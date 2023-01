Alors que la France s’apprête à retarder la retraite, les travailleurs âgés sont dans une situation difficile

“La retraite est considérée comme sacrée”, a déclaré Luc Rouban, chercheur principal au Centre de recherche politique de SciencesPo à Paris. “Pour beaucoup, c’est comme atteindre le paradis.”

Mais l’affrontement a également jeté un éclairage inconfortable sur l’un des plus grands problèmes sous le radar en France : le sujet souvent tabou de la discrimination fondée sur l’âge dans un pays où des millions de demandeurs d’emploi âgés veulent travailler, mais se retrouvent exclus de sur le marché du travail avant d’atteindre l’âge officiel de la retraite.

Dans de récentes enquêtes d’Indeed France, le plus grand site d’emploi en ligne du pays, un quart des demandeurs d’emploi de plus de 55 ans ont déclaré que les employeurs leur avaient dit qu’ils étaient trop âgés pour être éligibles. Quatre employeurs sur 10 interrogés par Indeed ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de recruter des personnes de plus de 45 ans. Et un quart des entreprises ont reconnu qu’elles embaucheraient une personne plus jeune à un salaire inférieur à celui d’un candidat plus âgé.

“Malgré une expérience précieuse, les travailleurs âgés se retrouvent souvent rejetés par les recruteurs, qui ont certaines idées préconçues sur l’âge”, a déclaré Charles Chantala, directeur principal chez Indeed. Ceux-ci incluent des préoccupations concernant la santé et l’endurance, des exigences salariales proportionnelles à l’expérience, une formation aux dernières technologies et l’idée que les personnes plus proches de la retraite pourraient ne rester que quelques années.