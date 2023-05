Alors que la dernière perturbation du ferry bloque les habitants et les touristes du jour au lendemain, certains résidents de l’île Bowen envisagent de déménager

L’annulation des traversées de BC Ferries à destination et en provenance de l’île Bowen au cours du long week-end de mai est emblématique de problèmes plus importants, selon les habitants, certains résidents prévoyant désormais d’abandonner complètement la communauté insulaire en raison d’un service peu fiable vers le continent.

Samedi, l’opérateur du traversier a annulé une douzaine de traversées entre Bowen Island et Horseshoe Bay à West Vancouver entre 15 h 30 et minuit après avoir déclaré qu’il n’était pas en mesure de trouver suffisamment d’équipage pour assurer la liaison.

La société s’est excusée et a loué des bateaux-taxis pour transporter les personnes qui devaient partir de toute urgence, mais elle n’a pas été en mesure de transporter des véhicules, ce qui a conduit beaucoup à rester sur l’île jusqu’à ce qu’un trajet soit trouvé.

Mais il y avait peu de postes vacants dans la petite communauté insulaire, ce qui a conduit beaucoup à dormir dans leur voiture, tandis que certaines maisons et entreprises ont ouvert leurs portes à des étrangers bloqués pour les aider.

« C’était juste un cauchemar », a déclaré Glen Lahey, un résident de Bowen Island, qui a déclaré avoir vu environ 150 personnes sur les quais essayant de comprendre leur prochain mouvement. Ils comprenaient des touristes, des excursionnistes et des habitants, a-t-il dit, dont beaucoup étaient coincés de l’autre côté et incapables de rentrer chez eux.

Service essentiel

L’île Bowen, située à environ trois kilomètres au large de West Vancouver, compte une population d’environ 4 200 personnes, selon les données du recensement de 2021.

Le service de ferry vers et depuis l’île prend environ 20 minutes avec des trajets au départ environ une fois par heure. De nombreux habitants de l’île se rendent au travail et à l’école sur le continent.

Kendall Miller a déclaré qu’elle n’était pas certaine de pouvoir continuer à vivre sur l’île Bowen sans amélioration du service de traversier vers le continent. (Nouvelles de Radio-Canada)

Mais plusieurs résidents disent que cela devient de plus en plus difficile à faire.

Kendall Miller est actuellement en congé mais a déclaré qu’elle s’inquiétait de sa capacité à revenir alors que les problèmes de ferry s’aggravaient.

« Je pense que le ferry doit être traité comme un service essentiel », a-t-elle déclaré. « J’ai vraiment peur d’y retourner… et de l’impact que cela aura sur mon emploi. »

Quitter définitivement l’île

Danielle Valentine dit que sa famille est déjà en train de quitter l’île Bowen après que des retards et des annulations répétés aient rendu difficile pour son mari de se rendre à son travail et d’en revenir.

« C’est bien si c’est de temps en temps, mais BC Ferries annule constamment nos traversées ou arrive en retard. C’est trop lourd », a déclaré Valentine. « Nous en avons marre et marre. »

Le maire de Bowen Island, Andrew Leonard, a déclaré qu’il était difficile de croire que BC Ferries ne pouvait pas prévoir les pénuries de personnel plus à l’avance afin d’avertir les clients des défis à venir.

Il était encore plus frustré par le fait que l’opérateur avait augmenté les traversées vers Victoria et Nanaimo pour le long week-end, mais n’était pas en mesure de fournir un service de base à leur communauté.

#BCFTravelTip

Nos équipages sont prêts à vous accueillir à bord ce long week-end de mai . Jeudi, vendredi, samedi matin & Le lundi devrait être le jour le plus chargé pour voyager entre #MetroVancouver, #VancouverIsland & le fil #SunshineCoast Conseils de voyage 🧵👇 (1/6 ) pic.twitter.com/aoq6TuEX5H —@BCFerries

« Pour nous, les ferries sont vraiment du transport en commun », a-t-il déclaré.

«Il nous est très difficile de faire face lorsque les ferries sont annulés et que nos résidents sont piégés sur le continent et que nous avons des visiteurs piégés sur l’île. Donc, ce que nous aimerions voir de BC Ferries, c’est juste un engagement accru envers la fiabilité. »

Nicolas Jimenez, PDG de BC Ferries, dans une photo d’archive de 2020. (Maggie MacPherson/CBC)

Entreprise axée sur la rétention du personnel

Dans une interview accordée à CBC News en avril, le nouveau PDG de BC Ferries, Nicolas Jimenez, a déclaré que l’entreprise devait faire plus pour recruter et retenir du personnel afin d’éviter les annulations.

« Il s’agit peut-être de bateaux et de terminaux, mais fondamentalement, il s’agit de personnes. C’est donc quelque chose dans lequel je veux que nos clients sachent que nous investissons », a-t-il déclaré.

« Vous comprenez le service public et la valeur et les attentes que nos clients ont de nous. Ils sont élevés, et ils devraient l’être. »