Alors que la grippe aviaire se propage chez les vaches, les États-Unis sont sur le point de financer le vaccin à ARNm H5 de Moderna

Le gouvernement américain est sur le point de conclure un accord pour financer un essai avancé du vaccin à ARNm contre la grippe aviaire pandémique de Moderna, dans l’espoir de renforcer son stock de vaccins pandémiques alors qu’une épidémie de H5N1 se propage dans les fermes d’œufs et parmi les troupeaux de bovins.

Le financement fédéral de l’Autorité gouvernementale de recherche et de développement biomédicaux avancés, connue sous le nom de BARDA, pourrait arriver dès le mois prochain, selon des personnes proches des discussions.

Il devrait s’élever à plusieurs dizaines de millions de dollars et pourrait être accompagné d’un engagement à acquérir des doses si les essais de phase trois réussissent, ont-ils indiqué.

Des pourparlers entre le gouvernement et Pfizer pour soutenir le développement de son vaccin à ARNm ciblant la famille de virus H5 sont également en cours. Pfizer, comme Moderna, a joué un rôle central dans la fourniture de vaccins à ARNm pour le déploiement du vaccin à Washington pendant la pandémie de COVID-19.

La grippe aviaire a été détectée dans des élevages de volailles dans 48 États et dans des troupeaux de vaches laitières dans neuf États dans le cadre de l’une des pires épidémies de l’histoire récente, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Le CDC a également signalé deux cas affectant des travailleurs laitiers ces derniers mois, renforçant les inquiétudes quant à la propagation du virus dans les populations humaines.

Les autorités sanitaires américaines continuent de classer comme faible le risque pour la santé publique lié à la grippe aviaire, mais leurs efforts pour constituer et diversifier les stocks de vaccins contre la pandémie se sont accélérés. Les responsables fédéraux de la santé ont déclaré la semaine dernière que le gouvernement allait de l’avant avec son projet de remplir 4,8 millions de flacons de son portefeuille existant de vaccins contre la grippe aviaire à base de protéines et qu’il était en discussion avec Moderna et Pfizer.

La possibilité de contribuer au stock américain de vaccins contre la pandémie représente également une opportunité commerciale pour les fabricants de vaccins à ARNm, dont les valorisations boursières ont considérablement chuté par rapport aux sommets pandémiques. Le cours de l’action Moderna a augmenté de près de 37 % depuis début avril.

Moderna a terminé le dosage d’un essai à mi-parcours de son vaccin contre la grippe pandémique H5, avec des données provisoires attendues prochainement. Pfizer a déclaré mercredi dans un communiqué qu’il « serait prêt à déployer les capacités de l’entreprise pour développer un vaccin pour les stocks stratégiques », confirmant qu’il avait lancé un essai de phase un pour un vaccin contre la grippe pandémique en décembre dernier.

Les demandes de subvention BARDA pour un vaccin contre la grippe pandémique à base d’ARNm ont été clôturées en décembre de l’année dernière, selon une proposition de projet consultée par le Financial Times. Mais l’épidémie de grippe aviaire a accru l’urgence des négociations, les responsables fédéraux reconnaissant que la rapidité avec laquelle les vaccins à ARNm ont été conçus et déployés pendant la pandémie de COVID-19 a montré leur valeur par rapport à la technologie vaccinale plus traditionnelle.

Les vaccins de GSK, Sanofi et CSL Seqirus, qui composent le portefeuille actuel de vaccins contre la pandémie du gouvernement américain, confèrent une immunité contre la souche actuelle de grippe aviaire, selon des tests en laboratoire, mais reposent sur un processus de fabrication plus long utilisant des œufs. et des cultures cellulaires.

Le ministère américain de la Santé, Moderna et Pfizer ont refusé de commenter le financement potentiel.

