Alors que la France est aux prises avec l’héritage de Napoléon, l’ombre de l’empereur s’attarde sur le présent

Partout où vous regardez, nous habitons un monde que, d’une certaine manière, Napoléon a contribué à léguer. Il «est presque synonyme de la propagation de l’État bureaucratique moderne, non seulement des institutions elles-mêmes, mais de la vision moderne qui les accompagne: méritocratie, droits de propriété libéraux, service public et égalité devant la loi», Everett Rummage, créateur de « Podcast The Age of Napoleon ”, a déclaré Today’s WorldView.