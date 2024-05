Alors que la grippe aviaire touche les vaches et au moins deux humains, les travailleurs agricoles migrants sont en danger | Animaux de la ferme

Notre terre inégale Les autorités encouragent désormais les tests, mais les experts affirment que les travailleurs ont besoin d’équipements de protection et de congés de maladie payés pour éviter une nouvelle propagation mer. 29 mai 2024, 06h00 HAE

Dans une ferme laitière américaine, travailler dans la salle de traite peut signifier des semaines de sept jours, des quarts de travail de 12 heures et un contact intime avec les vaches et tout ce qu’elles expulsent.

« Lorsque vous déconnectez la machine du pis, elle peut vous projeter du lait au visage », a déclaré José Martínez, ancien ouvrier laitier et défenseur des Travailleurs agricoles unis basé dans l’État de Washington. « Et il n’y a ni moment ni endroit pour manger. Alors nous avons mangé nos tacos pendant nos moments libres avec de la merde de vache sur les mains.

La situation dans les fermes laitières américaines est sous le feu des projecteurs depuis que le virus de la grippe H5N1, qui a décimé les populations d’oiseaux dans le monde entier, a sauté d’une espèce à l’autre et s’est adapté pour se propager entre les vaches. Cela fait des travailleurs des fermes laitières la première ligne des infections transmissibles aux humains.

Au 24 mai, il y a 58 troupeaux infectés connus à travers les États-Unis. Deux infections humaines avoir été documenté, chez des travailleurs de fermes laitières en Texas et Michigan. Mais il existe des rapports anecdotiques faisant état d’autres ouvriers agricoles présentant des symptômes légers.

Les infections ponctuelles entre espèces ne suffisent pas à elles seules à provoquer une pandémie. Cela nécessiterait que le virus s’adapte pour se propager facilement entre les humains, comme il doit se propager entre les vaches.

La probabilité que le virus accumule la bonne combinaison de mutations pour y parvenir est faible. Mais la grippe est connue pour sa capacité à évoluer, et la lenteur de la réponse de santé publique donne à ce H5N1 l’occasion de s’implanter chez les vaches – une espèce qui a de nombreux contacts étroits avec les humains.

« Ce n’est pas parce que nous avons eu une pandémie de coronavirus que nous avons fini », a déclaré Michael Osterholm, épidémiologiste à l’Université du Minnesota. « L’horloge de la pandémie tourne. Nous ne savons tout simplement pas quelle heure il est.

Depuis que le virus H5N1 a été découvert chez des vaches américaines, les scientifiques se sont empressés de le découvrir. définir la situation.

Pourtant, de nombreuses inconnues demeurent, par exemple combien d’États et de troupeaux sont touchés, comment le virus se propage entre les vaches, comment les deux cas humains ont été infectés – et s’ils sont les seuls.

Les données de séquence génomique des vaches infectées suggèrent que le virus est passé d’un oiseau à une vache probablement à la fin de l’année dernière, ce qui signifie qu’il a circulé parmi les vaches pendant des mois avant d’être détecté.

Une théorie est qu’un oiseau infecté mort s’est introduit dans l’alimentation des vaches, puis il a commencé à se propager de vache à vache à travers les machines à traire, et les ouvriers de la ferme laitière ont été infectés à cause du lait qui est entré dans leurs yeux, comme l’a décrit Martínez.

Les analyses des eaux usées ont a signalé plusieurs sites aux États-Unis, où les niveaux de grippe – mais pas spécifiquement le H5N1 – sont inhabituellement élevés pour cette période de l’année, bien que la source reste floue.

Pendant ce temps, un enquête nationale sur le lait au détail par le ministère américain de l’Agriculture, des restes non infectieux du virus H5N1 ont été découverts dans l’un des cinq échantillons testés, même si ces échantillons étaient toujours potables.

Mais pour vraiment comprendre ce qui se passe, il faudrait un meilleur accès aux fermes laitières, estiment les experts.

« En ce moment, j’ai l’impression que nous avons les deux mains liées dans le dos », a déclaré Osterholm. « En grande partie, les intérêts agricoles américains ne veulent pas savoir ce qui se passe. Et ils ont rendu difficile l’accès des agents de santé publique aux fermes.

Une partie du problème réside dans le fait que les producteurs sont peu incités à coopérer avec les autorités.

Les vaches infectées ne présentent que de légers symptômes avant de guérir, ce qui signifie qu’il n’y a qu’un effet transitoire sur la production laitière.

Mais si les autorités trouvaient une vache positive dans leur ferme, cela pourrait signifier la fermeture des opérations. Et les vaches devraient toujours être traites, de sorte que les producteurs devraient payer pour la main-d’œuvre tout en se débarrassant du produit.

« Si vous trouvez des vaches positives dans votre ferme, votre récompense est potentiellement une ruine financière », a déclaré Angela Rasmussen, virologue à l’Université de la Saskatchewan au Canada.

Le 10 mai, l’USDA a annoncé un ensemble d’incitations financières – jusqu’à 28 000 $ par ferme au cours des quatre prochains mois – pour encourager les tests et la biosécurité dans les fermes laitières.

Mais il a négligé l’élément peut-être le plus important : les travailleurs.

« À mon avis, l’accent devrait être mis sur les travailleurs des fermes laitières », a déclaré Amy Liebman du Migrant Clinicians Network, une organisation à but non lucratif. « Et ce travailleur – ce travailleur immigré – se perd dans cette approche. »

Il y a peut-être 150 000 travailleurs dans les fermes laitières aux États-Unis, selon Elizabeth Strater, du syndicat United Farm Workers. La grande majorité est probablement sans papiers.

Ces travailleurs sont les personnes les plus exposées au H5N1 – et les moins protégées.

« Les bovins laitiers sont manipulés de manière assez intime », a déclaré Strater. « Les travailleurs de la salle de traite peuvent passer 12 heures par jour avec leur visage à environ 6 pouces des mamelles. »

Cela varie d’une ferme à l’autre, mais dans certains cas, les travailleurs vivent dans des logements collectifs, ce qui rend l’auto-isolement difficile et facilite la propagation des maladies infectieuses.

Les experts conviennent qu’il y a probablement eu bien plus que les deux infections humaines.

Les Centers for Disease Control and Prevention s’appuient sur une surveillance passive : des personnes se présentent aux urgences de leur propre chef et subissent un test de dépistage de la grippe.

Mais les obstacles qui empêchent un travailleur d’une ferme laitière de consulter un médecin sont immenses.

« Très peu de personnes disposent d’une assurance maladie », a déclaré Bethany Alcauter, du Centre national des travailleurs agricoles. Santé. « Ils gagnent des salaires très bas. Les laiteries se trouvent généralement dans des endroits assez éloignés. Et puis ils font de très longues journées de travail.

« Il est peu probable qu’ils se rendent aux urgences pour quelque chose qui ne met pas leur vie en danger », a déclaré Strater. « En fait, ils évitent les tests parce qu’ils savent qu’ils ne recevront aucune compensation s’ils reçoivent l’ordre d’arrêter de travailler. »

Dans son ensemble d’incitations financières, le L’USDA a offert 75 $ aux travailleurs qui se font tester. « Cela ne représente même pas une journée de travail perdue », a déclaré Strater. « Et c’est un très mauvais pari pour quelqu’un qui risque de manquer des semaines. »

À l’heure actuelle, aucun travailleur laitier n’est mort du H5N1 et aucun groupe de malades n’est apparu dans les services d’urgence, ce qui implique que le virus ne s’est pas adapté pour se propager entre humains.

« S’il y avait de grandes épidémies d’une maladie respiratoire grave, nous la détecterions même sans surveillance », a déclaré Osterholm. « Mais tout cela pourrait changer du jour au lendemain. »

À court terme, les experts réclament des équipements de protection plus adaptés, comme des écrans faciaux, des congés de maladie entièrement payés pour les travailleurs et des tests de dépistage généralisés dans les fermes laitières.

Tout cela doit s’accompagner d’une stratégie de communication multilingue pour aider les travailleurs agricoles à comprendre comment ils peuvent se protéger.

À l’heure actuelle, de nombreux travailleurs laitiers ne savent même pas qu’il existe une épidémie de virus H5N1 parmi les bovins.

« Ici, à Sunnyside, dans l’État de Washington, je n’ai entendu aucun travailleur en parler », a déclaré Martínez.

Au Vermont, un autre employé d’une ferme laitière, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré qu’il n’avait rien entendu concernant le H5N1. « [Management] je n’en ai même pas parlé », ont-ils déclaré. « Maintenant que je le découvre, je pense que je suis inquiet. Mais je n’ai aucune idée de ce que cela signifie.

« Pendant la Covid, les agences gouvernementales ont soutenu l’infrastructure nécessaire pour sensibiliser les populations. [such groups] », a déclaré Liebman. « Il faut juste de l’argent. Et il faut le soutien des groupes communautaires, [including] organisations confessionnelles, qui ont des liens avec les travailleurs.

La mise en place de telles mesures et de telles mesures de sensibilisation pourrait faire la différence entre contrôler un virus potentiellement dangereux comme le H5N1 et lui donner la possibilité de se transformer en pandémie.

« Les ouvriers agricoles sont des canaris dans la mine de charbon [for pandemics] », a déclaré Alcauter. « Mais je pense qu’il est important de ne pas les présenter comme des victimes ou des vecteurs. Parce qu’ils pourraient être formés pour devenir des défenseurs de la santé publique en première ligne.