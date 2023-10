Par Alexa Lardieri, rédactrice adjointe de la santé aux États-Unis Dailymail.Com









Il s’avère que grand-mère avait peut-être raison depuis le début : la soupe au poulet est le remède parfait contre le rhume et la grippe.

Le mois dernier, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a annoncé qu’un ingrédient clé de certains des médicaments contre le rhume les plus courants n’était pas efficace, laissant des millions d’Américains sans remèdes fiables contre le rhume et la grippe.

Un panel de la FDA a déclaré après un examen de deux jours que la phényléphrine, un décongestionnant oral, “n’est pas efficace” à des doses standard ou même élevées par rapport à un placebo et les magasins ont commencé à retirer de leurs étagères les produits contenant la substance, y compris Benadryl Allergy Plus Congestion, Sudafed PE et Tylenol Rhume et grippe sévères jour et nuit.

Le Dr Stuart Fischer, médecin interne à New York, a déclaré à DailyMail.com qu’il existait plusieurs alternatives en vente libre – et remèdes naturels – qui fonctionnent mieux.

Alternatives du Dr Fisher à Benadryl Allergy Plus Congestion, Sudafed PE et Tylenol Rhume et grippe sévères jour et nuit

CVS commencera à retirer les produits populaires contre la toux et le rhume avec de la phényléphrine comme seul ingrédient actif des étagères de ses magasins.

La chaîne de pharmacies retire volontairement ces produits après qu’un groupe de conseillers de la FDA a refusé le mois dernier de soutenir l’efficacité des médicaments oraux en vente libre fabriqués avec cet ingrédient.

Le Dr Fischer s’est dit heureux d’entendre la nouvelle et a déclaré qu’il existe de nombreuses alternatives qui fonctionnent mieux que les produits en vente libre, y compris la recommandation séculaire de la soupe au poulet.

Le Dr Fischer a déclaré: «Je ne suis pas très favorable à la médication des signes et symptômes d’un rhume hivernal.»

“Je vois cela comme notre corps utilisant le système immunitaire et nous prenant trop de médicaments pour nous sentir “normaux” – cela ne va pas vous aider.

« Vous ne pouvez pas ressentir des sentiments normaux au milieu d’un virus hivernal. Cela va prendre du temps et cela va suivre son cours.

“L’idée que quelqu’un puisse effacer totalement les signes et symptômes d’un virus hivernal – je ne pense pas que ce soit nécessaire et je le recommande franchement très rarement. [these medications] et je ne les prends jamais moi-même.

Au lieu des produits contenant de la phényléphrine, le Dr Fischer a recommandé d’autres moyens d’aider une personne à se sentir mieux.

En ce qui concerne les options pharmaceutiques, le médecin a déclaré que la prise de la version régulière de Benadryl qui contient uniquement de la diphenhydramine et non de la phényléphrine peut aider les personnes souffrant de sinusite, le gonflement des tissus tapissant les sinus qui provoque des douleurs faciales et une congestion nasale, en asséchant le corps. muqueuses du nez.

Cela peut également aider à « assécher » une toux grasse.

L’interniste a également recommandé un sirop contre la toux comme le Robitussin, ajoutant que le médicament “est essentiellement inoffensif”.

Le Dr Fischer a déclaré que la N-acétylcystéine (NAC), un antioxydant issu de l’acide aminé L-cystéine, pourrait aider les gens à se sentir mal.

On pense que la NAC pourrait jouer un rôle dans la prévention du cancer et est utilisée pour traiter l’empoisonnement à l’acétaminophène.

Les gens l’utilisent également couramment contre la toux et d’autres affections pulmonaires, ainsi que contre la grippe et la sécheresse oculaire. Il n’existe pas beaucoup d’études sur la NAC et son impact sur le système immunitaire, mais les recherches actuelles suggèrent qu’elle pourrait contribuer à améliorer la fonction immunitaire.

La phényléphrine est partout, à tel point que presque tous les décongestionnants nasaux disponibles dans les pharmacies en contiennent.

Une étude a révélé que les personnes prenant 600 mg de cette substance deux fois par jour présentaient moins de symptômes de grippe que celles prenant un placebo.

Un remède recommandé depuis des décennies, la soupe au poulet, est l’une des meilleures choses pour soulager les symptômes d’un rhume ou d’une grippe, a déclaré le Dr Fischer : et on lui a même appris cela pendant sa formation médicale.

Il y a trois éléments dans la soupe au poulet qui sont essentiels pour soulager une maladie : le bouillon, le sel et la graisse de poulet.

Lorsque les gens sont malades, il est essentiel de boire des liquides pour rester hydraté, et le bouillon contenu dans la soupe peut y contribuer.

Deuxièmement, les personnes souffrant de fièvre peuvent transpirer et perdre de l’eau, mais le sel contenu dans la soupe au poulet attire l’eau dans les cellules du corps et les réhydrate.

Enfin, la graisse de poulet contenue dans la soupe est un bon tensioactif, une molécule liposoluble qui ouvre et ferme les sacs aériens profondément dans les poumons, aidant ainsi les gens à inspirer profondément et à expirer plus complètement.

Lorsqu’il s’agit de prévenir réellement la maladie, selon le Dr Fischer, l’une des meilleures choses que vous puissiez prendre sont les probiotiques.

Il a déclaré : « Ma manière particulière de prévenir le rhume consiste à utiliser des probiotiques. Je ne pense pas que quiconque puisse consommer trop de probiotiques. Je prends 25 milliards d’unités de probiotiques chaque matin.

«Et pour moi, c’est ce que les gens veulent dire lorsqu’ils disent qu’ils ont un bon système immunitaire.» Ce n’est pas quelque chose d’inhérent à leur chimie, mais ce sont de bonnes bactéries vivantes qui écrasent les mauvaises bactéries négatives.

Les probiotiques sont considérés comme de « bonnes bactéries » dans le système digestif et peuvent aider à combattre les bactéries nocives pouvant entraîner des maladies.

On les trouve dans des aliments comme le yaourt, le fromage cottage et le kimchi. Des suppléments contenant différentes souches sont également vendus sans ordonnance.

Il a été démontré que les probiotiques contribuent à renforcer la santé immunitaire en équilibrant les bonnes bactéries de l’intestin.

Outre les remèdes alternatifs, le Dr Fischer a souligné que les personnes malades devraient se reposer et prendre des liquides contenant des électrolytes pour remplacer le liquide qu’elles perdent par la transpiration, ce qui peut se produire lorsqu’une personne a de la fièvre.

Bien que la décision du comité de la FDA du mois dernier ne soit pas contraignante, elle suggère fortement que l’agence pourrait bientôt tenir compte de leurs conseils et retirer son approbation pour la phényléphrine, obligeant les fabricants de médicaments à retirer ou à reformuler leurs produits.

À la suite de cette décision, le géant pharmaceutique CVS a commencé ce mois-ci à retirer de ses rayons les produits en vente libre contre la toux et le rhume.

Le magasin a annoncé qu’il retirerait les médicaments oraux contenant de la phényléphrine comme seul ingrédient actif.

La pseudoéphédrine, également un médicament présent dans les médicaments contre le rhume en vente libre, aide à soulager la congestion et, malgré son nom à consonance similaire, ce n’est pas le médicament que les chercheurs considèrent comme inefficace.

Le Dr Fischer a déclaré à DailyMail.com qu’il pensait que c’était une bonne chose que la FDA ait pris cette décision et que les magasins retirent des produits.

Il a déclaré que les effets secondaires des médicaments l’emportaient sur les petits avantages que ces médicaments pourraient avoir.

Bien que la phényléphrine ne soit pas un stimulant, elle peut avoir des effets secondaires similaires, notamment une augmentation de la tension artérielle, une accélération du rythme cardiaque et une agitation.

Le médecin a noté qu’il existe une épidémie d’hypertension artérielle aux États-Unis et qu’un médicament comme la phényléphrine peut l’élever à un niveau malsain.

Et comme ces médicaments sont disponibles sans prescription médicale, les gens peuvent « se prescrire eux-mêmes », en se rendant simplement dans un magasin pour acheter les remèdes contre le rhume.

Bien qu’ils puissent ressentir une légère amélioration de leur état de santé, le Dr Fischer a déclaré sur ce site Web qu’ils n’étaient peut-être pas conscients des effets secondaires dangereux.