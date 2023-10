L’armée israélienne leur a dit de quitter le nord, si bien que de nombreux Palestiniens ont fait leurs valises et ont fui vers le sud de Gaza.

Certains ont parcouru 20 miles à pied, d’autres ont attaché des matelas sur le toit de leur voiture, tandis qu’une douzaine de personnes s’entassaient dessus. N’ayant aucun moyen de quitter Gaza, les habitants ont cherché refuge dans les écoles, dans les hôpitaux et ont fait la queue à la frontière sud. Mais là aussi, ils ont été bombardés.

Les frappes aériennes israéliennes sur Gaza se sont intensifiées, après une accalmie lors de la visite du président Joe Biden en Israël mercredi.

Et quelques heures après son départ. À l’école Ahmed Abdelaziz, dans la ville méridionale de Khan Younis, une explosion a tué au moins cinq personnes et fait des dizaines de blessés., selon les autorités sanitaires locales. Des enfants en pleurs et des résidents paniqués remplissaient les couloirs dans une vidéo filmée sur les lieux par NBC News.

Les uns après les autres, les civils ont été hissés sur des civières et chargés dans des ambulances. Ceux qui n’étaient pas blessés ont improvisé les premiers secours pour ceux qui l’étaient : un tissu déchiré a absorbé le sang des blessures d’un homme, et un morceau de bois a servi d’attelle à la jambe d’un autre alors qu’il était transporté à l’hôpital sur un matelas.

L’école fait partie des 183 écoles gérées par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, ou UNRWA, l’agence chargée de soutenir le développement palestinien depuis 1949.

L’attentat à la bombe est survenu un jour après que le bureau du secrétaire général de l’ONU a condamné une attaque contre une autre école de l’UNRWA dans le camp de réfugiés d’Al Maghazi, qui a tué au moins huit personnes, soulignant que « les hôpitaux, les cliniques, le personnel médical et les locaux de l’ONU sont explicitement protégés par le droit international ».

Quelque 4 000 personnes se réfugiaient à l’école de Maghazi au moment de l’attentat, selon un rapport de l’UNRWA. rapport de situation mardi. Quelques heures plus tard, une explosion à l’hôpital al-Ahli, dans la ville de Gaza, a tué des centaines de personnes, déclenchant la fureur internationale.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé le Hamas d’empêcher les gens de « se mettre à l’abri du danger », exhortant à nouveau les Palestiniens à se déplacer « vers le sud, vers des zones sûres ».

Dans le chaos qui régnait à l’école Ahmed Abdelaziz, un homme vêtu d’une chemise blanche a déclaré : « Nous avons échappé à la guerre, nous sommes déplacés. Nous avons été surpris par une attaque à la roquette. Avant que NBC News ne puisse prendre son nom, il a été alarmé par une fusée et a couru se mettre à l’abri.

«C’était un massacre», a déclaré un travailleur humanitaire de l’ONU présent sur les lieux, avant de s’enfuir.

Les ambulances ont envahi l’hôpital Nasser, apportant des victimes, notamment des bébés et des adolescents blessés – certains pleurant, d’autres silencieux sous le choc. Une infirmière a tenté de réanimer un patient alors que celui-ci était transporté à l’hôpital sur une civière.

L’armée israélienne n’a pas répondu à la demande de commentaires de NBC News.

C’est cette inévitabilité du danger dans le sud qui, selon Sami Malfouh, a poussé sa famille à retourner vers le nord, malgré le risque d’une invasion terrestre imminente.

Malfouh, 42 ans, qui vit à San José après avoir déménagé aux États-Unis il y a 20 ans, a déclaré que sa famille était presque entièrement basée dans la ville de Gaza. Après que l’armée israélienne a largué des tracts du ciel, avertissant quelque 1,1 million de personnes vivant dans le nord de se déplacer vers le sud, sa famille a été évacuée vers la maison d’un parent à Rafah, près de la frontière sud de la bande de Gaza avec l’Égypte.

Mais mercredi, il a déclaré que les bombardements incessants avaient repoussé la famille vers le nord.

« Si nous devons mourir, mourons dans le confort de notre maison », lui a dit Malfouh, sa mère, Subheya Almalfouh.

Alors que sa famille immédiate a jusqu’à présent échappé aux bombardements, son cousin, ainsi que sa femme et ses deux enfants, ont été tués dans l’une des zones de sécurité que Netanyahu avait demandé à plusieurs reprises aux Gazaouis de s’installer, a déclaré Malfouh.

« Les bombardements doivent cesser contre ces personnes », a-t-il ajouté. « Ces enfants n’ont même pas voté pour l’arrivée au pouvoir du Hamas. Pourquoi doivent-ils en payer le prix ? Ces enfants viennent de naître là-bas.

Le travailleur humanitaire Allaaeldin Abusakar, 30 ans, qui vit avec sa famille près du poste frontière de Rafah, à la frontière sud avec l’Égypte, a également déclaré qu’il ne servait à rien de se déplacer vers le nord.

« Nous n’avons aucun endroit où nous pensons être sûr pour les citoyens de la bande de Gaza. Lorsque nous marchons dans la rue ou même dans nos maisons, nous ne nous sentons pas en sécurité », a déclaré Abusakar.

Abusakar, qui dirige la Palestine Charity Team, une organisation qui distribue de l’aide alimentaire, a déclaré que la population du camp de Rafah a doublé ces derniers jours. La densité est si élevée, dit-il, que « s’ils bombardent une maison, 10 maisons seront détruites ».

Tenant compte de l’avertissement d’Israël, Nowar Diab, 20 ans, a fui son domicile dans la ville de Gaza la semaine dernière. Peu après son départ, elle a déclaré avoir vu que l’un des campus de l’université Al Azhar, où elle étudie, avait été détruit.

« Cette rue a été démolie, donc maintenant nous ne pouvons plus retourner à l’université », a déclaré Diab. «Je ne sais même pas si mes professeurs vont bien.»

Après son arrivée à Khan Younis, l’école de l’UNRWA a été touchée.

«C’est risqué. C’est dangereux », a déclaré Diab à propos de la situation dans le sud de Gaza. « Il n’y a pas un pouce de sécurité ici. »