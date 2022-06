Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, le G7 s’engage à réduire l’effet de levier énergétique de la Russie

Les dirigeants des démocraties les plus riches du monde, réunis dans les Alpes bavaroises, ont terminé mardi leur sommet annuel en promettant de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la Russie d’utiliser l’énergie comme arme pour profiter de son invasion de l’Ukraine.

Le G7 a condamné lundi l’attaque au missile de la Russie sur un centre commercial bondé de la ville de Krementchouk, dans le centre de l’Ukraine, qui a tué jusqu’à 18 personnes, comme un crime de guerre.

Le Canada a consenti un prêt de 200 millions de dollars par l’intermédiaire du Fonds monétaire international pour aider le gouvernement de Kyiv à « répondre à ses besoins urgents de liquidités ».

Depuis le début de l’action militaire de la Russie contre l’Ukraine, le Canada a engagé 1,6 milliard de dollars en prêts et 1,3 milliard de dollars en soutien direct à l’Ukraine, dont 320 millions de dollars en aide humanitaire.

« Il est important que le monde ne perde pas son attention et sa concentration sur ce qui se passe en Ukraine », a déclaré le premier ministre Justin Trudeau. “Nous devons et nous resterons engagés jusqu’à ce que l’Ukraine et la démocratie l’emportent.”

Les dirigeants du G7 ont passé les trois derniers jours dans une station balnéaire des Alpes au sud de Munich à évaluer l’impact de la guerre en Ukraine sur l’économie mondiale, notamment la hausse de l’inflation, des prix des denrées alimentaires et du carburant.

Ils se réuniront à nouveau mercredi à Madrid, en Espagne, sous la bannière de l’OTAN, où l’alliance militaire occidentale prévoit une augmentation significative du nombre de troupes dont elle dispose en haut niveau de préparation – une réponse à l’invasion russe de l’Ukraine.

Il élargira également les groupements tactiques existants en Europe de l’Est, qui ont été initialement créés il y a cinq ans pour rassurer les alliés baltes à la suite de l’annexion russe de la Crimée.

Explorer une nouvelle stratégie énergétique

Les décisions pourraient être coûteuses pour les pays de l’OTAN dont les finances sont sous le choc de l’inflation et du choc énergétique.

Le Canada dirige l’un des groupements tactiques existants en Lettonie. Trudeau s’est montré évasif lorsqu’on lui a demandé si la décision de l’OTAN signifiait plus de troupes.

“Nous, comme d’autres, élaborons des plans pour pouvoir évoluer rapidement, et ce sont des conversations que j’ai très hâte d’avoir au cours des deux prochains jours à l’OTAN”, a-t-il déclaré.

REGARDER | Trudeau discute de l’évolution de la présence du Canada dans l’OTAN :

Trudeau sur le rôle du Canada dans une OTAN en expansion Le premier ministre Justin Trudeau répond à une question sur les engagements du Canada envers l’OTAN alors que l’organisation annonce une augmentation considérable du nombre de soldats dans sa force d’alerte élevée.

Dans leur communiqué final, les dirigeants du G7 ont déclaré qu’ils “travaillaient pour s’assurer que la Russie n’exploite pas sa position de producteur d’énergie pour profiter de son agression au détriment des pays vulnérables”.

Ils continueront à discuter des moyens d’imposer un plafond de prix sur le pétrole russe, un effort pour affamer la machine de guerre du Kremlin.

L’Inde, dont le Premier ministre a assisté au sommet en tant qu’observateur, achète du pétrole russe à prix réduit depuis l’invasion de l’Ukraine. Trudeau a rencontré le premier ministre indien Nerendra Modi, mais aucune des parties n’a dit ce qui a été discuté.

La sécurité énergétique en Europe, qui tente de mettre fin à sa dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz naturel russes, a été un sujet majeur des conversations bilatérales.

Le Premier ministre italien Mario Draghi a fait part de son intérêt à en parler avec Trudeau.

“Le Canada est un gros producteur, et le point de vue du premier ministre Trudeau est donc important”, a déclaré Draghi avant la réunion. “Nous allons en parler.”

En conclusion, les dirigeants du G7 ont déclaré que s’ils prenaient des mesures pour faire face à la crise énergétique actuelle, ils n’avaient pas abandonné leurs “objectifs en matière de climat et de biodiversité, y compris la transition énergétique” loin des combustibles fossiles.