Alors que la guerre s’éternise, les jeunes Ukrainiens repensent leur avenir

La danse ukrainienne traditionnelle marque une nuit de plaisir pour les étudiants à Kyiv. La guerre a changé à jamais la vie de nombreux jeunes du pays. (Wojciech Grzedzinski pour le Washington Post)

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – Pendant au moins une nuit, pensaient-ils, ils utiliseraient le sous-sol du bâtiment de l’université non pas comme un abri anti-bombes mais comme un endroit pour virevolter, sauter et piétiner – pour célébrer leur héritage ukrainien, pour savourer à nouveau leur jeunesse. “Ils ont oublié la vie normale”, a déclaré Valerii Valiiev, un jeune de 18 ans qui dirigeait une usine de cocktails molotov lors de l’assaut russe sur la capitale mais qui, le soir du rassemblement exubérant des étudiants, aidait à vendre des billets d’entrée. « Danser… sera très bien. »

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février, les jeunes du pays ont été à l’avant-garde de sa résistance et de son traumatisme. Certains ont fui leur domicile ou ont été séparés de leur famille. D’autres se sont portés volontaires ou déployés sur la ligne de front. Beaucoup de parents, amis ou voisins perdus. Tous sont aux prises avec la façon dont la guerre les a forcés à grandir du jour au lendemain, a changé la direction de leur vie, a réorganisé leurs priorités, a fait dérailler leurs rêves.

Le stress ou le chagrin ne sont jamais loin.

Le produit de la danse étudiante en septembre a été dirigé directement vers la ligne de front – pour soutenir le bataillon du père de Sviatoslav Syrotyuk, 18 ans, qui combattait les forces russes à l’est. Syrotyuk a combattu aux côtés de son père au début de cette année après avoir rejoint la défense territoriale et s’être déployé à Kyiv et dans les environs. Cette expérience l’a transformé d’un étudiant de première année en archéologie à un soldat risquant sa vie pour l’Ukraine.

Positionné dans une tranchée en préparation de l’attaque russe de février dernier, l’adolescent n’a eu « aucune peur » ; il s’était entraîné depuis qu’il était un jeune garçon à manier les armes et apprenait à d’autres recrues à tirer. Pourtant, dans les semaines qui ont suivi, il a suivi un cours accéléré sur la guerre. Il a vu des balles siffler juste devant lui. Il a aidé à évacuer des civils d’une ville de première ligne et a subi une commotion cérébrale lorsqu’un obus antichar a explosé à côté d’eux.

Après que les forces russes se soient finalement retirées de la capitale en avril, son père a choisi de se déployer à nouveau mais l’a encouragé à rester en arrière et à poursuivre ses études. Il “comprend que je suis une personne qui, à l’avenir, construira notre pays”, a déclaré Syrotyuk.

Avant la guerre, Valeria Levtsova, 14 ans, rêvait de quitter Izyum, en Ukraine, pour étudier dans une plus grande ville. Depuis, sa vie a presque complètement changé. (Vidéo : Whitney Shefte/The Washington Post)

Valiev, étudiant en droit et ami proche, a vécu la guerre bien différemment. Quand cela a commencé, sa mère lui a demandé de venir rester dans le petit village où elle et son frère de 5 ans vivaient près de Bucha et où elle espérait que son fils aîné serait plus en sécurité. Il a dit non, décidant qu’il devait soutenir les forces ukrainiennes depuis Kyiv.

Il a rapidement perdu tout contact avec sa famille. Et pendant plus d’un mois, alors que Valiev consacrait son énergie à emballer et à distribuer des centaines de cocktails Molotov, il craignit que sa mère et son frère ne soient morts. Ce n’est que lorsque les Russes se sont retirés qu’il a appris le contraire. Sa mère a reçu un appel pour dire que même si le village avait été occupé et leur maison pillée, elle et son frère avaient survécu.

“Je n’y croyais pas au début”, a-t-il déclaré. « Je ne peux pas décrire ce moment. C’était très, très émouvant. J’étais juste choqué.

Les priorités et les valeurs de Valiiev ont changé, reconnaît-il : « À l’époque, je me posais des questions sur quelque chose de plus grand — un gros salaire, de gros biens matériels. Maintenant, je pense que cela n’a plus d’importance. Ce qui compte : “La possibilité de vivre une vie normale.”

Pourtant, la guerre consomme une grande partie de son temps. Valiiev commence et termine chaque journée en lisant le nombre de victimes, et entre ses études, il s’entraîne dans un gymnase pour se préparer à rejoindre l’armée. “Je veux ressentir le sentiment lorsque vous défendez votre pays”, a-t-il déclaré. Avant février, “je n’ai jamais ressenti ce lien avec mon peuple”.

Le traumatisme des derniers mois est à la fois collectif et très personnel.

Maria Mileyko, 19 ans, a appris par un message sur Telegram que le conseiller du camp d’une sœur avait été tué alors qu’il défendait la ville de Marioupol. Daria, qui a 16 ans, l’avait considéré comme un mentor depuis qu’elle était une petite fille. Elle continue de compter sur ses conseils : “Chaque fois que j’ai eu des pannes ou que je deviens trop stressé par des choses, j’entends juste [his] voix disant: ‘Qu’est-ce que tu fais? Gardez votre vie entre vos mains, allez vivre votre vie.

Les sœurs ont passé une partie de cette année loin de chez elles à Kyiv, ayant fui avec leur mère et une autre sœur vers la sécurité relative d’un village de l’ouest de l’Ukraine. Tous deux avaient aidé dans la capitale pour cuisiner pour les troupes là-bas, même en livrant des repas chauds à la position de Syrotyuk. Être arraché était choquant.

Pourtant, Maria a eu plus tard la chance de faire du bénévolat dans une équipe de reconstruction d’un dortoir pour les Ukrainiens déplacés de l’Est. Cela, a-t-elle dit, lui a permis de “faire quelque chose de mes mains pour aider mon pays”.

Alors que la Russie intensifie sa campagne militaire, certains civils à Kyiv prennent les armes. D’autres préparent la nourriture. Tout le monde fait quelque chose pour aider. (Vidéo : Whitney Shefte, Jorge Ribas/The Washington Post, Photo : Heidi Levine pour The Washington Post/The Washington Post)

Pour certains jeunes Ukrainiens, la résilience reste un défi quotidien.

Deux autres sœurs – Katya, 27 ans, et Nastya, 15 ans – ont enduré la longue occupation par les Russes de leur ville du nord-est d’Izyum. Ils ont été piégés à la maison avec leur mère, leur grand-père, deux grands-mères et le petit ami de Katya. Ils n’avaient ni électricité, ni gaz, ni eau ni aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur.

“Nous ne pensions qu’à la survie”, a déclaré Katya. À l’une des rares occasions où les sœurs se sont aventurées, elles ont essuyé des tirs d’armes à sous-munitions et des éclats d’obus ont touché Katya au bras et au dos. Elle n’a pas cherché de soins médicaux de peur d’être envoyée en Russie pour y être soignée. Les fragments n’ont été enlevés qu’après qu’un des soldats l’a emmenée dans une école locale transformée en clinique militaire.

Après cela, Nastya a commencé à paniquer au son d’un boum. Certains voisins avaient été tués lorsqu’un obus est tombé sur leur maison. “C’est devenu vraiment effrayant”, a raconté l’adolescent. “Le sifflement… vous comprenez immédiatement qu’il vole et touchera également le sol.”

Elle était en troisième lorsque l’invasion a commencé. À l’automne, elle essayait d’apprendre par elle-même le programme de 10e année pour ne pas prendre de retard. Katya avait été serveuse dans un petit café local. Izyum n’offrait pas beaucoup d’opportunités de travail, dit-elle, mais avant la guerre, “c’était agréable de vivre ici”.

Bien que la zone ait été libérée en septembre, il n’y a pas eu de retour à la normale. La plupart des infrastructures de la ville ont été détruites et ses routes jonchées d’explosifs. Planifier même quelques jours à l’avance semblait impossible. Tant de personnes étaient toujours portées disparues – avec des centaines de corps enterrés finalement découverts dans les bois. Penser beaucoup à l’avenir n’était dans l’esprit de personne. Les craintes que les Russes puissent revenir étaient, c’est pourquoi les sœurs ont parlé à condition que seuls leurs prénoms soient utilisés.

Nastya aimait autrefois étudier les droits de l’homme et les questions juridiques. “Maintenant,” dit-elle, “je ne sais pas.”

À Kyiv, Syrotyuk a pu réfléchir aux combats, aux pertes et aux morts dont il a été témoin. Ce qu’il veut le plus maintenant, c’est “faire l’histoire”.

Il voit deux manières de procéder. Le premier passe par la ligne de front où « je peux me battre, mais je peux mourir ». La seconde : “Je dois étudier les quatre années et après mes études, j’entrerai dans notre gouvernement, et je veux être président de ce grand pays.”

“C’est ton rêve ?” on lui demande.

« C’est mon devoir », répond-il.

O’Grady a rapporté de Kyiv et d’Izyum. Khudov a rapporté de Kyiv. Anastacia Galouchka à Izyum a contribué à ce rapport.