Alors que la guerre à Gaza se poursuit, la défense inlassable d’Israël par l’Allemagne a déclenché une guerre culturelle qui vient d’atteindre l’Australie.

L’intellectuel australien de renommée mondiale Ghassan Hage a consacré sa carrière à élucider la nature du racisme dans l’Australie multiculturelle et ailleurs – avec le genre de bravoure et de flair théorique qui attire ou repousse les lecteurs, selon le type.

Son travail lui a valu de se voir proposer un poste dans le prestigieux établissement allemand Institut Max Planck d’anthropologie sociale.

Le 7 février 2024, cependant, après un article paru dans le journal allemand Monde au Sonntag l’a accusé de “haine d’Israël», la Société Max Planck a publié un bref déclaration mettre fin à sa « relation de travail » avec Hage.

Cela s’est produit moins de deux mois après que la Fondation Max Planck, alors que la guerre à Gaza faisait rage, avait annoncé « un financement supplémentaire pour les collaborations germano-israéliennes ».

L’universitaire basé à Melbourne a été accusé par l’Institut d’avoir « abusé de ses libertés civiles » et de son « droit fondamental à la liberté d’opinion ». L’organisation a insisté sur le fait que « le racisme, l’islamophobie, l’antisémitisme, la discrimination, la haine et l’agitation n’ont pas leur place dans la société Max Planck ».

L’implication était claire : les critiques acerbes de Hage à l’égard de la guerre d’Israël, en particulier sur réseaux sociaux, l’avait vu viré. Comme il l’écrit dans son déclaration:

Ce qui est pour moi une critique juste et intellectuelle d’Israël, est pour eux « de l’antisémitisme selon la loi en Allemagne ».





Un idéal politique

Alors, quelle est la position de Hage sur Israël ? Comme il l’écrit succinctement :

J’ai un idéal politique pour lequel j’ai toujours lutté concernant Israël/Palestine. C’est l’idéal d’une société multireligieuse composée de chrétiens, de musulmans et de juifs vivant ensemble sur cette terre.

Sa critique de la politique israélienne actuelle, insiste-t-il, découle de la détermination du gouvernement Netanyahu à « œuvrer contre un tel objectif ». Mais c’est aussi une critique qu’il adresse aux organisations palestiniennes qui excluent également la coexistence.

En cela, la position de Hage n’est pas sans rappeler d’autres visions antiracistes d’un Israël/Palestine multiculturel, que ce soit en tant que État unique ou comme un confédération de deux États avec liberté de mouvement entre eux.





Ce n’est pas la première fois qu’une prestigieuse organisation allemande rompt ses liens avec un intellectuel respecté pour avoir posé de sérieuses questions sur la conduite d’Israël dans la guerre ou sur son historique plus large de relations avec les Palestiniens.



Evan Agostini/AAP



L’essai évocateur du New Yorker de Masha Gessen À l’ombre de l’Holocauste a provoqué un scandale dans la presse allemande pour avoir comparé la guerre à Gaza à la liquidation nazie d’un ghetto juif. L’écrivain russo-américain (et juif) devait être honoré lors d’une cérémonie de remise de prix qui a ensuite été suspenduaprès un premier retrait de soutien de la part du groupe de réflexion affilié au Parti Vert qui sponsorise le prix.

Ironiquement, la sentence suspendue porte le nom d’Hannah Arendt, dont les commentaires caustiques sur Israël, beaucoup ont appréciél’aurait probablement vue également jugée inéligible.

Ailleurs en Allemagne, le musicien et artiste Laurie Anderson s’est retirée d’une chaire invitée à Essen après que sa signature sur une « Lettre contre l’apartheid » de 2021 ciblant le traitement des Palestiniens par Israël ait été découverte et que l’université « ait engagé des discussions » avec elle en conséquence.

Avant cela, au lendemain des attentats du Hamas du 7 octobre, la Foire du livre de Francfort a reporté la cérémonie de son prix littéraire pour l’écrivain palestinien Adania Shibli. Si cela avait été une tentative pour éviter la controverse, cela a échoué. Non seulement cela a provoqué une fureur internationaleun autre invité d’honneur du salon du livre, Slavoj Žižek, a profité de l’occasion pour offrir un évaluation fulgurante du traitement réservé par Israël aux Palestiniens.





Peut-être le plus célèbre, bien avant les attentats du 7 octobre, le premier commissaire allemand chargé de la vie juive en Allemagne et de la lutte contre l’antisémitisme (un poste créé en 2018) a exigé que le penseur africain Achille Mbembé se voir interdire de prononcer le discours d’ouverture d’un grand festival culturel à Bochum en 2020 (finalement annulé en raison du COVID). Mbembe a été accusé d’antisémitisme et de relativisation de l’Holocauste pour avoir comparé l’État d’Israël au système d’apartheid en Afrique du Sud.

Ce ne sont là que les exemples les plus marquants. D’autres incidents plus mineurs sont passés inaperçus. Juifs antisionistes en Allemagne, comme Déborah Feldmanont été condamnés pour leur refus de se conformer.

Il y a eu un certain nombre de licenciements illégaux de journalistes arabes, comme Maram Salem et Farah Maraqa, sous de fausses accusations d’antisémitisme. Les licenciements pour critique d’Israël sont des incidents non isolés.

Lignes rouges auto-imposées

Pourquoi cela se produit-il en Allemagne ?

Il convient de souligner que cela ne se produit pas uniquement en Allemagne. Des versions de ceci se jouent ailleurs. Les universités dans le États-Unis sont assiégés par des étudiants et des groupes communautaires les accusant à la fois d’antisémitisme et d’islamophobie.

Cependant, ce qui se passe en Allemagne est en grande partie le résultat de certaines lignes rouges que la presse allemande, les tribunaux allemands et le Parlement allemand ont eux-mêmes imposées au débat public.



Clémens Bilan/AAP



Comparaison du traitement réservé aux Palestiniens par Israël à celui réservé à l’Afrique du Sud aparté ne sera pas toléré. En train d’appeler pour les sanctions contre Israël ne sera pas tolérée. (Le parlement allemand a officiellement condamné le mouvement international de boycott, désinvestissement, sanctions ou BDS comme étant antisémite en 2019.) En comparant la violence d’Israël à Violences nazies ne sera pas toléré.

L’antisionisme sera interprété comme de l’antisémitisme. Les migrants pro-palestiniens pourraient être refusé pour la citoyenneté. (Dans le Land allemand de Saxe-Anhalt, Les citoyens potentiels doivent s’engager par écrit au « droit de l’État d’Israël à exister ».)

Il est important de noter que cela n’est pas nécessairement une conséquence automatique du passé génocidaire et antisémite nazi de l’Allemagne. C’est plutôt le résultat de la conviction actuelle de l’Allemagne que son passé nazi génocidaire et antisémite implique un futur soutien inébranlable à Israël.

Comme Chancelier Olaf Scholz a déclaré au Bundestag :

Pour le moment, il n’y a qu’une seule place pour l’Allemagne. C’est le côté d’Israël.

Il ne s’agit pas simplement d’un soutien moral. Les expéditions d’armes allemandes vers Israël ont décuplé pour soutenir la guerre actuelle.

Il convient toutefois de noter qu’une compréhension différente du fardeau moral de l’Holocauste est possible. On pourrait également dire que l’Allemagne a la responsabilité particulière de s’opposer vigoureusement au nettoyage ethnique, aux crimes de guerre et au génocide partout où ils se produisent.

Dans le même ordre d’idées, lorsque l’Allemagne a soutenu la guerre de l’OTAN contre la Serbie à la fin des années 1990, le leader vert allemand Joschka Fischer cité Les leçons de sa génération tirées de la Seconde Guerre mondiale pour expliquer pourquoi il était important de s’opposer à la volonté de Milosevic de « mener une guerre contre l’existence de tout un peuple ».



Fabian Bimmer/AAP



Assez?

Si l’Allemagne continue d’utiliser la guerre à Gaza comme une opportunité pour une politique intérieure guerre culturelle contre les universitaires et les artistes qui franchissent les lignes rouges auto-imposées du débat allemand, les limogeages injustifiés comme celui de Ghassan Hage vont se poursuivre.

Toutefois, si l’Allemagne estime qu’elle est obligée de dénoncer sans crainte ni faveur le nettoyage ethnique et la violence génocidaire, elle pourrait trouver une raison d’écouter et d’apprendre des choses. ceux qui ont prévenu La guerre menée par Israël contre les Palestiniens de Gaza porte les marques de crimes contre l’humanité antérieurs.

Les propos acerbes des responsables du gouvernement allemand à propos de la reprise de la campagne israélienne à Rafah suggèrent que cela pourrait être possible. La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock averti Récemment, « la population de Gaza ne peut pas disparaître dans les airs ».

Après, au dernier décompte« au moins » 28 000 morts dans les rues de Gaza, peut-être que certains en Allemagne commencent à penser que ça suffit.