Alors que la grève des chemins de fer se profile, les entreprises technologiques redirigent les puces vers le camionnage

“DHL Global Forwarding a informé ses clients de l’impact sérieux qu’une grève ferroviaire pourrait avoir sur leurs opérations, y compris les retards et les frais de détention et de surestaries qui y sont liés”, a déclaré Alebrand. “Notre première priorité a été de les sensibiliser à cette situation afin qu’ils puissent se préparer au risque de retard dans la réception de la marchandise”, a-t-il ajouté.

On s’attendrait à ce que l’Association of American Railroads publie ses étapes de planification, similaires à ce qu’elle annoncé en septembre.

Selon les mesures de sécurité fédérales, les transporteurs ferroviaires commencent à se préparer à une grève sept jours avant la date de la grève. Les transporteurs commencent à accorder la priorité à la sécurisation et au déplacement des matériaux sensibles à la sécurité comme le chlore pour l’eau potable et les matières dangereuses dans le démantèlement ferroviaire.

“Il y a plus de camions et de châssis, mais cela ne veut pas dire qu’il y a suffisamment de camions pour transporter toutes les marchandises ferroviaires sur des camions”, a déclaré Alebrand.

DHL Global Forwarding examine également les emplacements des conteneurs et, en cas d’urgence, il déplace les boîtes d’importation hors des gares de triage dans la mesure du possible, et examine tous les flux d’importation et d’exportation utilisant le rail pour vérifier si le camionnage est une option en cas d’un grève, a déclaré Alebrand.

Les zones de préoccupation pour DHL incluent Dallas et Fort Worth, qui reçoivent des marchandises du port de Houston. Le port de Houston a traité des volumes historiques de marchandises alors que le commerce s’éloigne des ports de la côte ouest vers les ports du golfe et de la côte est par crainte d’une grève parmi les travailleurs portuaires de la côte ouest. L’autre port intérieur où DHL voit la congestion est El Paso, une grande destination pour les marchandises entrant et sortant du Mexique.

“Le Congrès est de retour en session la semaine prochaine”, a déclaré Alebrand. “Nous attendons maintenant de voir ce qui se passe.”

Une grève des cheminots pourrait débuter le 9 décembre si aucun accord n’est conclu entre les syndicats et les compagnies ferroviaires. Le Congrès peut intervenir en utilisant son pouvoir par le biais de la clause de commerce de la Constitution pour introduire une législation pour arrêter une grève ou un lock-out, et pour fixer les termes des accords entre les syndicats et les transporteurs.