre leur armée. Les forces d’occupation américaines ont ensuite imposé au Japon une nouvelle constitution en 1947, qui fait du pacifisme un pilier central.

L’article 9 du document « interdisait au Japon d’envoyer des troupes en guerre », a déclaré Jimbo, et lui refusait l’équipement et les moyens pour le faire.

Même lorsqu’une armée a été rétablie dans les années 1950, elle a été baptisée Forces d’autodéfense, se concentrant uniquement sur la défense de la patrie.

Même si le nom demeure, le but de l’armée a évolué.

Le Japon passe d’une posture défensive dans le type d’armes qu’il achète et dans la formation qu’il dispense à une posture plus offensive avec à sa disposition des armes défensives bien plus nombreuses.

Pendant des décennies, le Japon pacifiste célébrait rarement son armée, évitant ainsi son histoire de guerre. Mais les menaces croissantes dans la région ont stimulé l’intérêt du public pour une armée plus forte. (Tyler Harmon/DVIDS)

« Il y a encore l’ancienne génération qui a connu le [Second World] guerre et immédiatement après et ils ont une forte allergie envers l’armée. Ce sont généralement des pacifistes », a déclaré Jimbo.

« Mais les générations suivantes s’intéressent aux risques qui pourraient survenir en Asie du Nord-Est. »

Un rapport de force changeant

Tout a changé, dit Tatsumi, « au cours des cinq dernières années, et particulièrement depuis l’invasion russe de l’Ukraine ».

Cela a démontré au monde qu’un État étranger pouvait encore envahir et tenter de s’emparer d’un voisin. Pour le Japon, les universitaires soulignent les récentes incursions chinoises dans leurs eaux, en particulier autour des îles inhabitées de Senkaku, que le Japon et la Chine revendiquent comme les leurs.

« Après le [Ukraine] « L’invasion a eu lieu », a déclaré Jimbo, « le peuple japonais a changé sa façon de penser ».

Les sondages dans le pays suggèrent que 70 pour cent des adultes sont désormais favorables à un investissement accru dans l’armée, à mesure que l’équilibre des pouvoirs change dans la région.

« Si la Chine est venue ici, qui va les arrêter ? » » a demandé Uyutaka Maki, un professionnel de 38 ans, à Tokyo. « Nous devons être capables de nous défendre.

Hiroyuki Furenne a perdu de nombreux membres de sa famille lors du bombardement atomique américain d’Hiroshima en 1945. Il craint que les nouvelles dépenses de défense japonaises n’ouvrent la voie à une nouvelle guerre, où les armes nucléaires pourraient à nouveau être utilisées. (David Common/CBC)

Mais Hiroyuki Furenne, 71 ans, voit les choses différemment.

Son grand-père a été tué lors du bombardement d’Hiroshima en 1945, qui a précédé la fin de la Seconde Guerre mondiale, et de nombreux membres de sa famille ont vécu avec les conséquences de l’explosion nucléaire.

« En dépensant plus d’argent, je crains que cela signifie que nous allons nous engager dans une guerre. Nous devrions plutôt nous concentrer sur une bonne diplomatie. »

La porte n’est pas fermée à cela, mais les partisans d’un financement accru affirment que le Japon sera dans une meilleure position de négociation et de dissuasion avec une armée plus forte en renfort.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon dépendait des États-Unis pour sa sécurité. À ce jour, les bases, soldats et navires américains basés au Japon constituent à la fois une extension de la puissance américaine et une garantie de sécurité pour le Japon.

« Nous avons pu nous appuyer sur cette position grâce au traité de sécurité entre les États-Unis et le Japon », a déclaré Jimbo.

Mais avec une Chine plus affirmée dans ses actions et une marine beaucoup plus importante, le Japon cherche à s’appuyer moins sur les Américains et davantage sur lui-même. Pour ce faire, ils se lancent dans un énorme changement de leurs capacités militaires.

C’est « un changement significatif », a déclaré Tatsumi, « compte tenu de ce que le Japon a fait historiquement ».