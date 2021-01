Avec l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, les clubs de Premier League ont la possibilité de renforcer leurs effectifs pour la seconde moitié de la saison. Mais les attentes élevées des nouvelles recrues ne se reflètent pas toujours dans leurs performances sur le terrain, comme le montrent les difficultés de ces signatures estivales très médiatisées:

GARETH BALE (TOTTENHAM)

Le retour à Tottenham était censé être la chance pour Bale de revitaliser une carrière qui a bloqué au Real Madrid alors même que l’attaquant remportait tous les titres majeurs. Toujours seulement 31 ans mais sujet aux licenciements pour blessures, Bale n’a pas été en mesure de trouver une course cohérente dans une équipe pour laquelle il a joué avant de sécuriser le transfert à Madrid en 2013. Maintenant, la menace offensive vient le plus souvent de Harry Kane et Son Heung-min. L’annonce de Tottenham cette semaine que Bale fait face à quelques semaines en raison d’un problème de mollet n’est pas le coup dur pour le club qu’il aurait pu paraître. Il n’a fait qu’un seul départ en Premier League depuis son retour à Tottenham avec un prêt d’une saison en septembre, Jose Mourinho le déployant généralement en Ligue Europa lorsque les joueurs clés peuvent être reposés de la formation de départ. L’instinct de but est toujours là, mais ses seuls buts jusqu’à présent du jeu ouvert ont été une paire de têtes. Il devra prouver sa forme physique et sa forme dans la seconde moitié de la saison pour obtenir un séjour plus long au club du nord de Londres.

KAI HAVERTZ (CHELSEA)

Havertz est arrivé en tant que nouvelle sensation du football allemand, mais l’attaquant de 21 ans a du mal à justifier son prix de 92 millions de dollars. Alors que l’intensité du match anglais pourrait être un pas en avant par rapport à ce qu’il a vécu en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen, Havertz pourrait également être le joueur qui souffre le plus de la vaste refonte de l’intersaison de Chelsea qui a laissé le manager Frank Lampard à la recherche de ses meilleures combinaisons et tactiques. approche. En effet, Mason Mount, un compatriote de 21 ans dont les chances en équipe première semblaient avoir diminué suite à l’arrivée de Havertz et d’autres attaquants, semble être l’option préférée de Lampard en milieu offensif central, devant Havertz. Lampard appelle à la patience avec Havertz, en particulier avec le joueur ayant été durement touché par les effets du coronavirus après l’avoir contractée en novembre. À long terme, je n’ai aucune inquiétude, a déclaré Lampard à propos de Havertz. En fait, je pense tout à fait le contraire qu’il va être un joueur énorme pour ce club de football.

DONNY VAN DE BEEK (MAN UNITED)

Van de Beek était le principal achat hors saison de United à 46 millions de dollars et le milieu de terrain central a semblé une signature étrange à l’époque non pas à cause du prix ou des doutes sur ses capacités, mais à cause des options de l’équipe déjà à sa place. Avec Bruno Fernandes le n ° 10 de premier choix, Paul Pogba capable de jouer dans différentes positions de milieu de terrain et les goûts de Scott McTominay et Fred remplissant les critères d’un milieu de terrain box-to-box, ça allait toujours être difficile pour Van de Beek pour s’établir dans l’équipe. Il n’a commencé que deux fois en Premier League et dans l’un de ces matchs, à West Ham, il n’a duré que 45 minutes et est principalement venu en tant que remplaçant tardif, comme à ses débuts lorsqu’il a marqué un but de consolation contre Crystal Palace. Cela reste son seul objectif pour United. Il a marqué plus de buts (2) et part (4) pour les Pays-Bas au cours de cette période.

RHIAN BREWSTER (SHEFFIELD UNITED)

Brewster a été décrit par le manager de Sheffield United, Chris Wilder, comme l’une des propriétés les plus en vogue du pays lorsqu’il a rejoint le club pour un montant record de plus de 30 millions de dollars en octobre. Agé de 20 ans et penché pour de grandes choses à Liverpool, l’attaquant anglais des moins de 21 ans a tenté d’obtenir un temps de jeu régulier, mais il a été dans et hors de l’alignement de Wilders malgré que l’équipe ait été coupée à la dérive à la dernière place et le plus bas buteur de la Ligue. Brewster n’a pas non plus marqué ni même semblé menaçant devant le but. On peut se demander si Sheffield United est la meilleure équipe pour Brewster. C’est une équipe dynamique et bien entraînée dont les attaquants ont généralement été physiques et altruistes. Brewster est plus un joueur instinctif, un pur buteur qui termine les occasions plutôt que de s’impliquer dans la construction. Et la confiance ne peut pas être élevée étant donné que United a réalisé l’un des pires départs jamais réalisés par une équipe de haut niveau.

WILLIAN (ARSENAL)

Après avoir marqué en moyenne sept buts par saison au cours de ses six ans à Chelsea, Willian n’a pas encore reproduit cette forme à travers Londres à Arsenal. Le Brésilien n’a pas marqué un seul but. Alors que l’ailier de 32 ans a trois passes décisives, deux sont survenus lors de la victoire de la journée d’ouverture des Arsenaux à Fulham en septembre. Mais il est toujours en train d’être lancé par Mikel Arteta. Les luttes de Willian reflètent toute l’équipe qu’il a rejoint. Le club du nord de Londres, qui a remporté la ligue pour la dernière fois en 2004, est 13e au classement des 20 équipes.