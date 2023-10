Alors que la guerre fait rage entre Israël et le Hamas, le débat s’intensifie dans les universités américaines

Le guerre qui fait rage entre Israël et le groupe militant Hamas relance le débat sur les campus universitaires américains, où les émotions sont vives et où les responsables ressentent la pression de ne pas garder le silence.

Et pour certains étudiants, s’exprimer s’est avéré problématique, soulignant les conséquences concrètes pour les jeunes qui choisissent d’exercer leur droit à la liberté d’expression ou d’afficher leur identité au milieu d’un conflit aussi controversé.

« Jamais de ma vie je n’ai vu une telle tension », a déclaré Jacob Miller, étudiant en mathématiques à l’Université Harvard et président de la section de l’école de l’organisation étudiante juive Hillel.

Les dirigeants de Harvard ont été accusés de ne pas avoir réagi de manière urgente après une déclaration de groupes de solidarité palestinienne accusant Israël d’être responsable de l’escalade de la violence dans la bande de Gaza, remarques qui ont suscité la condamnation de groupes et de partisans juifs.

Miller, 21 ans, a décrit certains membres de Hillel pleurant dans les couloirs et ayant du mal à se concentrer sur leurs devoirs.

Ailleurs, les conséquences ont été rapides. À l’Université de New York, le président étudiant de l’association du barreau étudiant de l’école perdu une offre d’emploi après avoir tenu des propos pro-palestiniens dans une newsletter en ligne.

Et à l’Université d’État de Californie, à Long Beach, une « journée de résistance » en soutien à la cause palestinienne a été critiquée sur les réseaux sociaux, ce qui a conduit une association étudiante à rendre son compte Instagram privé pour « la sécurité de nos étudiants ».

Comme les années passées, lorsque la région était en proie à un conflit, la discussion complexe – imprégnée de nuances historiques et d’une ferveur intense – a attiré l’attention des étudiants, dont beaucoup ont exprimé leur horreur face aux centaines de morts parmi les Israéliens et les Palestiniens depuis le week-end. Aux États-Unis, certains étudiants s’inquiètent à leur tour de réactions négatives.

Des milliers de personnes assistent dimanche à une veillée au temple Stephen Wise à Los Angeles pour Israël et les victimes de l’attaque de samedi par le Hamas. Robert Gauthier / Los Angeles Times via Getty Images

« Je porte une kippa comme vêtement juif, et aujourd’hui, c’était la première fois que je me demandais si je devais ou non sortir en portant une juste pour aller en cours », a déclaré Ari Kolb, un étudiant en dernière année de l’Université Rutgers au Nouveau-Brunswick. Jersey, qui est président du Hillel de l’école.

Des étudiants américains comme Kolb affirment que les images de l’effusion de sang à l’étranger ont également généré de l’anxiété là où ils vivent, certaines communautés renforçant la sécurité dans les synagogues et les mosquées par mesure de précaution contre d’éventuelles violences.

À l’Université du Vermont, le groupe Hillel de l’école a déclaré que la police du campus augmenterait ses patrouilles et garerait une voiture devant ses bureaux cette semaine.

Rama Darayyad, étudiante à l’Université Northwestern d’Evanston, dans l’Illinois, a cherché du réconfort auprès de ses camarades étudiants palestiniens américains qui peuvent se sentir injustement calomniés par des « accusations sans fondement d’antisémitisme » lorsqu’ils affichent leur soutien au peuple palestinien, a-t-elle déclaré.

« La violence et la rhétorique n’échappent pas aux Palestiniens, où que nous soyons », a déclaré Darayyad, 20 ans, ajoutant : « Je ne passe pas une seconde sans penser et m’inquiéter pour la population de Gaza. J’ai mal au cœur pour Gaza, et je n’ai jamais pensé que j’aurais la possibilité de souffrir davantage pour la Palestine que je ne le fais déjà. »

Alors que les points de vue non conformistes et opposés sont généralement tolérés dans les limites de la liberté d’expression sur de nombreux campus universitaires, les étudiants qui pèsent sur la guerre découvrent que leurs positions sont mises à l’épreuve.

Un membre de l’Association des étudiants du barreau de NYU a vu son offre d’emploi annulée mardi après avoir déclaré dans une publication en ligne qu’« Israël porte l’entière responsabilité de cette énorme perte de vies humaines » et « je ne condamnerai pas la résistance palestinienne ».

Dans un déclaration sur les réseaux sociauxle cabinet d’avocats Winston & Strawn LLP, basé à Chicago, a déclaré que le commentaire de l’étudiant était en contradiction avec ses valeurs.

« Winston est solidaire du droit d’Israël à exister en paix et condamne le Hamas ainsi que la violence et la destruction qu’il a déclenchées dans les termes les plus forts possibles », a-t-il déclaré.

Sa’ed Atshan, professeur agrégé d’études sur la paix et les conflits et d’anthropologie au Swarthmore College en Pennsylvanie, a déclaré que s’exprimer en faveur des droits humains des Palestiniens a toujours été un sujet délicat sur et hors des campus scolaires.

Dans certains cas, a déclaré Atshan, il y a un effort calculé pour faire taire les voix qui s’expriment en solidarité avec les Palestiniens.

Il a souligné Mission des Canaries, un site en ligne anonyme qui cherche à identifier « les personnes et les groupes qui promeuvent la haine des États-Unis, d’Israël et des Juifs ». Le site répertorie les étudiants et professeurs qu’il considère comme « d’extrême droite, d’extrême gauche » ou des « militants anti-israéliens ».

La foudre frappe alors que la fumée s’élève après une frappe aérienne israélienne dans la ville de Gaza lundi. Mohammed Abed / AFP – Getty Images

Atshan, qui est palestinien-américain, a déclaré qu’il est important de reconnaître l’antisémitisme, ajoutant que la haine contre le peuple juif peut également déclencher des représailles contre ceux qui expriment ouvertement leur soutien à la cause palestinienne. Cependant, la critique de l’État israélien ne doit pas être confondue avec l’antisémitisme, a-t-il déclaré.

« Il est absurde de calomnier, de manière instinctive, des gens en les qualifiant de fanatiques et d’antisémites simplement parce qu’ils ont des critiques réfléchies à l’égard de l’un des espaces les plus puissants au monde qui commet certaines des violations des droits humains les plus flagrantes au monde. » » dit Atshan.

Pour l’instant, les établissements d’enseignement supérieur américains réfléchissent à la meilleure façon de répondre à cet immense intérêt sans s’aliéner les membres de leurs populations étudiantes.

Sama Ben Amer, étudiante en journalisme et ancienne membre du conseil d’administration de l’organisation des étudiants pour la justice en Palestine de l’école, a déclaré qu’il y avait une clameur pour que les responsables de l’université reconnaissent la guerre alors que des groupes d’étudiants organisent des veillées en l’honneur des personnes tuées.

L’école a publié des déclarations à la suite de mort de George Floyd et le guerre en Ukraine.

« La solution par défaut pour Northwestern est d’ignorer à tout prix toute forme de manifestation étudiante », a déclaré Ben Amer. « Si nous ne le reconnaissons pas, ce n’est pas un problème. »

Northwestern n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Larry Summers, ancien président de Harvard et secrétaire au Trésor américain, a critiqué les dirigeants actuels de Harvard pour ne pas avoir initialement condamné la déclaration des groupes de solidarité palestinienne, écrivant sur les réseaux sociaux que Harvard semble « au mieux neutre à l’égard des actes de terreur contre l’État juif ». d’Israël. »

La présidente de Harvard, Claudine Gay, a pris ses distances avec l’école dans un communiqué publié mardi, affirmant que « même si nos étudiants ont le droit de parler pour eux-mêmes, aucun groupe d’étudiants – pas même 30 groupes d’étudiants – ne parle au nom de l’Université Harvard ou de ses dirigeants ».

Summers a déclaré mercredi à NBC News qu’il espérait que l’université avait appris une leçon pour « parler rapidement – non pas sur des questions compliquées et subtiles qui nécessitent une réflexion, mais sur des sujets très clairs, comme celui-ci l’était ».

D’autres offrent un soutien aux étudiants susceptibles de ressentir des effets indésirables.

L’Associated Press a licencié Emily Wilder, 25 ans, en 2021 après avoir violé la « politique de l’AP en matière de médias sociaux pendant son séjour chez AP », un porte-parole de l’AP. a déclaré au Washington Post à l’époque. Bien que Wilder n’ait pas été informée des tweets qui violaient la politique de l’AP, elle pense qu’elle a été licenciée en raison de messages qu’elle a publiés en faveur des Palestiniens.

Le licenciement de Wilder a également été motivé par une campagne partagée par des personnalités d’extrême droite sur les réseaux sociaux. Mercredi, elle a déclaré qu’elle avait l’impression de voir sa propre histoire se dérouler à nouveau – cette fois parmi des étudiants qui étaient également punis pour avoir exprimé leur soutien aux Palestiniens.

« J’ai le cœur brisé et je ne suis pas surprise », a-t-elle déclaré.

Wilder a déclaré qu’il est rare que les institutions sachent comment gérer des choses comme les campagnes de mauvaise foi sur les réseaux sociaux et qu’elles ne soutiennent souvent pas ceux qui y sont soumis. Elle a déclaré que le soutien vient souvent uniquement de ceux qui ont eux-mêmes subi des représailles.

« Vous savez, une fois que vous êtes dans ce club, c’est un club vraiment bizarre, mais nous vous soutenons », a déclaré Wilder.