Alors que la guerre fait rage et que les prix des denrées alimentaires montent en flèche, Trudeau assiste au sommet du Commonwealth au Rwanda

La guerre en Ukraine jettera son ombre sur le Premier ministre Justin Trudeau et d’autres dirigeants nationaux du Commonwealth lorsqu’ils arriveront mercredi à Kigali, au Rwanda, pour leur première réunion depuis le début de la pandémie.

La sécurité alimentaire, en particulier en Afrique, devrait être un sujet majeur de la conférence des dirigeants. Il en va de même pour le fait que plusieurs grands pays se sont abstenus lors d’une résolution condamnant l’invasion par la Russie de son voisin d’Europe de l’Est aux Nations Unies au début de cette année.

Dans une entrevue avec The House de CBC Radio, Trudeau a déclaré que le défi auquel sont confrontés les alliés de l’Ukraine est de s’engager « de manière très, très réelle et soutenue » avec des dirigeants qui sont sceptiques à l’égard des sanctions pour leur faire « comprendre que la Russie essaie de déstabiliser le monde ». et fait reculer la démocratie et l’état de droit de plusieurs décennies. »

« Il est important pour tout le monde, pas seulement pour les pays européens, que nous résistions à cette tentative de redessiner l’ordre mondial », a-t-il ajouté.

Dix membres du Commonwealth – Bangladesh, Inde, Mozambique, Namibie, Pakistan, Afrique du Sud, Sri Lanka, Tanzanie, Ouganda et Zimbabwe – se sont formellement abstenus lors d’un vote de l’ONU en mars dernier qui condamnait l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février.

Bien qu’elles ne soient pas juridiquement contraignantes, les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies ont un poids politique.

Trudeau a déclaré qu’il y avait un argument à faire valoir pour convaincre l’Inde et l’Afrique du Sud – qui, selon lui, « se targuent beaucoup des principes de démocratie, des principes d’intégrité territoriale, de souveraineté, d’un peuple capable de déterminer son propre avenir » – de pousser contre la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine, à gauche, et le Premier ministre indien Narendra Modi se saluent avant leur rencontre à New Delhi, en Inde, le 6 décembre 2021. (Manish Swarup/Associated Press)

Reste à savoir dans quelle mesure ces arguments seront efficaces. L’Inde, pour sa part, achète du pétrole et du charbon russes à prix réduit à un rythme croissant.

L’Inde est le troisième consommateur mondial de pétrole et plus de 80 % de celui-ci est importé. Moscou n’était pas un important fournisseur de pétrole à l’Inde avant l’invasion. En janvier et février de cette année, l’Inde n’a importé aucun brut de Russie.

Aujourd’hui, la Russie est la deuxième source de pétrole de l’Inde.

La réunion du Commonwealth, a déclaré Trudeau, sera l’occasion de rappeler aux pays qu' »ils n’ont pas à se faire plaisir avec la Russie » et de souligner le fait que Moscou est « l’instigateur de toute cette instabilité » dans le monde, notamment en matière alimentaire. Sécurité.

L’Ukraine et (dans une moindre mesure) la Russie comptent parmi les principaux fournisseurs de céréales de l’Afrique, où les prix des denrées alimentaires s’envolent.

Un militaire ukrainien passe devant le grain en feu d’un silo bombardé par les forces russes dans la région ukrainienne de Donetsk le 31 mai 2022. (Serhii Nuzhnenko/Reuters)

La Russie a tenté de blâmer les sanctions occidentales pour ces flambées de prix. Trudeau a souligné que les sanctions contre la Russie n’affectent pas les expéditions de nourriture et de céréales.

Une grande partie des céréales ukrainiennes destinées à l’exportation est toujours bloquée dans le pays car ses ports ont été bouclés par un blocus naval russe.

Colin Robertson, ancien diplomate et expert en politique étrangère à l’Institut canadien des affaires mondiales, a déclaré que la réunion du Commonwealth offrait à Trudeau « une réelle opportunité », étant donné que certains autres dirigeants pourraient être absents et que le premier ministre australien récemment élu ne fait que se lever. humide sur la scène internationale.

Robertson a déclaré s’attendre à voir des discussions plus approfondies lors de la réunion des dirigeants du G7 en Allemagne, qui aura lieu immédiatement après le sommet au Rwanda.

Le Commonwealth, a-t-il dit, « est un forum utile, mais peut-être moins utile qu’il ne l’était ».

Le premier ministre Justin Trudeau rencontre le président rwandais Paul Kagame à Addis-Abeba, en Éthiopie, le samedi 8 février 2020. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

La semaine dernière, en prévision de la rencontre, Trudeau s’est entretenu avec le président rwandais Paul Kagame. Un haut responsable du gouvernement, s’exprimant en arrière-plan, a déclaré que le Premier ministre aurait davantage de conversations avec d’autres dirigeants avant le sommet.

Trudeau s’envole pour le Rwanda alors que le bilan de ce pays en matière de droits humains est à nouveau remis en question.

La semaine dernière, des groupes de défense des droits de l’homme ont exprimé leur inquiétude au sujet de l’emprisonnement et des passages à tabac de dissidents rwandais. Un plan du gouvernement britannique visant à expulser les demandeurs d’asile vers le Rwanda a ajouté un autre facteur à ces préoccupations.