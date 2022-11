Alors que la Grande-Bretagne se prépare à des coupes budgétaires douloureuses, l’ambiance est sombre

L’effet cumulatif a été de jeter les Britanniques normalement stoïques dans une anxiété saisissante, non seulement dans les zones industrielles perpétuellement opprimées, mais aussi dans des villes plus saines et quotidiennes comme Swindon. Ville ferroviaire de l’époque victorienne à 116 km à l’ouest de Londres, Swindon s’est réinventée au fil des décennies, d’abord en tant que site pour les constructeurs automobiles et plus récemment en tant que centre de distribution pour des détaillants géants comme Amazon. Il est également devenu un indicateur politique, avec une histoire de vote pour le parti au pouvoir du jour.

En ce moment, l’ambiance autour de la ville est sombre.

“Je ne comprends pas”, a déclaré Dennis Azzopardi, 62 ans, qui travaille pour Royal Mail et fêtait l’anniversaire de sa femme avec elle dans un pub local. « Les compagnies pétrolières et gazières gagnent des milliards. Pourquoi rien de tout cela ne nous revient-il ?

Les Azzopardi ont déclaré qu’ils s’inquiétaient le plus pour leurs deux filles, 33 et 36 ans, qui ont chacune des hypothèques, qui, comme la plupart en Grande-Bretagne, ont des durées plus courtes que celles des États-Unis. Alors que les taux d’intérêt sur les prêts montent en flèche, l’une de leurs filles devra bientôt faire face à une forte augmentation de ses dépenses mensuelles.