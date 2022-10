Alors que la guerre change, les soldats ukrainiens au Royaume-Uni apprennent des tactiques offensives du Canada

Avec le rat-a-tat-tat des tirs de mitrailleuses et l’odeur putride des explosifs dans l’air, une escouade de soldats ukrainiens se précipite vers la couverture d’un foxhole bordé de sacs de sable.

Certains membres du groupe ripostent, leurs balles frappant à côté d’une structure en béton sur une colline à des centaines de mètres.

C’est une simulation convaincante, destinée à imiter le chaos et l’intensité des conditions réelles du champ de bataille – seule cette scène se déroule dans les collines pittoresques du sud de l’Angleterre, plutôt que dans les zones de conflit des régions ukrainiennes du Donbass ou de Kherson.

“Je suis prêt à prendre les armes et à aller au front et à lutter contre les envahisseurs”, a déclaré une recrue ukrainienne d’une vingtaine d’années participant à la simulation, qui a demandé à être appelée par son surnom, Panda.

La fumée d’un exercice de tir réel dérive au-dessus d’un champ de bataille simulé dans le sud de l’Angleterre, où des soldats ukrainiens sont entraînés par une force multinationale incluant le Canada. (Chris Brown/Nouvelles de CBC)

Lui et environ 200 autres Ukrainiens viennent de terminer la dernière partie d’un cours de formation intensif de cinq semaines organisé sous les auspices du ministère britannique de la Défense.

L’événement médiatique à la base d’entraînement a été soigneusement organisé par l’état-major de la défense britannique, les soldats ukrainiens étant triés sur le volet pour des interviews et les médias disposant d’un délai très court pour les mener. CBC News a accepté, selon les règles de fonctionnement britanniques, de cacher l’identité et le visage des Ukrainiens.

Panda a déclaré jusqu’à il y a quelques semaines à peine qu’il était ingénieur d’études travaillant dans l’ouest de l’Ukraine – et qu’il n’avait jamais tiré avec une arme à feu. Mais, très vite, il a dû s’assimiler à un état d’esprit militaire.

“Je veux vraiment que cette guerre se termine le plus tôt possible, et avec le soutien de nos alliés, nous pouvons y arriver”, a-t-il déclaré à une équipe de CBC News par l’intermédiaire d’un traducteur lors d’une courte interview dans la zone d’entraînement britannique.

Plus tôt cette semaine, le ministère britannique de la Défense a invité des journalistes étrangers, y compris du Canada, à observer le programme de formation des recrues ukrainiennes, qu’il appelle l’opération Interflex.

Une nouvelle recrue ukrainienne qui porte le nom de code “Panda” a parlé à CBC News de son expérience lors de la mission de formation dirigée par les Britanniques. (Jean François Bission/CBC News)

L’objectif est de donner à terme à 20 000 soldats ukrainiens une immersion de qualité OTAN dans les bases du combat militaire, des tactiques et de la réponse aux blessés sur le champ de bataille.

Le Canada est l’un des nombreux partenaires occidentaux à participer au programme, avec environ 160 militaires stationnés en Angleterre.

La Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Suède, la Finlande, la Norvège, la Lettonie et le Danemark font partie des autres pays participant au programme dirigé par les Britanniques.

Pour l’armée canadienne, il s’agit de la version de deuxième génération de ce qui a débuté en 2015 sous le nom d’Opération Unifier, qui était basée au Centre international pour le maintien de la paix et de la sécurité près de Lviv, en Ukraine.

Des soldats ukrainiens se sont occupés d’une victime simulée pendant leur entraînement. La victime est interprétée par un acteur britannique. (Chris Brown/Nouvelles de CBC)

Pendant sept ans, des milliers de recrues ukrainiennes ont été formées ou ont vu leurs compétences améliorées par des soldats canadiens avant que l’invasion russe du 24 février n’entraîne la fermeture brutale du programme.

Le ministère de la Défense du Canada affirme que la formation au Royaume-Uni augmente de près de 900 millions de dollars les autres aides qu’Ottawa a fournies à l’armée ukrainienne, notamment la fourniture de gilets pare-balles, de drones, d’armes antichars et de pièces d’artillerie M777.

Des soldats ukrainiens pratiquent des techniques et des tactiques offensives lors de leur entraînement dans le sud de l’Angleterre. Beaucoup de soldats étaient des civils jusqu’à tout récemment. (Jean François Bission/CBC News)

“Il y a certainement un sentiment d’urgence et un sens à ce que nous faisons”, a déclaré le major Mike Pal, qui dirige le contingent d’entraînement canadien au Royaume-Uni, mais qui est basé à Edmonton avec le Princess Patricia’s Canadian Light Infantry.

“Nous prenons essentiellement des civils ukrainiens et les transformons en soldats.”

Les simulations observées par CBC News comprenaient un exercice de tir réel avec de la fumée et des mitrailleuses, un événement à grand nombre de blessés où les recrues devaient soigner des soldats blessés au combat et, enfin, une série de leçons sur le nettoyage et le chargement d’armes à feu, y compris Javelin antichar missiles.

L’emblème de l’uniforme porté par les soldats canadiens qui entraînent les recrues ukrainiennes. (Jean François Bission/CBC News)

Comme la trajectoire de la guerre a changé en Ukraine, la nature de la formation au Royaume-Uni a changé, disent les instructeurs militaires.

“Je vois un changement assez radical”, a déclaré Pal. “Ce que j’ai remarqué à propos des cours qui se sont déroulés tout au long de l’été, c’est qu’il y avait un réel accent sur les opérations défensives – et sur la formation de ces gars pour qu’ils puissent survivre tout l’été afin de se battre tout l’automne.

“Nous nous efforçons désormais d’insuffler aux candidats ce que j’appelle un esprit offensif car nous sommes conscients de la manière dont se déroule la campagne en Ukraine.”

Le major Mike Pal du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry dirige le contingent canadien de la mission de formation au Royaume-Uni (Jean François Bission/CBC News)

Ces dernières semaines, l’armée ukrainienne a récupéré des milliers de kilomètres carrés de territoire dans l’est des régions de Kharkiv, Lougansk et Donetsk. Il a également marqué une percée significative dans la région de Kherson à l’ouest du fleuve Dnipro.

De nombreux analystes militaires pensent que l’Ukraine a maintenant l’initiative et que l’armée du président russe Vladimir Poutine répond à ses mouvements.

L’endroit où les nouvelles recrues de cette cohorte se retrouveront sera déterminé par les chefs des unités ukrainiennes auxquelles elles seront affectées.

Alors que certains peuvent être envoyés immédiatement sur les lignes de front, d’autres passeront encore plusieurs semaines ou mois à être formés sur du matériel spécialisé.

Un instructeur britannique montre comment assembler et démonter un lanceur de missiles antichar Javelin. (Chris Brown/Nouvelles de CBC)

Le commandant de l’opération Interflex a déclaré à CBC News que les recrues ukrainiennes quitteront le Royaume-Uni avec de nouveaux équipements, des uniformes et des trousses de premiers soins entièrement équipées.

Et bien que la formation soit plus complète que celle qu’ils recevraient en Ukraine, la principale différence, a-t-il dit, est qu’elle peut être effectuée en toute sécurité loin de la zone de combat.

“Je pense que cela fait une énorme différence”, a déclaré le lieutenant-colonel britannique. Buchan Smith. “Ils sont éloignés de tout ce conflit chez eux et reçoivent toutes les ressources dont ils ont besoin pour avoir une formation aussi professionnelle et réaliste que possible.”