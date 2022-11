Alors que la guerre de la Russie s’éloigne de la frontière ukrainienne, l’OTAN est à nouveau mise à l’épreuve

La corde raide militaire et géopolitique que l’Otan marche depuis le début des grandes hostilités en Ukraine a été bien secouée mardi avec une frappe de missile apparemment involontaire à l’intérieur de la frontière polonaise.

Plusieurs experts se disent surpris qu’un tel événement ne se soit pas produit plus tôt, étant donné la nature sauvage et capricieuse de la campagne aérienne russe.

Un missile – apparemment un missile anti-aérien S-300 – qui s’est écrasé dans le village de Przewodow le long de la frontière provenait probablement des défenses aériennes ukrainiennes et n’était pas le résultat d’une frappe russe, ont déclaré mercredi des responsables polonais et de l’OTAN.

La déclaration a apaisé les craintes internationales que la guerre vieille de près de neuf mois puisse se propager à travers la frontière.

Le brouillard de la guerre, assez grave dans le meilleur des cas, aurait été aggravé dans les premières heures par la tendance de Moscou à détourner, nier et tromper, a déclaré l’ancien haut diplomate canadien à l’OTAN.

“La première chose qu’ils auraient essayé de vérifier, ce sont les faits”, a déclaré Kerry Buck, qui a été représentante permanente du Canada auprès de l’OTAN entre 2015 et 2018.

“Depuis un bon moment, la Russie a compris que s’il est difficile d’attribuer un acte à quelqu’un, à un État, il est difficile pour l’OTAN de prendre une décision. Et d’une certaine manière, c’est presque le modus operandi de la Russie.”

Mercredi, le président ukrainien Voldomyr Zelenskyy a continué d’insister sur le fait que son pays n’était pas responsable de la frappe, affirmant qu’il avait confiance dans l’évaluation de son armée selon laquelle il ne s’agissait pas d’un missile anti-aérien capricieux. Il a offert l’expertise ukrainienne pour aider à l’enquête internationale en cours, menée par les autorités polonaises.

Au siège de l’OTAN à Bruxelles, les responsables se seraient appuyés sur une série de rapports de surveillance, y compris des systèmes d’alerte avancée aéroportés qui traquent les missiles.

“L’OTAN se serait concentrée sur l’obtention des faits dès que possible, et ils auraient été assez prudents jusqu’à ce qu’ils obtiennent ces faits”, a déclaré Buck.

Dans cette image mise à disposition par la police polonaise, des experts regardent à travers le site où un missile a frappé, tuant deux hommes, à Przewodowo, dans l’est de la Pologne, le mercredi 16 novembre 2022. Les dirigeants polonais et de l’OTAN disent que c’était très probablement un accident et non une attaque intentionnelle contre la Pologne. (Police polonaise via Associated Press)

Un autre aspect majeur de la discussion de mercredi aurait été de savoir comment réagir, compte tenu de la ligne fine que l’alliance a parcourue depuis l’invasion de la Russie. L’OTAN, en tant qu’institution, a fourni une assistance non létale, mais certains membres, dont le Canada, ont intensifié leurs efforts avec des systèmes d’armes et des munitions.

“Ils auraient parlé des prochaines étapes”, a déclaré Buck, qui a noté que l’association lâche des pays armant l’Ukraine, connue sous le nom de Groupe de contact international, s’est réunie au lendemain de la tragédie qui a coûté la vie à deux civils polonais. “Ainsi, les prochaines étapes incluraient davantage de soutien à la défense aérienne de l’Ukraine.”

Un groupe de réflexion basé à Washington, l’Institute for the Study of War, a noté dans son évaluation que les frappes aériennes lancées contre l’Ukraine mardi étaient les plus importantes menées contre des infrastructures critiques ukrainiennes depuis le début de la guerre.

Les défenses aériennes de l’Ukraine s’améliorent

L’armée de l’air ukrainienne a estimé qu’environ 100 missiles de croisière Kh-101 et Kh-555 ont été tirés sur des cibles dans le pays. L’état-major du pays a rapporté que les défenses aériennes ukrainiennes avaient abattu 73 missiles de croisière et 10 drones. Ces chiffres n’ont pas pu être vérifiés de manière indépendante.

“L’armée russe a probablement utilisé une partie substantielle de ses systèmes d’armes de haute précision restants lors des frappes coordonnées de missiles du 15 novembre”, a déclaré l’institut dans son évaluation nocturne de la guerre.

“L’augmentation du pourcentage d’abattage de l’Ukraine illustre l’amélioration des défenses aériennes ukrainiennes au cours du mois dernier, et l’état-major ukrainien a attribué cette amélioration à l’efficacité des systèmes de défense aérienne fournis par l’Occident.”

Buck a déclaré que les alliés de l’Ukraine débattraient probablement maintenant de la capacité de la Russie à soutenir la campagne aérienne renforcée et de la nécessité pour l’OTAN d’en faire plus, à la fois pour soutenir l’Ukraine et pour sécuriser l’espace aérien des membres de l’alliance le long de la frontière.

“Je suppose qu’ils en ont besoin de plus, mais, vous savez, c’est aux généraux de répondre”, a-t-elle déclaré.

Pression pour renforcer le flanc de l’OTAN

Steve Saideman est titulaire de la chaire Paterson en affaires internationales à l’École des affaires internationales Norman Paterson de l’Université Carleton à Ottawa. Il a déclaré que la pression politique pour renforcer davantage le flanc oriental de l’OTAN à moyen terme est inévitable.

“Parce qu’ils ont à peu près versé de l’eau froide sur l’idée qu’il s’agissait d’un missile russe frappant la Pologne, cela signifie qu’il n’y a pas autant d’urgence pour l’OTAN de changer ce qu’elle fait”, a-t-il déclaré.

“Mais ce qu’il fait, je pense, c’est qu’il va demander une plus grande pression sur l’alliance pour envoyer plus de troupes et plus de capacités anti-aériennes pour l’attirer dans [the] Pays baltes, Roumanie, autres pays qui se trouvent à proximité.”

Ces appels ont déjà commencé.

Le président lituanien Gitanas Nauseda souhaite que l’OTAN renforce les défenses aériennes sur le flanc est de l’alliance. (Geert Vanden Wijngaert/Associated Press)

Le président lituanien Gitanas Nauseda a déclaré mercredi que l’OTAN devrait rapidement déployer davantage de défenses aériennes à la frontière polono-ukrainienne et sur le reste du flanc est de l’alliance.

Ce qui peut être tout aussi important, a déclaré Saideman, ce sont les signaux politiques que l’OTAN envoie au cours des prochains jours – car le Kremlin surveillera.

La Pologne semble avoir renoncé à invoquer l’article 4 du traité d’alliance, qui permet à un pays membre de convoquer des alliés pour des discussions parce qu’il se sent menacé.

“Un test de la volonté politique de l’OTAN”

Une telle déclaration formelle – distincte de la clause d’autodéfense de l’article 5 de l’OTAN – enverrait un signal fort, a déclaré Saideman, car “elle mesure essentiellement un niveau de gravité”.

Deux experts du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) basé à Washington ont convenu avec Saideman que ce qui nous attend est un nouveau test de la détermination de l’alliance.

“Moscou évalue très probablement la réponse de l’OTAN dans les premières heures qui ont suivi cette frappe – et les mesures de l’OTAN à partir de maintenant – comme un test de la volonté politique de l’OTAN et de la solidarité alliée”, ont écrit Kathleen McInnis et Daniel Fata dans une chronique en ligne du SCRS. publié mercredi.

“Et la leçon que Bruxelles ne veut pas que Moscou apprenne est que les tirs de missiles “accidentels” peuvent être utilisés pour semer la discorde politique et la confusion parmi les alliés.”

Même s’il y a un appel formel à la discussion entre les alliés, ont-ils écrit, “convoquer des dirigeants alliés et des responsables militaires pour discuter de ce que l’OTAN doit faire en cas de future crise de cette nature enverrait un signal fort à Poutine que l’OTAN reste uni.”

Les ambassadeurs de l’OTAN ont tenu une réunion d’urgence mercredi et le secrétaire général Jens Stoltenberg a déclaré qu’il n’y aurait aucune considération pour une réunion officielle tant que l’enquête polonaise ne serait pas terminée.