ATLANTA (AP) – Les conséquences du second tour du Sénat géorgien sont bien connues: ils détermineront quel parti contrôle le Sénat au sein du nouveau Congrès.

Droite?

À long terme, oui, c’est le cas. Mais les circonstances des sièges de la Géorgie rendent le court terme un peu compliqué.

L’une des deux courses en Géorgie est une élection régulière pour un mandat de six ans. L’autre est une élection spéciale pour un mandat non expiré. Le moment du second tour du 5 janvier, deux jours après la convocation du nouveau Congrès et 15 jours avant l’investiture du président élu Joe Biden, complique encore les choses.

Cela signifie que les républicains disposeront d’une simple majorité de 51 sénateurs pour commencer le nouveau Congrès et potentiellement dans les premiers jours de la présidence de Biden, quels que soient les résultats de la Géorgie. Au moins, cela permettra à l’actuel chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, du Kentucky, d’ouvrir la session d’organisation du Sénat dans son poste familier – et influent -, tandis que les projecteurs politiques nationaux continuent de briller sur les responsables géorgiens qui gèrent une autre élection à enjeux élevés.

Voici comment ça fonctionne:

LE PAYSAGE

Un nouveau Congrès est élu tous les deux ans. Les élections de novembre ont garanti aux républicains au moins 50 sièges au Sénat pour le 117e Congrès, qui se réunit pour la première fois en janvier, conformément à la loi fédérale. Les démocrates ont remporté 48 sièges au Sénat. Les sièges de la Géorgie restent à gagner car aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue comme l’exige la loi de l’État. Les Sens. David Perdue et Kelly Loeffler, tous deux républicains, affronteront leurs adversaires démocrates respectifs, Jon Ossoff et Raphael Warnock.

Une victoire républicaine garderait le Sénat sous le contrôle du GOP tout au long du prochain Congrès (sauf vacance imprévue). Les démocrates ont besoin d’un balayage pour un Sénat 50-50, positionnant le vice-président élu Kamala Harris pour incliner la chambre aux démocrates avec le vote décisif. La bizarrerie qui affecte la majorité initiale du Sénat, cependant, est que Loeffler sera toujours un sénateur pour démarrer le nouveau Congrès, contrairement à Perdue. Cela donne un avantage de 51-48 pour les républicains jusqu’à ce que les vainqueurs de Géorgie prêtent serment.

L’histoire continue

DEUX SÉNATEURS, DIFFÉRENTES TERMES

Les 435 sièges de la Chambre sont sur les bulletins des élections générales à chaque cycle électoral fédéral, mais les 100 sièges du Sénat, dont les mandats sont de six ans, sont répartis en trois classes. Perdue a été élu dans la promotion 2014. Son mandat de six ans a commencé en janvier 2015 et prendra fin lorsque le Congrès actuel cédera la place au nouvel organe. Parce que cela se produit avant le second tour, Perdue sera techniquement un ancien sénateur à l’ouverture des urnes le 5 janvier.

Loeffler, alternativement, a été nommé au siège qui s’est ouvert lorsque le sénateur républicain Johnny Isakson a démissionné d’un mandat de six ans qui court jusqu’en janvier 2023. Son affrontement contre Warnock est pour le reste de ce mandat. Mais sa nomination du gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, reste en vigueur jusqu’à ce que le vainqueur de l’élection soit assermenté, il n’y aurait donc aucun poste vacant à ce siège à aucun moment.

DATES ET ACTIONS CLÉS

Le nouveau Congrès se réunit le 3 janvier, Loeffler étant toujours en fonction.

Le Congrès ratifiera l’élection de Biden et Harris le 6 janvier, mais les résultats de la Géorgie ne seront pas réglés d’ici là. Le second tour des élections devrait être proche, étant donné que Biden a remporté les votes électoraux de l’État par environ 12000 voix sur 5 millions, et avec un autre grand lot attendu de bulletins de vote absents, le décompte initial pourrait prendre plusieurs jours, comme il l’a fait en novembre. De plus, il y a une fenêtre de trois jours – se terminant le 8 janvier – pour que les fonctionnaires reçoivent les bulletins de vote à l’étranger et militaires et pour les électeurs qui ont voté provisoirement pour régler les questions sur leur éligibilité et faire compter leurs votes.

Les comtés de Géorgie ont jusqu’au 15 janvier pour certifier les résultats. Le secrétaire d’État, le républicain Brad Raffensperger, a jusqu’au 22 janvier – deux jours après l’inauguration de Biden – pour certifier les résultats à l’échelle de l’État. Le bureau de Raffensperger note que la loi ne l’oblige pas à attendre aussi longtemps si tout est en ordre, mais si novembre est une indication, il pourrait y avoir des combats ou des déménagements judiciaires de la part de responsables dans les 159 comtés de Géorgie qui nécessitent le calendrier maximum.

REJOINDRE LE SÉNAT

Le bureau du secrétaire du Sénat a confirmé que les candidats gagnants ne deviennent pas formellement sénateurs tant que la chambre n’a pas reçu «un certificat d’élection dûment exécuté de l’État» et qu’ils n’ont pas prêté serment. La loi géorgienne stipule que le gouverneur doit délivrer un certificat d’élection «immédiatement» après avoir reçu les totaux des votes certifiés de Raffensperger. Le porte-parole de Kemp, Cody Hall, a affirmé que son patron «suivrait la loi», tout comme il l’a fait en certifiant la liste d’électeurs présidentiels de Biden en novembre, alors que le président Donald Trump et ses alliés affirmaient à tort que Kemp pouvait bloquer ou annuler le résultat. Les recomptages en attente ou les contestations judiciaires non réglées ne prévalent pas sur un certificat d’élection officiel.

COMMENT CELA IMPORTE

En pratique, les scénarios concernent principalement ce que les démocrates ne peuvent pas faire plutôt que ce que les républicains feront. McConnell a défini son mandat de chef de la majorité de deux manières: en confirmant les juges et en bloquant les priorités législatives démocrates. Si les démocrates avaient obtenu une majorité absolue au Sénat lors des élections de novembre, ils auraient pu commencer à légiférer le 3 janvier et, avec la majorité de la Chambre démocrate, même voter sur certaines des priorités législatives de Biden. Ils auraient pu tenir des auditions sur les nominés du Cabinet de Biden, organisant des votes rapides après l’inauguration. Ils auraient pu régler tous les changements de règles – tels que la question de savoir s’il fallait abolir ou modifier la règle de l’obstruction systématique qui nécessite 60 voix pour adopter une législation majeure – avant que Biden ne prenne ses fonctions.

Dans l’état actuel des choses, le meilleur espoir des démocrates est qu’Ossoff et Warnock remportent des victoires et leur donnent un départ tardif en tant que majorité, probablement au plus tôt le 23 janvier. La Géorgie et après McConnell, au minimum, a une autre brève course en tant que chef de la majorité pour dicter ses conditions à Capitol Hill.