Alors que la loi hongroise anti-LGBT entre en vigueur, les écrivains et les librairies se préparent à l’interdiction

Certaines librairies en Hongrie ont placé des avis à leurs entrées cette semaine indiquant aux clients qu’ils vendaient du « contenu non traditionnel ». Les panneaux ont été installés en réponse à une nouvelle loi qui interdit de « représenter ou promouvoir » l’homosexualité et les transitions de genre dans du matériel accessible aux enfants.

Alors que certains écrivains, éditeurs et libraires affirment que la loi restreint la liberté de pensée et d’expression en Hongrie, la deuxième chaîne de librairies du pays, Lira Konyv, a publié les avis de sécurité. La nouvelle interdiction est entrée en vigueur la semaine dernière, mais le gouvernement n’a pas publié de directives officielles sur comment ou à qui elle sera appliquée et appliquée.

« Le mot ‘dépeint’ est si général qu’il peut inclure n’importe quoi. Cela pourrait s’appliquer aux sonnets de Shakespeare ou aux poèmes de Sappho, car ceux-ci dépeignent l’homosexualité », a déclaré Krisztian Nyary, directeur créatif de Lira Konyv, à propos de la législation adoptée par le parlement hongrois le mois dernier.

La loi, qui interdit également le contenu LGBT dans les programmes d’éducation scolaire, laisse de nombreux membres de la communauté littéraire hongroise perplexes, voire nerveux, ne sachant pas s’ils feraient l’objet de poursuites si des mineurs se retrouvaient avec des livres contenant des intrigues, des personnages ou des informations sur l’orientation sexuelle ou le genre. identité.

Le gouvernement populiste hongrois insiste sur le fait que la loi, qui fait partie d’un statut plus large qui augmente également les sanctions pénales pour la pédophilie et crée une base de données consultable sur les délinquants sexuels, est nécessaire pour protéger les enfants.

Mais les critiques, y compris de hauts responsables de l’Union européenne, affirment que la mesure confond les personnes LGBT avec les pédophiles et est un autre exemple des politiques et de la rhétorique du gouvernement hongrois qui marginalisent les personnes qui s’identifient comme lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres ou queer.

La semaine dernière, un bureau du gouvernement de la capitale Budapest a annoncé qu’il avait infligé une amende de 830 $ à Lira Konyv pour avoir omis d’étiqueter clairement un livre pour enfants qui dépeint des familles dirigées par des parents de même sexe.

Le bureau a déclaré que la librairie avait enfreint les règles de protection des consommateurs en omettant d’indiquer que le livre contenait « un contenu qui s’écarte de la norme ».

L’amende, a déclaré Nyary, a créé un précédent pour de nouvelles sanctions potentielles contre les éditeurs et les libraires. Avec la menace de nouvelles sanctions imminentes, toutes les quelque 90 librairies de Lira Konyv porteront désormais des avertissements aux clients qui se lisent comme suit : « Ce magasin vend des livres au contenu non traditionnel ».

Noemi Kiss, l’auteur de plusieurs nouvelles qui abordent les problèmes sociaux contemporains et présentent des personnages qui ne sont pas hétéros ou dont l’identité de genre ne correspond pas à celle qui leur a été attribuée à la naissance, a déclaré qu’elle soutenait des parties de la loi qui visent à mettre fin à la pédophilie et pour protéger les enfants des contenus pornographiques.

Mais elle a qualifié d’« absurde » le fait de rendre la littérature interdite en se basant sur le fait qu’elle contienne des thèmes LGBT et « une limitation de la liberté d’opinion et d’expression ».

« Sur la base de quoi les écrivains seront-ils catégorisés ? Si (un auteur) écrit une histoire gay, sera-t-il complètement discrédité ou devons-nous complètement réécrire toute la littérature mondiale ? » Baiser a dit.

La commission exécutive de l’UE a lancé jeudi deux actions en justice contre la Hongrie au sujet de la nouvelle loi et en réponse aux exigences d’étiquetage antérieures pour les livres pour enfants qui « présentent des modèles de comportement qui diffèrent des rôles de genre traditionnels » – bien que les autorités n’aient pas précisé ce les rôles de genre impliquent.

« La Hongrie restreint la liberté d’expression des auteurs et des éditeurs de livres, et pratique une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle de manière injustifiée », a déclaré la Commission européenne dans un communiqué, ajoutant que le gouvernement n’avait fourni « aucune justification quant aux raisons pour lesquelles l’exposition des enfants au contenu LGBTIQ serait préjudiciable à leur bien-être.

En plus d’interdire le contenu LGBT pour les enfants, la loi interdit également de représenter « la sexualité pour elle-même » auprès du jeune public – une interdiction qui, selon Nyary, pourrait sans doute s’appliquer à la majorité des titres vendus par Lira Konyv.

« Si quelqu’un le voulait, il pourrait rapporter les trois quarts de la littérature mondiale sur la base de cette définition », a-t-il déclaré.

Le gouvernement hongrois n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Nyary dit qu’il est en train de compiler une anthologie de littérature classique qui contient des thèmes LGBT. La collection d’histoires, de poésies et de pièces de théâtre comprendra des écrits d’Homère, de Shakespeare et de Sappho, entre autres, et sera marquée d’un autocollant 18+ pour indiquer que seuls les adultes devraient le lire.

« Nous voulons montrer ce que cette loi interdit aux jeunes d’accéder », a déclaré Nyary.

Mark Mezei, un romancier de Budapest qui a publié un livre sur une relation lesbienne, dit que même s’il pense que les auteurs établis ne pratiqueront pas l’autocensure, la nouvelle loi pourrait « arracher la plume des mains » de jeunes créateurs de mots et retarder un nouvelle génération d’écrivains hongrois.

« S’ils constatent qu’ils sont confrontés à une énorme résistance à leurs premiers travaux, cela peut certainement les remettre dans le processus créatif ou même les éloigner de leur vocation », a-t-il déclaré.

Mezei a déclaré qu’il est susceptible d’ignorer simplement la loi, insistant sur le fait que les auteurs doivent « créer et vivre de manière autonome ».

« Je pense que s’immiscer dans la vie privée des gens est l’un des attributs d’un pouvoir gouvernant. Mais les très bonnes œuvres naissent d’une manière ou d’une autre », a-t-il déclaré. « Ils seront sur les étagères des bibliothèques lorsque les pouvoirs actuels ne seront qu’une note de bas de page dans les pages des livres d’histoire.

