Alors que la fiancée de Jeff Bezos, Lauren Sanchez, emmène son coiffeur lors d’une croisière sur leur voilier Koru de 500 millions de dollars, son humble ex-femme, MacKenzie Scott, a élevé leurs quatre enfants sans nounou et les a transportés dans une mini-fourgonnette Honda de 23 000 $ malgré le fait qu’Amazon soit valant des milliards.

Mackenzie Scott, 54 ans, est connue pour beaucoup de choses, étant l’ex-épouse du cofondateur d’Amazon Jeff Bezos, philanthrope (un rôle qui découle en partie de son divorce), auteur et mère de quatre enfants, dont trois fils et une fille adoptive de Chine. Mais il y a encore une chose qu’elle est : une personne minutieuse. Quoi qu’elle entreprenne, Mackenzie se donne à 100 %, qu’il s’agisse de sa carrière, de sa philanthropie (ayant fait don de 17,3 milliards de dollars à plus de 2 300 organisations à but non lucratif) ou de son rôle de mère. Peut-être que son rôle parental n’est pas aussi largement discuté parce que cela n’implique pas ses milliards, 34,6 milliards de dollarspour être exact, grâce à sa participation de 4 % dans Amazon. Scott, qui a joué un rôle clé dans le développement précoce d’Amazon aux côtés de Bezos, a contribué à tout, depuis le nom et le plan d’affaires de l’entreprise jusqu’à la gestion des comptes et l’expédition des premières commandes.



Mais lorsque son premier enfant, Preston, est né en 2000, alors que la capitalisation boursière d’Amazon avoisinait les 5,55 milliards de dollars, Mackenzie a choisi de se consacrer à la maternité, une décision qu’elle a poursuivie avec ses deux autres enfants. Mais l’écriture était sa première passion. Bien avant de devenir mère, Scott a écrit son premier livre à l’âge de six ans, un manuscrit de 142 pages intitulé « The Book Worm », dont elle se souvient encore très bien, même s’il a été tragiquement perdu dans une inondation. Approfondissons les chapitres non écrits de la vie de Mackenzie Scott, où son influence va au-delà de sa fortune et de sa philanthropie.

Une maman active

On pourrait s’attendre à ce que le couple derrière un empire d’un milliard de dollars s’appuie sur des nounous, mais ce n’était pas la manière de faire de MacKenzie. Fidèle à ses valeurs, elle n’a pas laissé leur richesse influencer son style parental. Scott et Bezos se sont engagés à être des parents pragmatiques et disponibles qui se sont même lancés dans l’enseignement à la maison malgré leurs horaires chargés. « Nous avons essayé toutes sortes de choses », a-t-elle partagé avec Vogue. « Y compris les voyages hors saison, les expériences culinaires, l’incubation de poulets, les cours de mandarin, le programme de mathématiques de Singapour et de nombreux clubs et sports avec d’autres enfants du quartier. »

Il n’y avait pas de flotte de voitures de luxe pour la course à l’école, alors MacKenzie conduisait elle-même les enfants dans sa mini-fourgonnette Honda, l’ultime maman-mobile. « MacKenzie a une idée très claire d’elle-même, et cela n’allait jamais changer selon qu’elle était riche ou pauvre », a déclaré Danny Hillis, un ami de longue date. « Ils pensaient que ce serait une erreur d’élever des enfants isolés par leur richesse. »

D’un autre côté, la fiancée de Bezos, Lauren Sanchez, incarne le glamour et la richesse, naviguant avec un entourage à bord du colossal mégayacht Koru de 500 millions de dollars. Le chef-d’œuvre d’Oceanco de 416 pieds est dans l’ombre d’un yacht de soutien Abeona de 75 millions de dollars rempli d’annexes, de jouets et, surtout, de l’hélicoptère de Sanchez.

Au sein de Koru, le pilote d’hélicoptère vit comme un roi, avec une robe blanche personnalisée et une garde-robe de créateur d’une valeur de plus de 250 000 $ remplie de trésors Hermès, Chanel et Gucci. Elle emmène même la coiffeuse new-yorkaise Olivia Halpin et le célèbre maquilleur Buster Knight en Méditerranée chaque fois qu’elle souhaite une retouche.

La maternité avant les manuscrits-

MacKenzie Scott a commencé à écrire son premier roman, The Testing of Luther Albright, près d’une décennie avant de le publier en 2005 (le livre a également remporté un American Book Award en 2006). Tout en équilibrant les exigences d’aider Bezos à lancer Amazon, d’élever sa famille et de déménager à l’autre bout du pays, ses écrits sont passés au second plan.

Même son deuxième livre, Traps, a pris plus de dix ans. Fille d’un planificateur financier et d’une femme au foyer, Scott n’a jamais regretté d’avoir donné la priorité à ses enfants et savait exactement comment elle voulait élever ses quatre enfants.

Un système de soutien appelé Jeff Bezos-

MacKenzie Scott, autrefois une jeune fille timide et livresque qui passait des heures à créer des histoires, a mis sa carrière d’écrivain entre parenthèses pour se concentrer sur l’éducation de ses enfants. Scott a dit un jour : « L’écriture est un métier tellement ‘simulé’. Personne ne compte sur vous du tout. Vous ne pouvez pas « prétendre » être un avocat ou un enseignant. Il faut beaucoup de courage pour continuer. Les enfants, quant à eux, ont un besoin urgent de soins. Après le troisième enfant, je savais que je ne pouvais pas être le genre de parent que je voulais être et continuer à écrire. Ces années étaient tout simplement trop chargées.

Cependant, pour l’aider à trouver du temps pour écrire, Bezos a loué un appartement d’une chambre près de la maison familiale, offrant à Scott un sanctuaire paisible pour mettre ses pensées sur la page jusqu’à la fin de la journée d’école et que la maternité reprenne le dessus. Au début, Bezos et sa famille vivaient dans une maison d’un seul étage comportant trois chambres lorsqu’il a commencé à vendre des livres en ligne depuis son garage. Cette modeste maison de Bellevue était vendue avec un loyer de 890 $ par mois et a également servi à la fois d’espace de vie et de premier siège social d’Amazon, où Bezos a lancé l’entreprise depuis le garage. Relativement parlant, il a probablement déboursé entre 300 et 400 dollars pour l’appartement en location où MacKenzie Scott travaillait sur ses écrits.

Scott est devenue presque synonyme de ses dons de plusieurs millions de dollars, mais un aperçu de son passé révèle sa simplicité, son contentement et ses valeurs fortes. Même si son aîné a presque 24 ans, on sait peu de choses sur ses enfants, qui ont été délibérément tenus à l’écart des projecteurs. Le monde s’interroge encore sur les noms de ses deux autres fils et de sa fille, des détails qui restent un mystère.