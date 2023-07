Alors que la guerre approche de la Crimée, les occupants russes tentent d’attirer les touristes

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – La Crimée, la péninsule de la mer Noire que la Russie a saisie de l’Ukraine et illégalement annexée en 2014, a été la cible d’attaques répétées de drones contre des cibles navales, des lignes de chemin de fer et des dépôts pétroliers. Moscou a accusé Kiev le mois dernier d’avoir tiré des missiles britanniques Storm Shadow sur un pont qui relie la masse continentale de 10 000 milles carrés au sud de l’Ukraine.

Mais malgré l’insécurité croissante – et les spéculations selon lesquelles, alors que l’Ukraine intensifie sa contre-offensive, Kiev pourrait tenter de reprendre la péninsule – les autorités d’occupation insistent sur le fait qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

La saison touristique estivale est lancée.

Les médias sociaux russes regorgent de publicités pour des forfaits vacances et des maisons à louer à bas prix : « Pour ceux qui rêvent de la mer !! Crimean Holidays vous invite à passer vos vacances d’été sur les plages de la mer d’Azov ! jaillit une annonce. “Des plages tentaculaires, une mer limpide et une infrastructure hôtelière en développement ne vous laisseront pas indifférents !”

« Les plages les plus blanches de Crimée ! » proclame un autre, pour un bar de plage de style cubain. « Détendez-vous et profitez de votre été avec style. »

Avec des kilomètres de littoral, des plateaux calcaires escarpés et des rangées de peupliers, la Crimée est depuis longtemps une destination de vacances préférée des élites russes et des citoyens ordinaires. Depuis l’époque tsariste, ses sanatoriums balnéaires et ses centres de villégiature, popularisés dans les œuvres d’Anton Tchekhov et d’autres, ont fourni une pause dans l’agitation de Moscou et d’autres villes.

Mais 16 mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la guerre menace de détruire le tourisme dont dépend la Crimée.

L’été dernier, la péninsule a été secouée par le bombardement d’une base aérienne et une explosion qui a soufflé une section du seul pont qui relie la Crimée à la Russie continentale. L’effondrement du barrage de Kakhovka en juin pourrait nuire à l’approvisionnement en eau douce de la Crimée.

Pourtant, le chef nommé par la Russie de ce que Moscou prétend être la République de Crimée projette le calme. Il n’y a pas d’invasion terrestre à l’horizon, a déclaré Sergei Aksyonov à une chaîne de télévision locale, et les autorités ont reçu de nouveaux équipements pour détecter les drones ennemis de plus loin. Il n’y a maintenant aucun problème pour traverser le pont de Kertch, a-t-il dit, et la saison des vacances d’été se déroulera comme prévu.

Mikhail Razvozhayev, le gouverneur de Sébastopol, la plus grande ville de Crimée, a déclaré que l’effondrement du barrage « n’affecterait en rien l’approvisionnement en eau de la ville ».

Un guide touristique de Crimée a déclaré au Washington Post que les touristes continuaient à visiter, et le feront « toujours ». « Nous n’avons peur de rien ici », a déclaré Moryachok. « Ici, c’est l’endroit le plus sûr du pays en termes de défense et d’armement. »

Il a parlé à la condition qu’il ne soit identifié que par son nom d’utilisateur sur les réseaux sociaux par crainte de répercussions pour avoir parlé avec des médias étrangers.

« Ce n’est pas de la propagande », a-t-il poursuivi. « Vous ne poseriez pas de telles questions si vous passiez une seule journée à Lougansk, Donetsk et en Crimée et parliez avec des résidents locaux », a-t-il déclaré, citant des régions de l’est de l’Ukraine occupées par la Russie depuis 2014 et qui ont, en fait, souffert près de -la violence et l’insécurité constantes depuis des années.

Mais les données suggèrent que l’optimisme officiel ne fonctionne pas. Selon le portail de réservation en ligne Ostrovok.Ru, seulement 1% des réservations d’hôtels russes cette année ont été effectuées en Crimée, contre 3% l’année dernière et 19% l’année précédente. Soixante pour cent des entreprises touristiques de Crimée ont perdu de l’argent l’année dernière, selon les données officielles, avec des pertes combinées de 10 millions de dollars alors que les revenus touristiques ont chuté d’environ un tiers.

« Il y a en effet moins de monde en Crimée que d’habitude », a déclaré Nikita Krimskiy, guide touristique à Yalta. « Beaucoup de gens ont été intimidés par les nouvelles militaires et divers ‘faux’. Ils ont changé leurs plans et ont décidé de ne pas aller en Crimée cette saison. Mais malgré les attentats, a-t-il dit, l’été battait son plein et les plages étaient bondées de monde.

« Notre les clients lisent et regardent les actualités afin que notre service de réservation reçoive de nombreux appels téléphoniques avec de nombreuses questions – à savoir si la situation est sûre ici et ainsi de suite », a déclaré Anna, une responsable marketing qui travaille avec des hôtels et des agences de tourisme en Crimée. Elle a parlé à la condition qu’elle ne soit identifiée que par son prénom par crainte de répercussions pour avoir parlé avec des médias étrangers.

Elle a déclaré que de nombreux visiteurs, préoccupés par les récentes attaques, annulaient désormais leurs réservations estivales à la dernière minute.

En l’absence de vols vers la péninsule, les chemins de fer russes ont augmenté le nombre de trains vers la Crimée et ajouté plus de points d’inspection des voitures sur le pont pour réduire les temps d’attente des conducteurs. Pour certains, il faut encore deux ou trois jours pour rejoindre la péninsule depuis la Russie.

Certains hôtels tout compris ont baissé leurs prix jusqu’à 60 %. D’autres ont simplement décidé de ne pas ouvrir cet été.

Le gouvernement a soutenu les efforts visant à promouvoir une image de normalité, comme un camp d’été dans la station balnéaire d’Eupatoria pour les enfants de Belgorod près de la frontière entre la Russie et l’Ukraine, une région qui a subi d’intenses bombardements et des attaques de drones ces dernières semaines.

Maya Lomidze, directrice exécutive de l’Association russe des voyagistes, a déclaré que la Crimée pourrait figurer parmi les cinq principales destinations de vacances des Russes cette année.

« La dynamique, bien sûr, ne sera pas la même qu’en 2021, lorsque la Crimée a battu son record de tourisme », a-t-elle déclaré dans une récente interview avec les médias russes. « Le flux touristique en 2023 sera d’environ 30% inférieur à celui de l’année dernière. »

« Mais les gens peuvent se rendre en Crimée », a-t-elle poursuivi. « De plus, la Crimée est la seule région de toutes les régions russes qui, par rapport à l’année dernière, n’a pas augmenté les prix, mais les a baissés. »

Anna a déclaré qu’une communauté de visiteurs fidèles reviendrait chaque année, quoi qu’il arrive.

Elena, une enseignante de 55 ans à Moscou, a déclaré que sa famille prévoyait de lui rendre visite cet été, comme elle le fait chaque année. S’exprimant à condition qu’elle ne soit identifiée que par son prénom, elle a déclaré aimer la nature et la commodité de la péninsule. Elle s’y rend souvent dans l’un des « trains très confortables et abordables ».

« En ce qui concerne les éventuels problèmes de nourriture, d’eau et d’électricité, je ne suis pas du tout inquiet. Il y a eu des moments différents et des moments encore pires », a-t-elle déclaré. « J’avais l’habitude d’aller en Crimée à l’époque soviétique et avant 2014 et après. »

« Bien sûr cette année la situation générale est inquiétante mais il y a foi en la prudence, l’humanité et en Dieu », a-t-elle ajouté.

Alyona, 52 ans, chef de bureau dans une société immobilière, prévoit de revenir avec sa famille pendant deux semaines cet été. Des vacances en Crimée, dit-elle, la renouvellent pour le reste de l’année.

« Je ne suis pas préoccupé par les questions de sécurité. Je suis sûre que la Crimée est très bien protégée, rien ne peut s’y passer », a-t-elle déclaré. « Oui, je me rends compte que l’opération militaire spéciale est en cours et que des drones attaquent diverses villes, même Moscou, et qu’il pourrait y avoir des pénuries d’eau ou d’électricité. Mais d’une manière ou d’une autre, je ne pense pas que quelque chose d’effrayant puisse arriver en Crimée. Tout ira bien! »

Abbakumova a rapporté de Riga, en Lettonie.

Offrez cet article Article cadeau