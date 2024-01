Alors que la famine menace à Gaza, l’acheminement de l’aide reste difficile et dangereux

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

LE CAIRE — Décrivant la situation humanitaire dans la bande de Gaza en termes de plus en plus apocalyptiques, les agences humanitaires exhortent Israël à faciliter le processus difficile et souvent dangereux de livraison de fournitures aux Palestiniens désespérés. Israël s’est lancé dans une campagne publique pour défendre son bilan humanitaire, accusant les Nations Unies et le Hamas d’être responsables de la crise.

La famine menace à Gaza, préviennent les Nations Unies. Le Programme alimentaire mondial estime que 93 pour cent de la population est confrontée à des niveaux de faim critiques. La maladie se propage rapidement. L’Organisation mondiale de la santé prédit que le nombre de morts dues à la maladie et à la famine dans les mois à venir pourrait éclipser le nombre de personnes tuées jusqu’à présent dans la guerre – plus de 24 000, selon le dernier décompte du ministère de la Santé de Gaza, dont une majorité de femmes et d’enfants. .

Les agences humanitaires affirment que les principaux facteurs entravant l’acheminement de l’aide vitale aux Gazaouis relèvent presque entièrement du contrôle d’Israël : le processus d’inspection israélien de l’aide reste long et inefficace ; il n’y a pas assez de camions ou de carburant à Gaza pour distribuer l’aide ; les mécanismes de protection des travailleurs humanitaires ne sont pas fiables ; et les biens commerciaux commencent tout juste à arriver.

De vastes étendues de Gaza restent interdites aux travailleurs humanitaires. Les fréquentes pannes de télécommunications compliquent leur travail. Et la guerre fait toujours rage.

« La situation humanitaire à Gaza dépasse les mots. Nulle part et personne n’est en sécurité », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, António Guterres. a déclaré aux journalistes lundi. « Les secours vitaux ne parviennent pas aux personnes qui ont enduré des mois d’agressions incessantes à une échelle aussi grande que nécessaire. »

Sigrid Kaag, coordonnatrice humanitaire principale des Nations Unies pour Gaza, s’est rendue à Arish en Égypte le 17 janvier pour superviser l’acheminement de l’aide à Gaza. (Vidéo : document du gouvernement égyptien via Reuters)

Israël insiste sur le fait qu’il fait tout ce qu’il peut pour soulager les souffrances des civils. Le porte-parole du gouvernement, Eylon Levy, a déclaré la semaine dernière qu’Israël avait facilité la livraison de « plus de 130 000 tonnes d’aide humanitaire ».

« Israël a une capacité excédentaire pour inspecter et traiter les camions », a-t-il ajouté. “Il n’y a aucun retard ni aucune limitation de notre côté.”

En moyenne, 100 à 200 camions transitent chaque jour vers Gaza. Avant la guerre, ce nombre était d’environ 500 personnes, dont beaucoup transportaient des marchandises commerciales. Après les attaques du Hamas du 7 octobre, Israël a bloqué l’entrée des camions commerciaux à Gaza. Le flux a repris à la mi-décembre mais est resté « limité et sporadique », a déclaré Shiraz Chakera de l’UNICEF Égypte.

L’aide arrivant à Gaza a principalement transité par le poste frontière de Rafah avec l’Égypte. Même si les portes sont gérées par des responsables égyptiens et palestiniens, rien ne peut entrer sans une inspection des responsables israéliens. Les groupes humanitaires décrivent cela comme un processus compliqué et long.

Après un premier contrôle égyptien, les chauffeurs de camion égyptiens emmènent leur cargaison sur une « route difficile du désert » jusqu’au point de passage de Nitzana entre l’Égypte et Israël, un voyage d’environ deux heures, a déclaré Amir Abdallah, qui supervise les convois pour le Croissant-Rouge égyptien.

Le point de contrôle est ouvert uniquement pendant la journée et est fermé le vendredi après-midi et le samedi. Les chauffeurs attendent dans une longue file de camions leur tour pour que leur chargement soit inspecté par des agents israéliens, qui utilisent des chiens et un scanner.

Des articles tels que des scalpels pour accoucher, du matériel de dessalement de l’eau, des générateurs, des réservoirs d’oxygène et des tentes avec des poteaux métalliques ont été rejetés, affirment les travailleurs humanitaires, parfois sans explication de la part des autorités israéliennes. Lorsqu’un article d’un camion est rejeté, l’ensemble du camion doit répéter le processus, ce qui peut prendre des semaines.

Les chargements approuvés retournent au terminal de Rafah, où le transfert de la cargaison vers des camions palestiniens peut prendre des jours, ont déclaré deux chauffeurs égyptiens au Washington Post.

Les travailleurs humanitaires attribuent ces retards au manque de véhicules palestiniens – certains ont été endommagés par les frappes israéliennes – et au manque de carburant pour tout le monde, selon Shameza Abdulla, coordonnatrice principale des urgences à l’UNICEF.

Israël a limité les livraisons de carburant, alléguant que celui-ci serait volé par le Hamas pour alimenter ses roquettes, et a défendu le processus d’inspection comme étant nécessaire pour empêcher la contrebande de marchandises illicites. Les responsables israéliens ont également accusé les Nations Unies, sans preuve, de fermer les yeux au détournement à grande échelle de l’aide par le Hamas. Les responsables de l’ONU ont nié ces allégations.

Un haut responsable américain, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de questions sensibles, a déclaré au Post : « Le gouvernement israélien n’a porté à l’attention du gouvernement américain… aucune preuve spécifique du vol par le Hamas ou du détournement de l’aide fournie via l’ONU et ses agences. Arrêt complet.”

Sous la pression américaine, Israël a ouvert un deuxième passage en décembre, à Kerem Shalom, où le processus d’inspection est plus rapide. Le Programme alimentaire mondial a également commencé à envoyer des convois de Jordanie à Gaza via la Cisjordanie et Israël.

“C’est une bonne nouvelle, mais il est important de reconnaître que ce n’est pas une solution permanente”, a déclaré Steve Taravella, porte-parole principal du PAM. « Nous avons besoin de l’ouverture de tous les postes frontaliers pour accélérer l’acheminement de l’aide. »

Neuf habitants de Gaza sur dix mangent moins d’un repas par jour, selon l’agence des Nations Unies. Et le froid hivernal s’installe.

Plus d’un million de personnes déplacées par l’offensive israélienne sont entassées sur une minuscule bande de terre le long de la frontière sud avec l’Égypte, la plupart sans abri adéquat. On estime que des centaines de milliers de personnes sont bloquées dans le nord. Au cours des deux premières semaines de janvier, les agences humanitaires n’ont pu effectuer que sept des 29 missions prévues dans le nord ; les autorisations pour le reste ont été refusées par les autorités israéliennes, dit le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.

Vidéos publiées sur les réseaux sociaux ces derniers jours montrer la foule dans la ville de Gaza se précipite vers les camions d’aide, puis s’enfuit sous les coups de feu. Le Post a vérifié l’emplacement des vidéos mais n’a pas pu confirmer quand elles ont été filmées.

« Les gens ont faim et sont désespérés, c’est pourquoi nous devons avoir des escortes policières pour tous nos convois, ce qui limite le moment où nous pouvons nous déplacer, le nombre de personnes. [vehicles] nous pouvons envoyer un convoi », a déclaré Scott Anderson, directeur adjoint pour Gaza à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA).

Les responsables humanitaires soulignent que la guerre elle-même reste le plus grand obstacle à l’acheminement de l’aide. Les frappes aériennes israéliennes et les combats de rue empêchent les travailleurs de fournir en toute sécurité des fournitures aux personnes qui en ont le plus besoin, disent-ils, et ont accéléré l’effondrement du système médical de Gaza.

“Nous manquons d’hôpitaux”, a déclaré Michel-Olivier Lacharité, chef des opérations d’urgence de Médecins sans frontières. « Si l’on veut sauver des vies, les patients doivent avoir accès à l’hôpital. Les fournitures doivent parvenir à l’hôpital.

Les canaux permettant de désamorcer le conflit avec les forces israéliennes ne sont pas fiables, ont déclaré les travailleurs humanitaires au Post, ajoutant qu’ils ne pouvaient pas garantir la sécurité du personnel ou de leurs familles. À ce jour, 152 membres du personnel de l’ONU ont été tués à Gaza, selon Guterres, « la plus grande perte de vies humaines dans l’histoire de notre organisation ».

Ce mois-ci, une munition israélienne tué la fille de 5 ans d’un employé de Médecins sans frontières dans ce qui était censé être un refuge, a indiqué le groupe.

Interrogée sur l’incident, l’armée israélienne a déclaré au Post : « Contrairement aux attaques intentionnelles du Hamas contre des hommes, des femmes et des enfants israéliens, Tsahal respecte le droit international et prend les précautions possibles pour atténuer les dommages causés aux civils. »

Les allégations selon lesquelles Israël entrave délibérément le flux de nourriture et de produits de première nécessité vers Gaza sont au cœur de l’affaire de génocide très médiatisée intentée par l’Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de Justice. Israël a farouchement nié ce qu’il appelle « des affirmations fausses et sans fondement ».

Malgré la pression américaine sur Israël, le nombre de victimes à Gaza reste élevé

Mais face à l’indignation internationale croissante, l’agence israélienne chargée de la liaison avec les organisations humanitaires – connue sous le nom de Coordination des activités gouvernementales dans les territoires, ou COGAT – a dévoilé un nouveau site internet en anglais et en arabe cette semaine, détaillant l’aide humanitaire et les hôpitaux de campagne qu’il a permis d’entrer à Gaza.

COGAT a également intensifié ses efforts critique des agences des Nations Unies, qu’Israël blâme en raison de la lenteur de la distribution de l’aide.

« Nous ne sommes ni parfaits ni infaillibles », a déclaré Anderson, de l’UNRWA. « Mais les passages n’ouvrent qu’un certain nombre d’heures par jour. … Et les jours où [Israeli officials] promettent d’envoyer plus de camions, ils ne le font pas.

Les agences de l’ONU appellent Israël à ouvrir le passage d’Erez et d’autres routes vers Gaza et à accélérer les inspections. Mais si la guerre continue, l’aide humanitaire ne suffira pas à elle seule à éviter la famine, préviennent les responsables.

« Ce qu’il faut avant tout, c’est un cessez-le-feu », a déclaré Lucia Elmi, représentante spéciale de l’UNICEF.