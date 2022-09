Alors que la Grande-Bretagne attend un nouveau Premier ministre, sa crise du coût de la vie s’aggrave

Le camion de déménagement emportant les affaires du Premier ministre sortant Boris Johnson est déjà allé et venu du 10 Downing Street, et peu après midi lundi, le nom du nouvel occupant conservateur de la résidence londonienne – le troisième en seulement six ans – sera révélé.

Les changements de direction britanniques sont notoirement rapides.

D’ici tard mardi matin, la reine aura prêté serment soit à la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss, soit à l’ancien chancelier Rishi Sunak dans son domaine de Balmoral en Écosse. Quelques heures plus tard, le nouveau cabinet et l’équipe de direction du Premier ministre seront annoncés.

Mais celui qui l’emportera lors du vote électronique d’environ 180 000 membres du Parti conservateur héritera immédiatement d’une liste de choses à faire décourageante.

La Grande-Bretagne est confrontée à ce que certains chercheurs qualifient de sa pire crise économique depuis avant la Seconde Guerre mondiale, et la principale directive du nouveau Premier ministre sera d’amortir le coup.

Sunak et Truss sortent ensemble de la tribune alors qu’ils assistent aux hustings même à Londres mercredi. (Hannah McKay/Reuters)

Les factures d’énergie des ménages britanniques typiques – tirées à la hausse par le coût élevé du gaz naturel sur le marché international – ont déjà doublé depuis le printemps et pourraient tripler d’ici le début de 2023.

Certaines recherches suggèrent que jusqu’à 1,7 million de ménages britanniques pourraient ne pas être en mesure de payer leurs factures après la prochaine hausse des prix en octobre.

“Nous avons des coûts qui montent en flèche avec les factures d’énergie, avec les prix du carburant, la nourriture augmente”, a déclaré Elizabeth Ebhodaghe, membre du Parti conservateur, qui, à la fin du vote la semaine dernière, ne savait toujours pas qui elle soutiendrait.

“Je veux [the new leader] être honnête et transparente », a-t-elle déclaré, des qualités que de nombreux conservateurs – et plus largement les électeurs – estimaient absentes de Johnson.

Sunak et Truss ont passé l’été à faire leurs présentations lors d’une série de mini-réunions avec des membres du parti – des « hustings », comme les Britanniques appellent cette pratique.

Le dernier rassemblement de ce type a eu lieu plus tôt la semaine dernière à Wembley, dans le nord de Londres, et le vote électronique s’est terminé vendredi.

L’épouse de Sunak, Akshata Murty, à gauche, assiste à un événement de hustings à Londres mercredi. (Hannah McKay/Reuters)

“Nous ne sommes pas en grande forme pour le moment”, a déclaré le membre conservateur Christiaan Coetzee en dehors de l’événement. “Avec un peu de chance, [high energy prices] n’est qu’un bug.”

Aucun des deux candidats n’a été particulièrement précis sur la façon dont ils prévoient de naviguer dans la tourmente.

Le journal Times a rapporté vendredi que les entreprises au bord de la faillite pourraient bénéficier de milliards de livres de réductions d’impôts si Truss gagnait, mais la candidate elle-même n’a pas précisé comment le plan pourrait fonctionner.

“Je veillerai à ce que nous ne prenions pas d’argent aux contribuables pour le leur rendre ensuite sous forme de dons”, a déclaré Truss aux conservateurs qui se sont réunis à Wembley cette semaine.

Cela visait probablement à donner un coup à Sunak, qui a déclaré qu’il se tournerait plutôt vers un soutien direct, avec la possibilité d’un soulagement de 10 milliards de livres sterling (16 milliards de dollars canadiens), mais encore une fois, les détails sur la mise en œuvre étaient rares.

“Elle pense que sa réduction d’impôt va aider … ce qui n’est pas le cas. Nous allons, en tant que gouvernement conservateur, laisser des millions de personnes incroyablement vulnérables au risque d’un véritable dénuement”, a déclaré Sunak lors du même événement.

Des manifestants bloquent une rue à Canary Wharf à Londres lors d’une manifestation devant le siège d’Ofgem à la suite d’une annonce de plafonnement des prix de l’énergie le 26 août. (Maja Smiejkowska/Reuters)

Tout au long de la campagne estivale, les deux candidats ont tenté de se présenter comme le chef le plus en contact avec les valeurs conservatrices traditionnelles.

Sunak s’est engagé à embaucher plus d’agents frontaliers et à imposer des sanctions plus sévères aux personnes qui laissent des graffitis ou des détritus. Truss s’est engagé à augmenter les dépenses de défense – et peut-être même à supprimer les limites de vitesse sur les autoroutes britanniques.

Un Thatcher moderne ?

Sa campagne invite également fréquemment à des comparaisons avec la femme que de nombreux conservateurs considèrent comme l’une des plus grandes figures du XXe siècle.

“Liz Truss veut être considérée comme Margaret Thatcher”, a déclaré Joe Twyman, le chef de Deltapoll, qui enquête sur l’opinion publique britannique.

« Thatcher est considéré, à tort ou à raison, avec respect par les fidèles du parti. Truss vend un retour de ce genre de popularité, et aussi un retour à ce genre de monde – le rôle de la Grande-Bretagne dans le monde et le rôle du Parti conservateur en Grande-Bretagne. Revenir à cette époque est très attrayant pour de nombreux membres du Parti conservateur. »

Truss, une mère de deux enfants de 47 ans, éduquée à Oxford, a servi dans les cabinets des trois récents premiers ministres conservateurs : David Cameron, Theresa May et Johnson.

À l’âge de 12 ans, elle a déménagé avec ses parents dans la région de Vancouver et a passé un an à l’école primaire de Burnaby, une expérience qui elle a affirmé dans un tweet “a changé sa vision de la vie” – bien qu’elle n’ait jamais expliqué précisément comment.

Sunak, 42 ​​ans, a célébré ses racines immigrées en tant que fils d’Indiens nés en Afrique. Après avoir obtenu son diplôme de l’Université d’Oxford, il a décroché de gros emplois dans des banques d’investissement, telles que Goldman Sachs.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson examine les plans de la centrale nucléaire de Sizewell C lors de sa visite à la centrale nucléaire EDF de Sizewell B à Sizewell, en Angleterre, jeudi. (Chris Radburn/Reuters)

Il est également le député britannique le plus riche, selon la “liste des riches” du Sunday Times. Sa femme, Akashata Murty, est la fille d’un milliardaire indien.

Pendant une grande partie du mandat de Johnson en tant que Premier ministre, Sunak a été considéré comme l’héritier présomptif, jusqu’à ce que trop de scandales auto-infligés à Johnson le conduisent à démissionner de son poste de chancelier et à demander au Premier ministre de démissionner également.

La décision de Sunak a été considérée comme le coup mortel porté au leadership de Johnson.

REGARDER | Boris Johnson quitte son poste de Premier ministre britannique après des années de scandale :

Boris Johnson démissionne de son poste de Premier ministre après des années de scandale Devant une foule moqueuse, le Premier ministre britannique Boris Johnson a pris un ton provocateur en annonçant sa démission après une série de scandales tout au long de son mandat.

Après cela, les chances de Sunak de prendre lui-même le poste le plus élevé semblaient s’estomper.

“[Conservatives] voir Rishi Sunak comme un traître”, a déclaré le politologue Anand Menon du Kings College de Londres.

“Il se préparait pour sa campagne à la direction des mois avant la démission de Johnson. Je pense donc que cela a diminué sa popularité.”

Le but ultime, bien sûr, est que le nouveau chef remporte les prochaines élections générales, qui doivent être déclenchées avant janvier 2025. À l’heure actuelle, les chances d’une autre victoire des conservateurs ne semblent pas aussi longues qu’à tout autre moment au cours des 12 années du parti. en puissance.

Des camionnettes de déménagement sont vues à Downing Street à Londres le 15 août. (Maja Smiejkowska/Reuters)

Le parti travailliste, sous la direction de Keir Starmer, a toujours détenu une avance à deux chiffres et s’est engagé à geler les factures d’énergie des gens et à combler la différence en taxant les sociétés énergétiques et les Britanniques plus riches.

“Si après quelques mois, cette avance ne montre aucun signe de diminution, alors une fois de plus, des questions seront posées sur le chef conservateur et le Premier ministre”, a déclaré Twyman de Deltapoll.

Enfin, le nouveau chef aura du mal à sortir de l’ombre de Johnson, qui malgré le fait qu’il soit mis à l’écart par ses députés au Parlement reste populaire auprès de la base.

Dans la perspective des résultats de leadership de lundi, les médias britanniques ont diffusé des histoires sur un possible « retour » si le nouveau responsable tombait à plat.

Johnson a ajouté de la crédibilité aux rumeurs en refusant d’exclure explicitement une autre candidature au poste le plus élevé et n’a pas indiqué combien de temps il prévoyait de rester député.

“Ce que nous avons vu est une évolution de l’opinion”, a déclaré Twyman. “Beaucoup de gens, même s’ils pensent toujours qu’il était juste qu’il démissionne, en ce qui concerne ses remplaçants, ils n’ont définitivement pas réussi à convaincre.”

“En effet, lorsque vous demandez au public qui serait le meilleur Premier ministre parmi Rishi Sunak, Liz Truss ou Boris Johnson, c’est Boris Johnson qui l’emporte.”