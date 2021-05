Alors que la guerre à Gaza s’intensifie, un nouveau front s’ouvre dans les villes israéliennes

JÉRUSALEM – Un nouveau front s’est ouvert dans la confrontation militaire entre l’armée israélienne et les militants palestiniens à Gaza mercredi alors qu’une vague de violence populaire entre juifs et arabes se propageait dans plusieurs villes israéliennes, conduisant à des émeutes et des attaques dans les rues alors que les roquettes et les missiles se précipitaient à travers le ciel.

Israël a déclaré avoir assassiné 10 militants de haut rang et continué de pilonner les zones militaires et résidentielles de la bande de Gaza avec des frappes aériennes, tandis que le Hamas, le groupe islamiste qui dirige Gaza, et ses alliés ont continué à tirer des roquettes sur les zones civiles dans le centre et le sud d’Israël.

Plus de 1 000 roquettes avaient été tirées depuis Gaza mercredi soir, la plupart d’entre elles interceptées par un système de défense antimissile, a indiqué l’armée israélienne.