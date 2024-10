Alors que la force de l’ONU lutte pour maintenir la paix dans le sud du Liban, certains se demandent si elle devrait être là

Alors que le lieutenant-colonel Jordan Hertzberg regarde la fumée noire s’élever au-delà d’une crête quelques instants après les tirs d’artillerie israélienne sur le sud du Liban, il déclare à CBC News qu’il pense que l’offensive israélienne aurait pu être évitée si les soldats de maintien de la paix de l’ONU stationnés le long de la frontière de 120 kilomètres avaient fait leur travail. .

« S’ils avaient appliqué le mandat, nous n’aurions pas de guerre aujourd’hui », a déclaré Hertzberg, originaire de Montréal.

« Quand on trouve des bases, des bases du Hezbollah, à 50 mètres et 75 mètres d’une base de l’ONU, quelle est votre observation ? Il faut être aveugle et sourd pour ne pas s’en rendre compte. »

Lorsqu’Israël et le Hezbollah ont mis fin à leur guerre en 2006 en acceptant un cessez-le-feu proposé par l’ONU, la résolution prévoyait l’élargissement de la force de maintien de la paix de l’ONU déjà stationnée dans le sud du Liban depuis des décennies.

Mais alors que la guerre a repris, la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), forte de plus de 10 000 hommes, a non seulement été incapable d’apaiser le conflit, mais s’est également retrouvée au milieu de celui-ci. Les soldats de la paix sont attaqués par Israël, qui les accuse de simplement gêner.

Le mandat de la FINUL est d’aider à faire respecter Résolution 1701 de l’ONU qui a été adoptée en 2006. Cela implique d’aider les forces armées libanaises à nettoyer la zone au sud du fleuve Litani au Liban de « tout personnel armé, biens et armes ». Cette zone se situe à environ 30 kilomètres au sud de la Ligne bleue, fixée par l’ONU en 2000 pour confirmer le retrait des forces israéliennes.

Mais la FINUL affirme que sans la coopération du gouvernement libanais ou de ses forces armées, il est difficile de remplir ce mandat. Pendant ce temps, d’autres ont critiqué les efforts de la FINUL et certains observateurs se demandent si elle joue ou peut jouer un quelconque rôle de maintien de la paix dans la région et si son mandat devrait être renouvelé.

L’armée israélienne affirme avoir trouvé des réserves de munitions et de roquettes, ainsi que des bunkers creusés dans le sol à proximité de l’endroit où est stationnée la FINUL.

Lors d’un voyage jeudi dans la zone frontalière du nord-ouest d’Israël, Hertzberg a accusé la mission de maintien de la paix de l’ONU de fermer les yeux, ce qui a permis au Hezabollah de s’implanter profondément dans le sud du Liban et de lancer des roquettes sur le nord d’Israël partout dans le monde. l’année écoulée.

REGARDER | Un officier de Tsahal affirme que les troupes de l’ONU au Liban n’ont pas réussi à contrôler le Hezbollah : Un officier de Tsahal affirme que les troupes de l’ONU au Liban ne parviennent pas à contrôler le Hezbollah Le lieutenant-colonel Jordan Hertzberg des Forces de défense israéliennes a déclaré dans une interview avec Briar Stewart de CBC que les forces israéliennes avaient trouvé des fortifications, des missiles et des obus du Hezbollah « sous le nez » des soldats de maintien de la paix de l’ONU basés près de la frontière libano-israélienne dont le mandat est de soutenir l’armée libanaise dans la sécurisation de la région frontalière.

« La FINUL s’est révélée inefficace dans l’accomplissement de sa mission depuis des décennies et, en l’absence de changements significatifs, il y a peu d’espoir qu’elle puisse jouer un rôle pertinent dans la sécurisation de la frontière israélo-libanaise », a-t-il ajouté. lire une analyse récente par le Washington Institute for Near East Policy.

« Si la force continue de ne pas fonctionner correctement, Washington devrait une fois de plus sérieusement envisager de mettre son veto à son mandat, de mettre fin au déploiement et de recommencer. »

L’analyse accuse le gouvernement et les forces armées libanaises de collaborer avec le Hezbollah tout en obstruant l’accès de la FINUL aux zones qu’ils souhaitent inspecter. L’analyse accuse également la FINUL elle-même, affirmant qu’elle « hésite souvent à surveiller efficacement les zones qui pourraient générer des tensions » et « tire des coups dans ses rapports ».

Le Premier ministre israélien exhorte la FINUL à « se mettre hors de danger »

La FINUL a accusé Israël de cibler à plusieurs reprises ses positions, une accusation que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a démentie.

Plus tôt ce mois-ci, il a réitéré son appel à la FINUL pour qu’elle se retire des zones de combat et a déclaré que l’armée faisait tout son possible pour éviter de nuire au personnel de maintien de la paix lors des frappes contre les combattants du Hezbollah.

« Mais la meilleure façon d’assurer la sécurité du personnel de la FINUL est que la FINUL réponde à la demande d’Israël et se mette temporairement hors de danger. »

Il a également accusé la force de l’ONU de « fournir un bouclier humain » au Hezbollah.

REGARDER | Les combats se poursuivent le long de la frontière israélo-libanaise : Les combats se poursuivent le long de la frontière israélo-libanaise Les responsables américains continuent d’appeler à l’arrêt des combats entre Israël et les groupes militants du Hamas et du Hezbollah, mais de lourdes frappes aériennes israéliennes se poursuivent dans le sud du Liban. La mission de maintien de la paix des Nations Unies au Liban, connue sous le nom de FINUL, a déclaré la semaine dernière qu’elle avait fait l’objet de plusieurs attaques « délibérées » de la part des forces israéliennes et que les efforts visant à aider les civils dans les villages de la zone de guerre étaient entravés par les bombardements israéliens.



Écrire dans le Wall Street JournalEugene Kontorovich, professeur à la faculté de droit Scalia de l’université George Mason et chercheur au Kohelet Policy Forum, basé à Jérusalem, a déclaré qu’il ne pensait pas qu’ils servent un objectif utile.

Et lorsque son mandat actuel expirera en août 2025, il affirme qu’il n’y a aucune base rationnelle pour l’autoriser à nouveau, ce qui permettrait aux États-Unis d’économiser l’argent qu’ils contribuent à soutenir le budget annuel de 550 millions de dollars de la FINUL.

« Ce n’est pas une surprise qu’ils échouent », a-t-il déclaré à CBC News lors d’une entrevue. « Mais malgré leur échec, ils continuent d’être réautorisés. Leur échec est considéré comme quelque chose qui devrait être récompensé et considéré comme indispensable, même s’ils n’ont pas fait leur travail. »

Pourtant, certains observateurs, qui ont également critiqué la FINUL, voient toujours un rôle à jouer pour la mission de maintien de la paix dans la région.

« Je pense que la FINUL n’a pas été très efficace selon des critères objectifs », a déclaré Mukesh Kapila, ancien responsable de l’ONU et actuel professeur émérite de santé mondiale et d’affaires humanitaires à l’Université de Manchester.

Kapila a également déclaré que certains Israéliens ne considèrent pas les soldats de maintien de la paix comme neutres ou impartiaux parce que certains des pays participants entretiennent des relations hostiles avec Israël. Mais il continue de dire que les soldats de maintien de la paix devraient rester.

« Quand la guerre se terminera, il faudra ramasser les morceaux, il faudra avoir une certaine forme de force de maintien de la paix », a-t-il déclaré. « Et il est beaucoup plus facile de s’appuyer sur une force de maintien de la paix qui existe plutôt que de tout recommencer.

Des membres de la FINUL se tiennent sur un point d’observation le long de la Ligne bleue de l’ONU, à la frontière entre le Liban et Israël, près de la ville de Marwahin, au sud du Liban, le 12 octobre 2023. Bien que certains observateurs internationaux aient critiqué la FINUL, ils voient toujours une place pour la mission de maintien de la paix dans la région. (Christina Assi/AFP/Getty Images)

La résolution de l’ONU n’a pas réussi à mettre fin au conflit

Même si la résolution 1701 de l’ONU a mis fin à la guerre entre Israël et le Hezbollah, le conflit entre les deux demeure.

Le Hezbollah est toujours présent dans la zone, avec désormais un arsenal élargi que les experts estiment à au moins 130 000 roquettes.

« [Hezbollah] a considérablement étendu ses capacités dans le sud », a déclaré Assaf Orion, général de brigade israélien à la retraite et stratège de la défense, co-auteur du rapport sur la FINUL pour le Washington Institute for Near East Policy.

« Ces armes qui tirent sur Israël depuis le sud du Liban n’auraient jamais dû être là. »

REGARDER | La France et l’Italie condamnent les attaques israéliennes contre les soldats de maintien de la paix de l’ONU au Liban : La France et l’Italie condamnent les attaques israéliennes contre les casques bleus de l’ONU au Liban Deux soldats de la paix indonésiens ont été blessés vendredi après deux explosions près d’une tour de guet dans le sud du Liban, a indiqué la FINUL. Cela fait suite à deux blessures antérieures de soldats de la paix après que des soldats israéliens ont tiré sur des positions de l’ONU mercredi et jeudi. La France, l’Italie et le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, ont condamné ces attaques. L’armée israélienne a déclaré qu’elle procédait à une évaluation de l’incident.



Le mois dernier, quelques jours après qu’Israël aurait lancé son attaque contre les téléavertisseurs appartenant au Hezbollah, le Premier ministre libanais par intérim Najib Mikati a déclaré que le gouvernement était prêt à mettre en œuvre la résolution et à envoyer une force militaire libanaise renforcée qui « mènera à bien sa mission ». fonctions », en coordination avec les forces de maintien de la paix de l’ONU.

Vanessa Newby, professeure adjointe à l’Université de Leyde et experte régionale en matière de maintien de la paix au sud du Liban, a déclaré que l’un des problèmes était qu’une grande partie de la population chiite soutenait le Hezbollah, ce qui rendait difficile pour une force internationale de tenter d’imposer une telle résolution.

Des partisans du Hezbollah se tiennent mercredi sur les décombres d’un bâtiment touché par les frappes aériennes israéliennes, brandissant une banderole en arabe sur laquelle on peut lire : « Malgré les déplacements, nous serons victorieux », à Tyr, au sud du Liban, mercredi. Le soutien apporté au groupe militant au sein de la population chiite du Liban a rendu difficile aux soldats de maintien de la paix de remplir leur mandat, selon les observateurs. (Mohammed Zaatari/Associated Press)

Sans les ressources des forces armées libanaises ou du gouvernement libanais pour le soutenir, « comment une force internationale peut-elle réellement atteindre cet objectif », a demandé Newby.

« Je ne veux pas chanter les louanges de la FINUL, mais je pense qu’on leur reproche vraiment tout ce qu’ils ne contrôlent pas réellement. »

La FINUL relie Tsahal et l’armée libanaise

Kandice Ardiel, porte-parole adjointe de la FINUL, a déclaré à CBC News qu’elle avait signalé des activités suspectes, notamment des tunnels en construction près de la frontière, au Conseil de sécurité de l’ONU et au gouvernement libanais ces dernières années.

« Nous besoin de la facilitation de l’armée libanaise. Cela n’a pas été possible dans ces cas-là », a-t-elle déclaré lors d’un entretien Zoom depuis Beyrouth. « Nous n’avons donc pas pu enquêter sur certains de ces endroits suspects que nous avions vus et sur lesquels nous avions voulu enquêter. »

Des soldats de l’armée libanaise se tiennent derrière une clôture de barbelés délimitant la Ligne bleue tracée par l’ONU le long de la frontière près du village de Kfar Shuba, dans le sud du Liban, en juin 2023. Le gouvernement libanais a annoncé qu’il déploierait des soldats pour mettre fin à la présence du Hezbollah dans le sud du Liban. (Mahmoud Zayyat/AFP/Getty Images)

Ardiel, qui a grandi en Ontario, a déclaré que la FINUL n’avait pas été invitée à « désarmer le Hezbollah » ou à « repousser par la force certaines des incursions israéliennes ».

Au lieu de cela, elle affirme que leur rôle est d’aider les parties à mettre en œuvre la résolution 1701 de l’ONU.

Newby affirme que le rôle le plus important de la FINUL a été de braquer les projecteurs sur la région et, en fin de compte, d’empêcher des explosions de violence accidentelles qui auraient pu conduire à une nouvelle confrontation entre le Hezbollah et Tsahal.

Elle dit qu’ils ont réussi à créer un environnement plus stable en établissant une relation entre Tsahal et les forces armées libanaises à travers une série de réunions appelées réunions tripartites.

Lors de ces réunions, les deux négocient des accords de microsécurité le long de la Ligne bleue. Newby affirme que cela a permis d’éviter tout incident potentiel ou toute fusillade contre des personnes qui pourraient traverser par inadvertance.

« Cela réduit l’incertitude, réduit les escalades que l’on rencontre parfois », a-t-elle déclaré.