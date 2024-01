Alors que la guerre fait rage à Gaza, les Palestiniens et les Juifs du centre de la Floride subissent les conséquences – Orlando Sentinel

Lorsque la guerre a éclaté en Israël et dans la bande de Gaza l’automne dernier, les Floridiens centraux liés à la terre et les personnes au centre du violent conflit ont ressenti l’impact d’un monde à part.

Paige Fennessey, une défenseure des enfants juifs à Winter Garden, a rapidement commencé à planifier des rassemblements de groupes de soutien dans sa synagogue pour les fidèles également ébranlés par la nouvelle de l’attaque surprise meurtrière du Hamas contre des civils israéliens qui a fait plus de 1 000 morts.

« Au début, j’ai eu besoin d’en parler et de trouver des gens avec qui en parler, de trouver les Juifs de la région où je me trouve et de trouver un lien avec leur expérience et la façon dont ils la traitaient », a-t-elle déclaré.

Il n’a fallu qu’un jour de guerre pour que l’avocate palestino-américaine Reem Elkhaldi, d’Oviedo, apprenne que son amie, une jeune mariée qu’elle a vue se marier l’été dernier, faisait partie des personnes tuées lors des représailles israéliennes à Gaza. Mais elle ne pouvait pas faire son deuil. Elle travaillait déjà avec les réfugiés employés par son organisation à but non lucratif basée à Gaza pour acheminer de la nourriture et des fournitures dans la région.

« Vous ne pouvez même pas gérer le chagrin avant que quelque chose d’autre ne se produise », a déclaré Elkhaldi, décrivant ce qu’elle a ressenti en voyant le nombre de morts palestiniens grimper à plus de 20 000 en seulement trois mois. « Vous n’avez pas le choix. Il faut continuer. »

Depuis que l’attaque du Hamas du 7 octobre et la réponse énergique d’Israël ont relancé un conflit de plusieurs décennies entre la Palestine et Israël, les personnes ayant des liens familiaux et religieux profonds avec les deux nations, aux États-Unis et dans le monde, ont dû trouver comment y faire face. La région d’Orlando a sa propre part de cela, avec une communauté juive et des liens si bien établis que la ville est le site d’un musée de l’Holocauste qui sera bientôt construit. Mais la région, comme une grande partie de sa taille, compte également un riche rassemblement de Palestiniens et de militants engagés qui se consacrent à faire connaître leur cause à un public plus large.

Parmi eux se trouvent Lamia Moukaddam, une militante libano-américaine d’Altamonte Springs qui a été arrêtée lors d’une manifestation à Orlando l’année dernière, et Rasha Mubarak, une stratège politique palestino-américaine qui a été aspergée de gaz lacrymogènes lors d’une manifestation qui s’est intensifiée alors qu’elle était en visite à Seattle. .

Les personnes dont les sympathies vont d’un côté ou de l’autre du conflit actuel ont des sentiments profonds et divergents quant à savoir qui est à blâmer et ce qui devrait être fait. Mais lors d’entretiens avec Sentinel, ils ont tous partagé des expériences similaires d’émotion accablante, car un conflit si lointain a semblé immédiat et impliquant.

«Cela a vraiment désorienté ma vie pendant un certain temps», a déclaré Shana Medel, une spécialiste juive indépendante du marketing d’Orlando qui avait passé près d’un an en Israël entre le lycée et l’université. «C’était: ‘J’ai besoin d’un ordinateur portable, j’ai besoin de mon téléphone parce que j’ai besoin de passer à l’action.’ Le traitement émotionnel est venu plus tard lorsque j’ai pu m’asseoir et parcourir toutes les actualités, passer des appels téléphoniques et envoyer des SMS. Personnellement, je n’ai pas de famille en Israël, mais j’ai beaucoup d’amis. Il était difficile de passer ces appels et de savoir où se trouve tout le monde et si tout le monde est en sécurité.

“Vous vous sentez très isolé”

Lorsque la guerre a éclaté, Fennessey a déclaré qu’elle était certaine de ses sentiments. Pour elle, les soldats du Hamas qui ont attaqué Israël ont commis des violences barbares – meurtres, viols et brutalités contre des innocents – et Israël n’avait d’autre choix que de se défendre.

Mais à mesure que le temps passait et que le nombre de morts augmentait à Gaza, elle s’est efforcée de comprendre les sentiments croissants de ceux qui soutiennent la Palestine. Elle a tiré un trait lorsqu’elle a entendu des arguments qui semblaient justifier l’antisémitisme, mais elle a également ressenti de la sympathie pour les habitants de Gaza tués par milliers et a compris comment Israël pouvait être blâmé aux yeux des personnes blessées et déplacées. Cependant, elle a estimé que le Hamas méritait davantage de critiques et de reproches pour avoir mis les civils palestiniens en danger.

Bien qu’elle ait toujours réfléchi au moment où elle porterait des symboles juifs, même avant l’escalade du conflit, lorsque Israël a été attaqué, sa première réponse a été le désir de porter une épinglette du drapeau israélien pour montrer son soutien. Mais plus les conversations sur la guerre devenaient polarisantes, plus elle remettait en question cette idée. Elle devait réfléchir à la façon dont les autres réagiraient à l’épingle. Les familles qu’elle servait au travail la verraient-elles différemment ? Les étrangers qui faisaient leurs courses à ses côtés dans une épicerie la jugeraient-ils ?

“Même lorsque vous êtes chez Publix, vous vous sentez en quelque sorte très isolé”, a-t-elle déclaré, décrivant ses opinions vacillantes. “Vous avez l’impression d’être en dehors de la conscience convenue par tout le monde.”

Après un certain temps, il est devenu difficile de parler de la guerre avec qui que ce soit, même avec d’autres Juifs, même avec son propre fils d’âge universitaire, qui reçoit une grande partie de ses nouvelles sur TikTok, YouTube et Instagram, où le débat sur la guerre favorise la Palestine.

La conversation est devenue impossible pendant un certain temps.

«Il y avait vraiment une sorte de pensée du bien et du mal, de l’ennemi, de l’allié et j’ai essayé d’avoir une conversation avec mon fils et il ne ressentait pas la même chose en noir et blanc que moi. Il était déjà dans le gris et croyait aux choses qui avaient été publiées », a déclaré Fennessey. « Je pense qu’il avait intériorisé de nombreuses idées selon lesquelles Israël était un État d’apartheid et qu’Israël était le tyran du Moyen-Orient. … Cela m’a rendu très triste que nous ne puissions pas avoir de conversation parce que nous parlons de tout.

Elle a géré ce problème en traitant ses propres émotions et, finalement, les choses se sont améliorées.

«Je pense que je suis devenu moins polarisé dans mes pensées et ma façon de penser, ce qui m’a rendu plus ouvert à entendre d’autres points de vue qui ne correspondent pas nécessairement à mon cœur. C’est plus facile maintenant parce que mes émotions se sont un peu plus calmées, mais c’était difficile au début.

Le 7 octobre “n’a jamais été un point de départ”

La famille d’Elkhaldi a été façonnée par le conflit israélo-palestinien.

Nés en 1946 et 1948, les parents d’Elkhaldi étaient de jeunes enfants lorsque ce qu’ils considèrent comme la Nakba – « catastrophe » en arabe – s’est produit, déplaçant des centaines de milliers de personnes, divisant la Palestine en deux et établissant Israël comme un État juif indépendant. Un train a été bombardé avec sa mère à son bord comme passagère, l’hôpital pour lequel son père travaillait a été attaqué par les forces israéliennes, sa mère se souvient s’être cachée des soldats alors qu’elle travaillait comme enseignante en Palestine, son père a esquivé les balles des colons israéliens lorsqu’il était enfant sur un Plage palestinienne.

“Octobre. 7 n’était vraiment en aucun cas un point de départ pour moi personnellement », a-t-elle déclaré. « Et je pense que c’est généralement ce que la plupart des Palestiniens ont ressenti ce jour-là. »

Mais elle savait que cette fois, les choses pourraient dégénérer.

« Nous savons que lorsque le Hamas participe à la résistance, l’occupation devient plus agressive parce qu’elle peut devenir plus agressive », a-t-elle déclaré. “Quand j’ai vu que le Hamas participait, j’ai su que c’était fini, ils allaient s’en prendre à Gaza comme ils le font toujours.”

Depuis octobre, Elkhaldi a déclaré qu’elle s’efforçait d’équilibrer son temps entre la gestion de sa petite organisation à but non lucratif basée à Gaza, Healing Our Homeland, tout en gérant son chagrin face aux vies perdues et en répondant aux questions de ses fils de 8 et 10 ans qui ont passé le passé. deux étés en Palestine.

« Il n’existe pas de manuel sur la façon de gérer le génocide destiné aux enfants », a-t-elle déclaré.

Jusqu’à présent, il semble honnête que son enfant de 8 ans lui demande si la salle de jeux qu’il aimait visiter l’été dernier est toujours là – non, elle a été démolie dans un attentat à la bombe. Vont-ils toujours partir en Palestine l’été prochain comme leur famille l’avait prévu ? Probablement pas. Si les enfants racontent qu’ils ont tenté de visiter Jérusalem lors de leur dernier voyage mais que l’entrée leur a été refusée, elle ne change pas de sujet.

«Je compte simplement sur ce qui me semble bon sur le moment», a-t-elle déclaré.

Travailler pendant la guerre en cours est « surréaliste »

La première fois que Medel s’est rendue en Israël, elle avait 18 ans. Elle venait tout juste d’obtenir son diplôme du Celebration High School et avait décidé de prendre une année sabbatique avant de s’inscrire à l’Université de Floride centrale.

Depuis, elle lui est venue cinq fois de plus.

“Vous vous sentez connecté à n’importe quel endroit où vous êtes allé pendant une longue période”, a déclaré Medel, aujourd’hui âgé de 29 ans. “Lorsque quelque chose de traumatisant se produit dans cet endroit, votre cœur va aux gens que vous connaissez et que vous n’avez pas connus. t sais. … C’est presque surréaliste de penser que quelque chose d’aussi horrible puisse arriver dans un endroit si beau et si diversifié.

Travailler en tant que spécialiste du marketing pour des organisations juives à but non lucratif a obligé Medel à se tenir au courant du conflit afin de pouvoir contribuer à l’élaboration de messages si elle était appelée à aider ses clients.

Elle souhaite voir une solution pacifique à deux États qui permettrait à Israël et à la Palestine de partager la bande de terre du Moyen-Orient.

« Si nous allons jusqu’à dire qu’il existe une solution à un État, que faites-vous de tous ceux qui ne font pas partie de cette solution à un État, où vont-ils ? Ce n’est pas, à mon avis, une solution. Cela conduit à des déplacements, à des chagrins et à des vies brisées. »

Mais même si elle peut comprendre et sympathiser avec les appels à la liberté et au cessez-le-feu des habitants de Gaza, ailleurs en Palestine et à travers le monde, elle ne peut se débarrasser de son inquiétude quant à ce que cela pourrait signifier pour les Israéliens et le peuple juif si le soutien continue à se renforcer. Hamas et Palestine.

« J’ai entendu et lu qu’Israël a déjà perdu la guerre de l’opinion publique », a-t-elle déclaré. « Dans cette guerre vraiment horrible, je ne veux pas que les gens oublient comment nous en sommes arrivés là. Israël ne voulait pas de cela. Israël ne s’est pas réveillé un samedi, un jour de Shabbat, en voulant entrer en guerre. Ils ont été poussés là-dedans.

« Chaque Palestinien est touché »

Quand Israël a déclaré la guerre à…