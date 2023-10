jeLa guerre menée par Israël pour éliminer le Hamas à la suite du massacre du 7 octobre dernier, qui a tué 1 400 personnes, pourrait ne plus se limiter à la bande de Gaza. Ces derniers jours, l’armée israélienne a tourné son attention vers la Cisjordanie occupée, où un raid de nuit mercredi, dans la ville cisjordanienne de Jénine, trois personnes ont été tuées par drone. Quelques jours plus tôt, l’armée israélienne a effectué une frappe aérienne sur une mosquée au milieu d’un camp de réfugiés dans la ville de Jénine en Cisjordanie – qui, selon Israël, était utilisée comme «centre de commandement» par le Hamas et le Jihad islamique afin de planifier des attaques terroristes – tuant deux personnes et en blessant plusieurs autres. Même si les frappes aériennes étaient monnaie courante à Gaza bien avant la dernière escalade, qui a laissé au moins 5 791 personnes morts au cours des 19 derniers jours, ils sont relativement rares en Cisjordanie occupée par Israël, qui, contrairement à Gaza, n’est pas gouvernée par le Hamas mais par l’Autorité palestinienne rivale dirigée par le Fatah.

À bien des égards, la guerre avait déjà atteint les autres territoires palestiniens. Au moins 100 Palestiniens ont été tués par des soldats israéliens et des colons armés en Cisjordanie depuis le 7 octobre, selon des responsables palestiniens. la période la plus sanglante là-bas dans au moins 15 ans. (Cette année était déjà en passe d’être l’année la plus meurtrière pour les résidents de Cisjordanie depuis que l’ONU a commencé à surveiller les décès en 2005.) Plus de 1 400 Palestiniens ont également été arrêtés. À Jérusalem-Est, qu’Israël a occupée en 1967, les tensions éclatent également d’autres manières ; Les autorités israéliennes ont réprimé les manifestations de solidarité et d’identité palestiniennes, tant sur et hors ligne.

La recrudescence de la violence cette année en Cisjordanie est désormais « sous stéroïdes », déclare Mairav ​​Zonszein, analyste senior Israël-Palestine à l’International Crisis Group, basé à Tel Aviv. La seule différence, dit-elle, c’est que maintenant cela se produit « sans qu’autant [Israeli military] forces sur le terrain et sans que les médias y prêtent quasiment attention. C’est donc une situation très dangereuse et précaire.

Selon l’organisation israélienne de défense des droits humains B’Tselem, ces décès se sont accompagnés de nouvelles restrictions sur les déplacements des Palestiniens à travers la Cisjordanie (qui sont déjà sévèrement restreints par des dizaines de personnes). Points de contrôle militaires israéliens), ainsi qu’une recrudescence des violences des colons israéliens ciblant les communautés palestiniennes à l’est de Ramallah, dans la vallée du Jourdain et dans les collines du sud d’Hébron. « B’Tselem a reçu des informations selon lesquelles des colons pénétraient dans des communautés palestiniennes, parfois armés et souvent escortés par des soldats, et attaquaient les habitants, les menaçant parfois sous la menace d’une arme ou leur tirant dessus », a déclaré l’organisation dans un récent communiqué. communiqué de presse, ajoutant que huit communautés palestiniennes de plus de 450 personnes ont depuis été contraintes de quitter leurs maisons la semaine dernière par crainte pour leur sécurité. « Les événements sur le terrain indiquent que, sous couvert de guerre, les colons mènent de telles attaques pratiquement sans contrôle, sans que personne n’essaye de les arrêter avant, pendant ou après les faits. » Il a également été signalé que certains soldats israéliens auraient participé aux attaques contre les Palestiniens. Dans une un tel incidentsurvenu quelques jours après l’attaque du Hamas du 7 octobre, un groupe de soldats et de colons aurait torturé et agressé trois Palestiniens en Cisjordanie.

« Les colons et l’État ont un objectif clair : s’emparer des terres et c’est en grande partie pour cela qu’ils exercent leur violence », explique Zonszein. “Mais il y a aussi un sentiment de vengeance lorsqu’il y a une attaque contre des Israéliens… c’est vraiment une situation de ‘nous contre eux’.”

Malgré quelques protestations à Ramallah et à Naplouse contre les frappes aériennes israéliennes à Gaza, il n’y a pas eu d’escalade majeure en Cisjordanie – du moins pas encore. Khalil Shikaki, directeur du Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes à Ramallah, explique au TIME que cela tient en partie au fait que le Fatah n’a organisé aucune manifestation. Au contraire, ils ont les a réprimés. « L’Autorité palestinienne s’efforce actuellement d’empêcher toute forme de déstabilisation en Cisjordanie, craignant que, si cela se produit, cela n’entraîne également la violence en Cisjordanie et que cette violence puisse en réalité être dirigée contre l’Autorité palestinienne. et menacer sa survie », dit Shikaki. (L’Autorité palestinienne a longtemps été critiquée pour sa coordination de la sécurité avec le gouvernement israélien, que de nombreux Palestiniens considèrent comme favorisant l’occupation israélienne.)

Cette crainte n’est pas injustifiée, ajoute Shikaki. « L’inquiétude est fondée sur l’hypothèse que les choses à Gaza pourraient dégénérer ; que s’il y avait une invasion terrestre, il y aurait de la violence et une plus grande colère », dit-il.

Pendant ce temps, à Jérusalem, un calme précaire règne entre la moitié orientale, à prédominance palestinienne, et la moitié occidentale, juive. « Les rues ne sont pas vides, mais elles sont loin d’être pleines », déclare Daniel Seidemann, avocat basé à Jérusalem et expert des relations israélo-palestiniennes dans la ville. «Beaucoup de gens restent chez eux.»

La police a placé des blocs de béton qui ont toujours été utilisés pour obturer Quartiers palestiniens – une indication, selon Seidemann, qu’ils pourraient se préparer à le faire à titre préventif. Des informations récentes indiquent également que la police israélienne confisque des téléphones dans le cadre d’une répression sans précédent de la liberté d’expression dans le pays. Omar Haramy, directeur de l’organisation œcuménique palestinienne Sabeel, a déclaré au TIME que plusieurs centaines de Palestiniens de Jérusalem-Est ont vu leurs téléphones fouillés – et, dans certains cas, même détruits – par la police israélienne ces dernières semaines. « S’ils voient quelque chose qui [indicates] vous sympathisez avec le récit palestinien, 99 % du temps, ils écrasent leur téléphone par terre », dit-il, ajoutant que « cela a amené la plupart des gens de la communauté à cesser d’avoir quoi que ce soit qui pourrait être lié à la Palestine sur leur téléphone. .» (La police israélienne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.)

Ces expressions de soutien aux Palestiniens, et encore moins à l’identité palestinienne, aboutissent également à des arrestations. Le groupe israélien de défense des droits juridiques Adalah a déclaré au Avant qu’au moins 100 Israéliens ont été arrêtés pour des publications sur les réseaux sociaux soutenant les Palestiniens à Gaza, y compris la célèbre chanteuse palestinienne Dalal Abu Amneh qui a été arrêtée pour une publication sur les réseaux sociaux dans laquelle elle partageait l’image du drapeau palestinien avec la légende «Il n’y a de vainqueur que Dieu.»

À mesure que la situation à Gaza s’aggrave et que la perspective d’une invasion terrestre israélienne se profile, le reste des territoires palestiniens restera sur le fil du couteau. «La glace est très fine», explique Seidemann.