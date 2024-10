Alors que la FEMA se prépare à l’ouragan Milton, elle lutte contre les rumeurs concernant le rétablissement d’Hélène

WASHINGTON– Les rumeurs autour de l’ouragan Hélène sont nombreuses. Il y a de fausses allégations que les personnes bénéficiant de l’aide fédérale pourraient voir leurs terres saisies. Ou que 750 $, c’est le maximum qu’ils pourront jamais obtenir pour reconstruire. Ou que le directeur de l’agence, au sol depuis le début de la tempête, a été tabassé et hospitalisé.

En tant qu’agence américaine chargée de répondre aux catastrophes, le Agence fédérale de gestion des urgences lutte contre la désinformation depuis qu’Helene a percuté la Floride il y a près de deux semaines et provoqué de nombreuses destructions alors qu’elle se dirigeait vers le nord. Les fausses allégations sont alimenté par l’ancien président Donald Trump et d’autres juste avant l’élection présidentielle, et arrivent alors que l’agence se prépare à répondre à une deuxième catastrophe majeure : Ouragan Milton devrait frapper la Floride mercredi.

Deanne Criswell, administratrice de la FEMA a déclaré aux journalistes mardi qu’elle n’avait jamais vu le problème de la désinformation aussi grave qu’avec Helene, qui a frappé durement en Caroline du Nord, un État clé pour remporter les élections.

« C’est absolument le pire que j’ai jamais vu », a déclaré Criswell, indemne.

Elle a déclaré que les rumeurs en ligne sont démoralisantes pour le personnel ou les bénévoles qui ont laissé leur famille derrière eux pour se déployer dans une zone sinistrée. Et elle a ajouté qu’il existe un risque réel que les résidents locaux entendent ces rumeurs et aient trop peur pour demander l’aide à laquelle ils ont droit.

Drew Reisinger, un registraire démocrate des actes du comté de Buncombe, en Caroline du Nord, a déclaré qu’une partie du problème réside dans le fait que les régions touchées ont été en grande partie sans moyen de communicationafin que les voix extérieures aient plus de facilité à définir le récit.

« Il est presque plus facile de laisser la désinformation se produire lorsque toutes nos lignes téléphoniques et Internet sont en panne depuis tant de jours que nous ne pouvons pas les réfuter », a-t-il déclaré.

Pendant des jours après l’attaque d’Hélène, son bureau a effectué des contrôles de santé lorsque des parents ou des amis lui ont fait savoir qu’ils n’avaient pas pu entrer en contact avec les gens de la région. La grande majorité des gens allaient bien. Mais à un moment donné, son bureau a déclaré avoir effectué 15 000 contrôles de santé, ce qui a été interprété à tort comme signifiant que 15 000 personnes étaient portées disparues.

Il a repoussé les suggestions selon lesquelles les secours n’arrivaient pas jusqu’aux populations.

« Même dans mon bureau et au bureau des actes enregistrés, nous emportons tellement de choses à chaque cri, et nous constatons qu’il y a déjà tellement de nourriture et d’eau dans chaque église baptiste locale… au Elks Club et au refuge pour sans-abri », a-t-il déclaré.

Le représentant américain Chuck Edwards, un républicain de Caroline du Nord, a publié mardi une déclaration démystifiant les « rumeurs scandaleuses » selon lesquelles la FEMA empêcherait les camions d’apporter des fournitures, abandonnant les efforts de sauvetage pour détruire au bulldozer. la ville de montagne de Chimney Rockest à court d’argent et plus encore. La FEMA a également créer un site Web démystifier les théories du complot.

Mais d’autres se sont demandé où était allée la FEMA et d’autres aides. Pete Loftin et Crystal Pierce Clontz parlaient lundi devant un centre de dons installé à Sunny View, en Caroline du Nord. Ils ont comparé leurs notes sur le nombre de barres qu’ils avaient pu obtenir sur leur téléphone portable – pas beaucoup. Loftin avait passé deux jours à essayer de se frayer un chemin pour sortir de son allée endommagée, mais il ne savait même pas comment il pourrait demander l’aide de la FEMA.

« Nous nous rassemblons tous et nous nous débrouillons seuls », a-t-il déclaré.

La FEMA a déclaré mardi que aide fédérale aux survivants d’Hélènequi a tué 236 personnes dans six Étatsa atteint 286 millions de dollars. Elle a également envoyé environ un demi-million de bâches, 210 générateurs, plus de 16 millions de repas et d’autres fournitures aux régions touchées.

Ce n’est pas la première fois que des rumeurs se multiplient à la suite d’une catastrophe, même si les experts affirment que les médias sociaux ont amplifié le phénomène. Criswell a déclaré qu’ils avaient rencontré des problèmes similaires en 2023 après un énorme incendie de forêt à Maui.

Durant Helene, de fausses affirmations ont circulé selon lesquelles les résidents ne recevraient que 750 $ de la FEMA et rien de plus. Ce montant fait spécifiquement référence aux paiements uniques que les gens peuvent recevoir pour des besoins immédiats comme l’achat de médicaments ou d’aliments pour bébés. Les gens peuvent également demander une foule d’autres types d’aide, comme de l’argent pour le loyer pendant qu’ils sont déplacés ou de l’argent pour stocker leurs biens pendant qu’ils réparent leur maison.

L’agence a également été faussement accusée d’avoir confisqué les dons destinés à Hélène et de les avoir détournés fournitures en Ukraine. Ce sont des fonds distincts distribués par le Congrès.

L’Institut pour le dialogue stratégique a retracé la désinformation et la mésinformation qui ont circulé dans le sillage d’Hélène. Le groupe de réflexion basé à Londres qui suit la haine, la désinformation et l’extrémisme en ligne a déclaré avoir trouvé 33 publications sur la plateforme X contenant des affirmations déjà démystifiées par la FEMA ou d’autres et qui avaient généré 160 millions de vues lundi.

Après une catastrophe, il y a généralement une période pendant laquelle les habitants travaillent ensemble pour creuser et fournir des fournitures aux étrangers et aux amis, a déclaré Jeannette Sutton, professeure adjointe à l’Université d’Albany qui étudie la meilleure façon de communiquer avec les gens lors d’une catastrophe.

Mais à un moment donné, il y a souvent une transition où cet altruisme est remplacé par un sentiment de compétition pour les ressources. Elle s’inquiète des conséquences que pourrait avoir la désinformation pour pousser les communautés à entrer encore plus rapidement en compétition.

« Vous pouvez imaginer que si des gens commençaient à venir de l’extérieur pour attiser les choses, cela pourrait aider à pousser les gens dans cet environnement plus corrosif », a-t-elle déclaré.

Tout arrive comme La FEMA se prépare à l’ouragan Miltonqui est réglé sur a frappé la région de Tampa en Floride Mercredi. Les responsables de l’agence ont répété à plusieurs reprises qu’ils pouvaient répondre à plusieurs catastrophes à la fois – un message que Criswell a martelé mardi.

« La FEMA a déjà fait cela. Nous gérons des incidents complexes. Nous avons géré plusieurs incidents complexes », a-t-elle déclaré.

Craig Fugate, qui était administrateur de la FEMA sous l’administration Obama et avant cela directeur de la gestion des urgences de Floride, a renforcé ce message.

Il a déclaré que l’agence a toujours été conçue pour être capable de répondre à deux catastrophes majeures à tout moment ainsi qu’à un certain nombre de catastrophes de taille moyenne à petite. Ils disposent de plusieurs niveaux de personnel qui peuvent être déployés, allant des réservistes appelés pour intervenir en cas de catastrophe au personnel du quartier général qui accepte lorsqu’ils sont embauchés pour se déployer selon les besoins.

L’agence peut retirer le personnel travaillant sur la reprise après sinistre à long terme pour se concentrer sur ce qui est nécessaire immédiatement – ​​comme la réponse de Milton – et peut se retirer d’autres parties du département de la sécurité intérieure si nécessaire, a déclaré Fugate.

Criswell a déclaré que l’agence disposait actuellement de suffisamment d’argent pour répondre à la fois à Hélène et à Milton. Mais elle a fait part de ses inquiétudes quant au fait que l’agence pourrait rencontrer des problèmes vers décembre ou janvier si elle n’obtenait pas plus de financement. Dans ce cas, ils pourraient devoir se retirer des projets de reconstruction à long terme afin d’économiser de l’argent pour la prochaine grande catastrophe, à moins qu’ils n’obtiennent davantage de financement du Congrès.

Une autre agence clé dans la reprise après sinistre est sonner l’alarme que les fonds s’épuisent. La Small Business Administration accorde des prêts aux propriétaires non assurés ou sous-assurés et aux entreprises pour les aider à se reconstruire. Le président Joe Biden a déclaré dans une lettre au Congrès cette aide pourrait s’épuiser « dans quelques semaines » si un financement fédéral supplémentaire n’est pas approuvé.

La journaliste d’Associated Press Gabriela Aoun Angueira a contribué depuis Sunny View, Caroline du Nord.