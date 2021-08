Alors que la Journée de la liberté provoque une augmentation du nombre de victimes, nous rejoignons les médecins sur la ligne de front arrosée de Grande-Bretagne

C’est le premier week-end de paie depuis Freedom Day, et les fêtards de Birmingham se laissent aller.

À 1 heure du matin le samedi soir, la célèbre discothèque Broad Street de la ville est pleine à craquer.

Nous avons rejoint des bénévoles hautement qualifiés lors d’une soirée à Birmingham Crédit : SWNS

Eugene Collin a dirigé l’équipe alors qu’ils aidaient les fêtards blessés et vulnérables Crédit : SWNS

Avec de nombreux buveurs hors de pratique, les victimes d’alcool sont en augmentation Crédit : SWNS

Les filles les nuits de poule, instables dans leurs talons imposants, se mêlent à des garçons excités de 18 ans en jeans serrés, découvrant leur tout premier goût de la vie nocturne.

Les files d’attente pour les boîtes de nuit animées serpentent le long de la route – où règne le chaos ivre.

Depuis 18 mois, les gens n’arrivent pas à se déchaîner sur le dancefloor. Maintenant, alors que les restrictions de verrouillage s’assouplissent, les buveurs de tout le pays tirent le meilleur parti de leurs nouvelles libertés – et jettent la prudence au vent.

Julia Robinson est une assistante chevronnée de St John Ambulance, l’organisation caritative de soins de santé qui fournit les premiers soins dans les rues de Grande-Bretagne, et pour une nuit, The Sun a rejoint ses bénévoles hautement qualifiés pour voir à quoi ressemble la vie en première ligne britannique.

Julia nous dit : « C’est cette mentalité de blitz — nous ne savons pas où nous serons à l’automne.

« Tout le monde a été enfermé à la maison et veut juste se défouler un peu. »

Mais avec de nombreux buveurs sans pratique, les célébrations post-Journée de la Liberté présentent des inconvénients dangereux. Depuis la levée des règles de Covid, le nombre de parieurs blessés ou ivres nécessitant des soins médicaux lors des sorties nocturnes a explosé.

BUS D’ALIMENTATION

L’Ambulance Saint-Jean dit qu’elle est plus occupée que jamais à soigner les fêtards blessés, apportant un soulagement bien nécessaire à nos hôpitaux.

Le directeur de l’ambulance et de la réponse communautaire de l’organisme de bienfaisance, Craig Harman, a déclaré: «Le premier week-end après l’assouplissement des restrictions de Covid a été parmi les plus occupés que nous ayons jamais vus, avec plus de trois fois plus de patients que nous en verrions normalement.»

L’équipe de St John à Birmingham a été l’une des plus occupées le week-end où les restrictions ont été assouplies, traitant 72 patients en une seule nuit, trois fois leur moyenne du week-end.

À la tête de l’équipe, le commandant opérationnel de Birmingham, Eugene Collins, déclare : « Notre objectif est de fournir un soutien à toute personne ayant besoin de notre service, à toute personne vulnérable.

« S’ils ont perdu un ami, ont besoin de recharger leur téléphone ou ont besoin de soins médicaux, nous sommes là pour les aider.

Presque dès que l’unité mobile de soins de l’équipe – ou « bus à alcool » – est en place à l’extérieur des bars les plus fréquentés à 20 heures, il est clair que certaines personnes se sont emportées avec la fête post-confinement.

Trois femmes parées de robes d’été et de talons bancals sont parmi les premières à arriver. Sur la piste de danse, l’une d’entre elles avait tenté de faire le grand écart, mais à la place, elle a glissé et est tombée sur du verre brisé, s’ouvrant le genou.

Alors que le bénévole James Blackburn nettoie et panse sa blessure, la patiente bavarde dit qu’elle adore être de retour en ville, mais a l’impression que certaines personnes deviennent incontrôlables.

Elle dit: « J’ai l’impression que c’est parce que Covid est arrivé et que tout le monde s’amuse mais ils vont tous un peu trop loin maintenant. »

Alors qu’elle se remet sur pied, ses amis prennent des selfies depuis le lit du bus à boissons alcoolisées, puis se dirigent vers la nuit.

À 1h du matin, les fêtards commencent à sortir des bars, des centaines se rassemblent sur la route barrée où les ravers enlèvent leurs chaussures, bravant les trottoirs jonchés de verre pieds nus. D’autres parieurs s’endorment sur le trottoir.

Après 12 ans de bénévolat, James, membre de l’équipe d’ambulance, sait que l’heure la plus chargée est encore à venir. Agé de 32 ans, responsable de réseau dans une école secondaire alors qu’il ne fait pas de bénévolat, déclare : « L’ambiance commence à peine à changer maintenant. C’est à ce moment-là qu’il commence à être occupé.

« Nous n’en sommes pas encore au point où nous devons prodiguer des soins individuels aux patients. Cela viendra peut-être plus tard. »

Quelques minutes plus tard, un homme arrive, son épaule affaissée et son bras suspendu au-dessus du dos de son partenaire pour se soutenir.

Alors qu’il grimace de douleur, l’équipe l’aide à entrer dans l’unité. En regardant, son partenaire inquiet dit : « Il y a eu une bagarre dans la rue, et nous venons de nous y retrouver. C’est pourquoi je ne descends plus jamais ici. C’est toujours la meme chose. »

Alors que l’équipe lui soulage la douleur et lui conseille d’aller à l’hôpital pour déterminer si son bras est fracturé, quatre autres patients ont besoin d’aide.

Ils vont de ivres à très ivres, et c’est aux volontaires et aux deux ambulanciers paramédicaux d’évaluer chacun et de décider de la meilleure façon de réagir.

sanglotant

Certains pourraient simplement avoir besoin de se réhydrater et de dormir sans alcool dans un espace sûr. D’autres peuvent avoir besoin d’un traitement d’urgence supplémentaire à l’hôpital.

Une fille est amenée en sanglots dans l’unité. Un bénévole de SJA s’assoit avec elle pendant qu’elle se calme et est prête à rentrer chez elle avec ses amis.

Quelques instants plus tard, une femme inconsciente est amenée, enveloppée dans une couverture et avec un bol de malade soigneusement caché sous son menton.

Alors que son état s’aggrave, quatre volontaires la soulèvent sur une couverture et la placent en position de récupération pendant qu’ils attendent une ambulance.

Puis un homme couvert de sang entre, appuie un mouchoir sur sa tête et insiste : « Je ne suis pas blessé, je suis tellement en colère. L’homme s’est enfui, c’est la pire des choses.

Mais malgré la soudaine poussée d’activité, James et son équipe restent calmes. Il dit : « Pour nous, il s’agit d’aider les ambulances et les hôpitaux en prodiguant les premiers soins aux gens ici et maintenant, et à partir de là, décider qui doit aller à A&E. Cela soulage une partie de la pression. »

Les fêtards allaient de ivres à très ivres, et c’est aux ambulanciers paramédicaux de décider de la meilleure façon de réagir Crédit : SWNS

L’équipe de St John à Birmingham a été l’une des plus occupées le week-end où les restrictions ont été assouplies Crédit : SWNS

De 20h jusqu’au petit matin, les bénévoles ont aidé les Brummies à célébrer leur liberté en toute sécurité.

Pour le chef de SJA Eugene, le message est simple : « Sortez, amusez-vous, connaissez vos limites, buvez de manière responsable et restez avec vos amis pour rentrer chez vous en toute sécurité.

« Si vous voyez quelqu’un qui est vulnérable, appelez-nous et demandez à quelqu’un de venir vous aider. »