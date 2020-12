Vilifié à gauche et méfié par d’anciens collègues de droite, M. Darmanin, qui est le ministre en charge de la police française, est devenu indispensable à M. Macron à l’heure où une majorité de Français réclament la loi, l’ordre et la dureté. face à ce que le président appelle «l’islamisme» après une vague d’attentats terroristes.

Cette semaine, le jeune M. Darmanin, 38 ans, est apparu en couverture du magazine Paris Match, un signe certain qu’il a transcendé la bulle politique parisienne et est entré dans la conscience publique. «Baptême par le feu» est le titre du magazine hebdomadaire largement lu, qui combine des nouvelles avec une large couverture des célébrités, à côté d’une photo posée du ministre à l’air réfléchi.

PARIS – Il a déclaré la guerre à l ‘«ennemi intérieur» islamiste et aux rayons halal des supermarchés. Il a lancé ce qu’il a décrit comme une opération «massive» contre 76 des mosquées de France et a cherché à criminaliser le tournage de policiers. Et il a annoncé qu’il «ne pouvait pas respirer» quand il entendait le terme «violence policière» – se moquant d’un cri contre la brutalité policière qui a pris naissance aux États-Unis et a résonné dans le monde entier.

«Pour Emmanuel Macron, il est sa garantie à droite», a déclaré Boris Vallaud, un socialiste de premier plan au Parlement français, faisant référence à M. Darmanin. «Il y a une demande de commande en ce moment. Sur tout le domaine des libertés publiques, de la religion, il laisse son ministre aller de l’avant – jusqu’au jour où il tire la laisse.

Jusqu’à présent, la laisse n’a pas été sérieusement tirée.

Dans le pugnace et ambitieux M. Darmanin, M. Macron a trouvé une confluence idéale de l’homme et du moment politique, agissant en réponse au virage brutal de la France vers la droite. Des jihadistes indépendants ont assassiné des citoyens français; M. Darmanin est là pour fouiller et interroger les musulmans soupçonnés d’extrémisme. La police est accusée de brutalité et de racisme dans une série d’incidents violents; M. Darmanin est là pour les défendre et insiste sur le fait qu’ils n’ont besoin que d’un meilleur équipement et de meilleures conditions de travail.