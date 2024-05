Alors que la foule pleure le président iranien Raïssi, d’autres célèbrent à huis clos

Des milliers de personnes se sont rassemblées mercredi dans la capitale iranienne pour pleurer la mort soudaine du président Ebrahim Raïssi. Mais derrière des portes closes, certains Iraniens célébraient tranquillement sa disparition, affirmant que le religieux pur et dur et figure fidèle du régime symbolisait les pires éléments de la direction islamique du pays.

La carrière de Raïssi – en tant que procureur, juge en chef et plus tard président – ​​a été définie autant par l’instabilité que par les tactiques dures qu’il a utilisées pour protéger la république islamique. Il a présidé des décennies de répression en tant que haut responsable du système judiciaire iranien et a été président lorsque les forces de sécurité ont brutalement réprimé les manifestations antigouvernementales en 2022 et 2023.