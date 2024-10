Alors que la famille Banks quitte l’hôtel de ville, les alliés les plus proches du maire Adams prennent des photos d’adieu.

Il y a moins de deux semaines, le maire Eric Adams a parlé en termes élogieux de sa relation avec une famille qui a, pour le meilleur ou pour le pire, contribué à définir son administration.

« La famille Banks est ma famille », a déclaré Adams. « Ce ne sont pas seulement de bons fonctionnaires, ce sont de bons êtres humains. »

Le chancelier des écoles David Banks et sa partenaire de l’époque, aujourd’hui épouse Sheena Wright, qui est également la première adjointe au maire d’Adams, figuraient parmi les premières nominations du maire. Il a nommé Phil Banks, le frère de David, au poste de maire adjoint chargé de la sécurité publique, malgré les scandales qui ont entaché ses 27 années de carrière dans la police de New York.

Tout au long de leur mandat au sein du gouvernement municipal, Adams et son groupe de conseillers les plus proches – y compris la famille Banks – sont restés farouchement loyaux les uns envers les autres. Le maire s’est tenu aux côtés de ses alliés lorsque les autorités fédérales les ont encerclés ces derniers mois, saisissant leurs téléphones portables et les assignant à comparaître pour obtenir des informations dans le cadre de plusieurs enquêtes.

Mais maintenant, une série de départs incluant les deux frères Banks suggère que les liens pourraient être en train de se rompre. David Banks devait déjà prendre sa retraite lorsqu’Adams a avancé sa dernière journée. Vendredi, Wright devrait démissionner, ont déclaré plusieurs sources à Gothamist. Vint ensuite la démission de Phil Banks.

Même avant qu’Adams ne soit inculpé, Wright et David Banks avaient exprimé leur frustration à l’égard du maire sur des questions politiques, comme la tentative du chancelier de l’école de mettre en œuvre une interdiction de téléphone portable, selon plusieurs personnes proches de hauts responsables de la mairie qui n’étaient pas autorisées à parler publiquement. .

Plus récemment, selon une source, Wright avait déclaré qu’elle était contrariée par le fait que la démission de son mari ait été avancée.

Leurs départs sont intervenus alors que la gouverneure Kathy Hochul a exhorté en privé Adams à faire le ménage.

« Nous nous attendons à des changements », a déclaré Hochul aux journalistes la semaine dernière. « Ce n’est pas un secret et des changements commencent. »

Lundi, Politico signalé que trois autres collaborateurs du maire partaient également. Parmi eux figurent deux personnes qui ont fait l’objet d’une enquête fédérale : Winnie Greco, une conseillère principale qui a servi de liaison avec la communauté chinoise, et Rana Abbasova, une assistante qui a aidé à connecter Adams à la communauté turque.

Mais les départs précipités des proches du maire ont plutôt intensifié qu’apaisé la crise à l’hôtel de ville. Ils ont également ajouté des distractions à un moment où Adams, qui fait face à des accusations fédérales de corruption et un récent sondage montrant que près de 70 % des New-Yorkais souhaitent sa démissionessaie de projeter qu’il est toujours aux commandes.

« Il s’agit d’une fuite constante qui rend l’hôtel de ville beaucoup plus faible qu’il ne l’a été », a déclaré George Arzt, qui a été attaché de presse de l’ancien maire Ed Koch.

La rupture d’Adams avec d’anciens collaborateurs et proches confidents qui sont sous surveillance fédérale pourrait également le mettre davantage en péril, selon les experts juridiques.

« S’ils sont menacés par leur propre conduite, une solution consiste à essayer de coopérer et de fournir des informations véridiques sur la conduite potentiellement criminelle d’une personne de haut rang », a déclaré Carrie Cohen, ancienne procureure fédérale.

La semaine dernière, les procureurs ont déclaré à un juge qu’ils pourraient porter d’autres accusations contre le maire.

Dans chaque cas, le maire a présenté les départs de ses collaborateurs comme leurs propres décisions, à l’exception de la date de démission accélérée de David Banks – qui est intervenue à la demande d’Adams.

Hochul a d’abord fait part de sa demande qu’Adams fluidifie les rangs suite à son acte d’accusation. Depuis, le cercle le plus intime du maire s’est pratiquement effondré.

Vint d’abord Tim Pearson, l’un des plus proches conseillers du maire, qui était au centre de multiples poursuites et enquêtes. Il a présenté sa démission le 30 septembre. Deux jours plus tard, Hochul a déclaré aux journalistes que le départ de Pearson était un « bon premier pas » – en mettant l’accent sur le mot « premier ».

Les démissions de la famille Banks ont rapidement suivi.

Lundi après-midi, Hochul n’avait pas encore indiqué publiquement si la dernière série de départs suffisait à la rassasier. Un porte-parole, Anthony Hogrebe, a déclaré que le gouverneur et le maire avaient eu « plusieurs conversations au cours des derniers jours ».

« Nous n’allons pas commenter les détails de ces discussions, mais le maire est conscient des priorités du gouverneur », a-t-il déclaré.

Adams, pour sa part, a repoussé lundi l’affirmation selon laquelle le gouverneur faisait pression sur lui pour évincer ses collaborateurs. Il a qualifié Hochul de « partenaire ».

Au cours des trois dernières années, Hochul et Adams ont été des alliés importants – vantant publiquement leurs relations solides à chaque opportunité qui leur est offerte, afin de se distancier des relations dysfonctionnelles que les gouverneurs et les maires précédents ont partagées.

Hochul n’a notamment pas appelé Adams à démissionner à la suite de son acte d’accusation, qui l’accuse d’avoir accepté de somptueux avantages de voyage et des contributions illégales à la campagne de la part de ressortissants turcs qui s’appuieraient sur lui pour obtenir des faveurs.

Jusqu’à présent, Adams a été soutenu en partie par le soutien des dirigeants civiques noirs de la ville de New York qui ont souligné son droit à une procédure régulière. Beaucoup d’entre eux, dont le révérend Al Sharpton et Hazel Dukes, présidente de longue date de la NAACP de New York, sont également alliés à Hochul.

La révérende Kirsten John Foy, fondatrice d’un groupe à but non lucratif appelé The Arc of Justice, fait partie de ceux qui demandent à Hochul de permettre à Adams de passer sa journée au tribunal. Lui et d’autres dirigeants noirs ont été irrités par certains hommes politiques qui se sont empressés d’appeler au maire de démissionner, notamment le représentant Jerry Nadler, le démocrate de Manhattan qui est le membre le plus important de la délégation du Congrès de l’État.

Dans une interview avec Gothamist, Foy a reconnu que Hochul était dans une « situation difficile ».

« Elle doit montrer qu’elle se soucie suffisamment de la gouvernance de la ville de New York, mais sans aller trop loin ni sortir de sa voie », a déclaré Foy. « Pour tous – pour le meilleur, pour le pire et pour le pire – Eric Adams est le maire dûment élu de la ville de New York, et le simple fait de le destituer ou de le saper à ce poste annule également, en fait, la volonté de l’électeur. »