Alors que la Fed augmente ses taux, les inquiétudes grandissent à propos des obligations de sociétés

Un autre est Bed Bath & Beyond, qui a du mal à rivaliser avec les détaillants en ligne et à garder une longueur d’avance sur l’évolution des goûts des consommateurs. Cette chaîne de vente au détail devrait fermer environ 150 de ses magasins et réduire de 20% son personnel d’entreprise et de chaîne d’approvisionnement. Elle a une dette de plus d’un milliard de dollars. Mercredi, la société a déclaré avoir conclu un accord avec certains investisseurs pour convertir une partie de sa dette en actions.

Les dirigeants des deux sociétés ont déclaré que leurs plans de redressement fonctionnaient.

Heyward Donigan, le directeur général de Rite Aid, a souligné “de bons progrès sur des initiatives clés”, notamment un nombre croissant d’ordonnances remplies et une réduction de certaines dépenses. Et Sue Gove, directrice générale de Bed Bath & Beyond, a déclaré dans un récent communiqué que la société était “convaincue que nos liquidités actuelles permettront les changements nécessaires que nous mettons en œuvre”.

Il existe d’autres signes de stress. Après une forte augmentation pendant la pandémie, le nombre de nouvelles entreprises créées aux États-Unis a plafonné cette année. Le marché du logement a fortement ralenti et certaines entreprises comme Meta et Twitter licencient des milliers de travailleurs.

Si la Fed continue d’augmenter les taux et que les entreprises les plus faibles commencent à faire faillite ou à lutter, les entreprises relativement saines pourraient avoir plus de mal à emprunter de l’argent, car les investisseurs commenceront à s’inquiéter de savoir qui sera le prochain touché. Même si le nombre d’échecs est relativement faible, cela “peut avoir un effet en cascade”, a déclaré Joe Quinlan, responsable de la stratégie de marché pour la gestion de la richesse et des investissements mondiaux chez Bank of America.

“Le troupeau se déplace dans une direction et cela peut créer ses propres problèmes”, a déclaré M. Quinlan.

Pourtant, de nombreux analystes de Wall Street ont déclaré qu’ils n’étaient pas inquiets, soulignant une variété d’indicateurs qui, selon eux, montraient que les entreprises traversaient l’année ou les deux prochaines pour la plupart indemnes.

La Réserve fédérale de New York compile un indice de détresse du marché des obligations d’entreprise qui vise à mesurer la santé globale du marché, un nombre plus élevé suggérant plus de détresse. L’indice est actuellement à son plus haut niveau depuis fin 2020, mais il est bien en deçà de ce qu’il était au début de la pandémie et pendant la crise financière de 2008.

Les analystes qui pensent que les entreprises iront pour la plupart bien notent que les ménages américains dans l’ensemble n’ont utilisé qu’environ un quart des 2,3 billions de dollars d’économies supplémentaires qu’ils ont accumulées pendant la pandémie, ce qui suggère que la demande de biens et de services devrait rester robuste. En outre, de nombreuses entreprises disposent de beaucoup de liquidités depuis que l’économie était plus forte et que les taux d’intérêt étaient plus bas, ce qui devrait réduire ou éliminer leur besoin d’emprunter de l’argent au cours des deux prochaines années.