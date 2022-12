Alors que la guerre fait rage en Ukraine, des ambulanciers bénévoles évacuent les blessés

Un patient blessé à la jambe est chargé dans un avion militaire espagnol à l’aéroport de Rzeszow, en Pologne, pour être transporté à Saragosse, en Espagne, pour y être soigné. (Photos de Kirsten Luce)

Commentez cette histoire Commentaire

Par une journée pluvieuse d’octobre, l’ambulancier polonais Jakob Balaban et sept de ses collègues se sont réveillés avant l’aube pour évacuer huit patients hors d’Ukraine. Tous étaient de jeunes soldats, marqués à jamais du genre de blessures qui ont commencé à marquer au quotidien cette itération de la guerre : amputations, fléchettes, membres maintenus par des cages métalliques.

C’était une course typique pour l’équipe de bénévoles de Balaban. Depuis qu’il a commencé à transporter des patients hors d’Ukraine en mars, il a effectué des évacuations comme celle-ci presque tous les jours. Ils transportent autant de patients que leurs véhicules peuvent en contenir, généralement de cinq à dix qui sont suffisamment stables pour voyager et ont besoin d’opérations chirurgicales que le système hospitalier ukrainien ne peut pas prendre en charge. Au total, sa petite équipe a transporté près de 2 000 patients, la grande majorité d’entre eux blessés par les attaques russes en Ukraine.

Des évacuations comme ces coordonnées de Balaban sont essentielles alors que les hôpitaux ukrainiens cèdent sous la pression de la prise en charge des blessés de guerre en plus des besoins de soins de santé standard du pays.

Dans la périphérie rurale de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, une église leur a prêté un espace sur son campus pour y installer un camp de base de fortune. À tout moment, Balaban compte entre une demi-douzaine de techniciens médicaux d’urgence en service, sur une force d’environ 60. Pour un transport tôt le matin comme celui-ci, les volontaires principalement basés en Pologne se rendront en Ukraine la nuit. avant et dormir au camp de base. Les ambulanciers en service préparent un repas de famille ensemble avant de dormir dans une pièce exiguë, où des lits de camp aux draps dépareillés tapissent les murs. Le dîner de ce soir-là était un sauté de poulet. Les ambulanciers de service ont attendu que Balaban et un autre volontaire, Michal Leczynski, fassent la navette depuis Varsovie avant de manger, vers minuit. Quelques heures plus tard, ils se rendraient dans un hôpital de Lviv pour trier les patients de la journée.

Trois jours après que la Russie a envahi l’Ukraine en février, Balaban a décidé unilatéralement de son rôle. Ambulancier paramédical de carrière qui a servi dans le service d’ambulance aérienne de la Pologne, il a reconnu les défis tactiques auxquels les intervenants d’urgence en Ukraine seraient confrontés. La principale d’entre elles était que les hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans ne seraient pas autorisés à traverser la frontière aussi facilement qu’il le pourrait en tant que citoyen polonais. En 10 jours, Balaban avait sollicité suffisamment de dons d’entreprises polonaises pour pouvoir s’offrir deux vieilles ambulances. Un ami l’a mis en contact avec une organisation à but non lucratif polonaise appelée Humanosh afin qu’il puisse facilement accepter des dons, et la force hétéroclite d’ambulanciers paramédicaux bénévoles de Balaban a commencé à faire des courses presque quotidiennes de toute l’Ukraine à la Pologne.

“Je sais que quelqu’un de mon âge est maintenant du côté est et dans cinq ou 10 minutes sera touché par des roquettes ou par des balles”, a-t-il déclaré. « Je vois un père mourir, une mère sans jambes, des enfants sans bras. Donc, je ne suis pas fatigué.

Balaban et d’autres équipes d’évacuation au sol se coordonnent avec les gouvernements ukrainien et polonais, l’Union européenne et l’Organisation mondiale de la santé pour déterminer où chaque patient sera traité, en fonction des ressources disponibles dans ce pays pour traiter certaines conditions. En septembre, l’UE et l’OMS se sont associées au Centre polonais d’aide internationale (PCPM) et ont ouvert un centre d’évacuation médicale près de l’aéroport de Rzeszow, en Pologne, où les patients nécessitant des soins d’urgence peuvent être traités ou stabilisés avant la prochaine étape de leur voyage – ce qui pourrait être nécessaire si le temps hivernal rend le voyage difficile.

“Ils effectuaient ce processus sans aide”, a déclaré Adam Szyszka, coordinateur médical et ambulancier au PCPM, à propos d’équipes de transport terrestre telles que celle de Balaban. «Parfois, l’espace aérien est fermé ou, à cause des conditions météorologiques, ils ne peuvent pas continuer à voyager. Ils doivent s’arrêter quelque part.

En octobre, la pluie sur le chemin de Rzeszow à Lviv était généralement gérable pour les véhicules surmenés de Balaban. Toutes ses ambulances ont été données ou achetées à bas prix et équipées de l’équipement nécessaire pour soigner les blessés au combat. Ils ont été réorganisés pour accueillir les patients, leurs familles évacuées et quelques bagages. Étant donné que la plupart des patients ont des blessures traumatiques mais sont suffisamment stables pour survivre au long trajet, a déclaré Balaban, il renonce à certains équipements qui pourraient prendre de la place et ne pas être utilisés. Le résultat est une flotte utilitaire de plates-formes sans configuration unique.

“Ils ont tous la lampe pour vérifier le moteur”, a-t-il plaisanté. “Ils n’ont pas de freins.”

Il n’a fallu que quelques heures à l’équipe de Balaban pour amener leurs patients d’un hôpital de Lviv au tarmac de Rzeszow, où un avion de l’armée de l’air espagnole attendait le transfert. Les soldats qu’ils ont transférés avaient été blessés sur les lignes de front dans l’est de l’Ukraine et transférés dans des hôpitaux et des cliniques médicales pendant plusieurs semaines jusqu’à ce qu’ils se rendent à Lviv. Entre Lviv et Rzeszow, la caravane d’ambulances a contourné la ligne longue de plusieurs kilomètres pour franchir la frontière polonaise. À 11 heures, plusieurs points de passage et plusieurs semaines éloignés des lignes de front où ils ont été blessés, les patients se sont dirigés vers la Grenade, où un hôpital de l’UE s’est porté volontaire pour leur fournir un traitement spécialisé à long terme.

Alors que l’équipage de Balaban mangeait son premier repas chaud de la journée dans un restaurant polonais traditionnel à quelques minutes de la frontière, leurs patients étaient déjà dans les airs.

Entre deux bouchées, Balaban a tourné son téléphone pour montrer une vidéo de l’un de ses vieux gréements, un squelette noir d’un véhicule englouti par les flammes. Il a été touché par un missile lors d’une évacuation à Kherson en mars, a-t-il dit, alors que la Russie frappait des établissements de santé. C’est à ce moment-là que les choses ont été les plus difficiles. Son téléphone était tellement plein de séquences comme celle-ci – de ruines, d’incendies, de carnage et de matériel médical cassé – qu’il a fallu quelques secondes pour que chaque image se charge. Puis, son doigt a atterri sur la photo d’un chien, et ses profondes lignes d’inquiétude ont fait place à un sourire.

“Elle s’appelle Sparte”, a-t-il dit.

Au cours des deux jours précédents, il avait dormi un total de six heures. “Ce n’est rien,” dit-il.

Tous les membres de l’équipe de Balaban sont bénévoles et la grande majorité est polonaise. Pendant des mois, alors qu’ils attendaient un financement de l’OMS, personne dans son équipe n’a été payé. Beaucoup sont également des étudiants à temps plein ou ont des emplois de jour. Leczynski s’est rendu directement au travail après le déjeuner. Balaban est rentré chez lui avec une femme, deux enfants et Sparte. Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait d’être à nouveau pris pour cible par les forces russes, Balaban a ri.

“S’il vous plaît, les Soviétiques me connaissent”, a-t-il dit. “S’ils veulent me trouver, ils me trouveront.” Il venait d’apprendre qu’une ville polonaise ferait don de deux vieux bus à sa flotte afin qu’il puisse transporter plus de soldats blessés en même temps. Il était plus préoccupé par cela.