ADDIS ABEBA, Éthiopie – Par un beau jour de la mi-novembre, une douzaine de policiers armés de mitrailleuses ont fait irruption au domicile de Lisanewerk Desta, un théologien qui est le chef du département de la bibliothèque et des musées de l’Église orthodoxe éthiopienne, et travailler.

Ils déclarent avoir été détenus sans inculpation, assignés à résidence et interdits de voyager à l’extérieur du pays. Les Tigréens affirment avoir vu leurs entreprises fermées, des maisons saccagées et de l’argent extorqué par les responsables de la sécurité.

Depuis lors, de nombreux Tigréens de souche qui vivent dans la capitale et dans d’autres régions de l’Éthiopie disent avoir été traités comme des suspects criminels et soumis à diverses formes de discrimination, de harcèlement et d’abus de la part des représentants du gouvernement.

Le directeur d’un cabinet comptable, âgé de 35 ans – qui, par crainte de représailles du gouvernement, a demandé à être identifié uniquement par son prénom, Sharon, qui, comme beaucoup d’Ethiopiens, il utilise également comme nom de famille – a déclaré que le mois dernier, sa maison de la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, avait été perquisitionnée par des agents de sécurité en civil qui ont déchiré son matelas et son canapé et brisé sa machine à laver.

Le procureur général de l’Éthiopie, Gedion Timothewos, a reconnu le mois dernier qu’il y avait eu des «incidents isolés» au cours desquels les forces de l’ordre avaient «agi de manière non conforme». Mais il a dit que le gouvernement prend très au sérieux la question du profilage ethnique et qu’il mettrait en place une ligne directe dédiée pour que le public puisse signaler ses plaintes.

M. Sharon a essayé d’aider sa sœur lorsque sa maison a également été pillée. Quelques jours plus tard, il a disparu et n’a plus de nouvelles depuis, selon sa famille et ses amis proches.

Pendant près de trois décennies, les Tigréens étaient au centre du pouvoir en Éthiopie après avoir mené la guerre de guérilla qui a renversé le régime marxiste qui avait dirigé le pays du milieu des années 1970 à 1991.

Mais après que des manifestations antigouvernementales ont balayé M. Abiy au pouvoir en 2018, des dirigeants du groupe ethnique tigréen ont été arrêtés et expulsés de postes clés – ouvrant un large fossé entre le gouvernement national et la région du Tigray, qui est gouvernée par le Front de libération du peuple du Tigré, le parti qui exerçait le pouvoir national.

Alors que le gouvernement se méfie du fait que les Tigréens de toute l’Éthiopie soutiennent le front de libération, bon nombre des personnes interrogées ont déclaré n’avoir aucune affiliation avec le parti. D’autres ont dit qu’ils étaient des membres anciens ou actuels, mais même ainsi, cela ne les a pas transformés en subversifs antigouvernementaux.

«J’ai été membre pendant 10 ans, mais je ne suis plus directement impliqué», a déclaré M. Lisanewerk.

Le dernier conflit a aggravé le fossé politique croissant dans le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique, entre les Éthiopiens pro-centralisation comme M. Abiy et ceux qui soutiennent l’autonomie ethnique, a déclaré Yohannes Gedamu, professeur éthiopien de sciences politiques au Georgia Gwinnett College, à Lawrenceville, Géorgie.

La nature ethnocentrique de la politique éthiopienne rend «l’application de la loi et toute enquête criminelle difficile à mener sans examiner l’élément ethnique», a-t-il déclaré. «C’est triste.»